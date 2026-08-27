México

Las huellas de Fernando Farías por 5 países previo a su captura: cronología de la caída del excontralmirante acusado de huachicol fiscal

El exmarino está acusado de presuntamente liderar, junto a su hermano Manuel Roberto, una red de contrabando de combustible transfronterizo

La tarde del 20 de agosto Fernando Farías Laguna abordó bajo resguardo de autoridades mexicanas un jet de la Semar para arribar a territorio mexicano tras ser detenido en Argentina. Crédito: FGR
La tarde del 20 de agosto Fernando Farías Laguna abordó bajo resguardo de autoridades mexicanas un jet de la Semar para arribar a territorio mexicano tras ser detenido en Argentina. Crédito: FGR
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Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), dejó un rastro de su ingreso a cinco países tras huir de México que permitieron a las autoridades identificarlo y proceder con su detención en Argentina el pasado mes de abril.

De acuerdo con información de inteligencia naval y fuentes del Gabinete de Seguridad obtenida por Infobae México, el intercambio de datos entre autoridades extranjeras y mexicanas permitió construir el camino que realizó el exmarino tras darse a conocer la red de huachicol fiscal en la que se le acusa de presuntamente liderarla junto a su hermano, Manuel Roberto Farías, exvicealmirante de la misma corporación.

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El cerco contra el exmarino comenzó luego de que las autoridades detectaron que Fernando Farías ingresó de manera irregular a Guatemala en diciembre de 2025 con el uso de documentación falsa bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.

Su ruta de huida fue trazada poco a poco mediante el intercambio de datos a nivel internacional. Fue así que identificaron que su camino comenzó en Guatemala, para luego trasladarse a El Salvador, España, Colombia y finalmente a Argentina.

Los dos momentos clave que permitieron su captura

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial
Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

Fernando Farías comenzó a ser ubicado mediante coincidencias físicas, documentación y comunicaciones que realizaba durante su estadía en los países mencionados, pero un primer punto clave que permitió identificarlo fue en marzo de 2026, cuando una agencia estadounidense compartió datos sobre Lemus Ramos, lo que favoreció la hipótesis de que podía tratarse en realidad del excontralmirante.

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Durante la búsqueda, la Interpol también emitió una ficha roja para detener a Fernando Farías y lograr su captura a nivel internacional, esto llevó a un segundo punto clave que derivó en la plena identificación del excontralmirante cunado se agregaron sus datos biométricos.

Cabe señalar que Epigmenio Mendieta, abogado defensor de Fernando Farías, aseguró que su salida del país se debió a que temía por su vida luego de la muerte de ocho marinos relacionados con la trama de huachicol fiscal transfronterizo, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció ante el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, las operaciones ilegales.

Fernando Rubén Guerrero fue asesinado tras denunciar la red de huachicol fiscal. Alcántar Foto: Agencias
Fernando Rubén Guerrero fue asesinado tras denunciar la red de huachicol fiscal. Alcántar Foto: Agencias

Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 cuando se encontraba de licencia en Manzanillo, Colima. Ese día, dos sujetos armados que se trasladaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y lo mataron a balazos.

Detención de Fernando Farías y su posterior envío a México

La captura de Fernando Farías se concretó un mes después de que la agencia estadounidense ubicó a Lemus Ramos y de que la Interpol añadió datos biométricos en su ficha roja.

Fue el 23 de abril de 2026 cuando autoridades argentinas lo ubicaron y detuvieron en Buenos Aires, luego de una cadena de intercambio de información que involucró a instituciones mexicanas, la agencia estadounidense de inteligencia y a las del país donde se concretó su arresto.

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informa sobre el elemento de Semar detenido en Buenos Aires

Luego de su captura, fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I, conocido como Ezeiza, unas de las cárceles de máxima seguridad más importantes de Argentina.

Fernando Farías solicitó asilo formal a la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina, pero le fue rechazada. Desde su captura, las autoridades mexicanas buscaron su extradición a México.

Fernando Farías notificó a su tío, el entonces secretario de Marina, de la red de contrabando de hidrocarburo

Seis días después de su detención, el despacho que encabeza su defensa aseguró que Fernando Farías denunció el esquema criminal a su tío, el almirante y entonces secretario, José Rafael Ojeda Durán, a través de mensajes por WhatsApp.

La defensa afirmó que los mensajes de texto podrían ser considerados una prueba sólida y suficiente para que no se le implique en el caso. Además, detalló que Farías Laguna tiene pruebas del envío de los mismo a altos mandos navales.

Aunque su proceso en Argentina se mantenía pendiente debido a que aún no finalizaba su solicitud de extradición y deportación por haber ingresado al país con un pasaporte falso, finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su traslado a México en semanas pasadas.

Fernando Farías Laguna detención Argentina
Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

El pasado 20 de agosto se dio a conocer que el Gobierno de México desistió de solicitar la extradición de Fernando Farías, mientras que un juez federal de Argentina declaró la falta de mérito para procesarlo debido a que el pasaporte de Guatemala con el ingresó sí era auténtico, por lo que no existía delito en su contra en ese país.

Previo a su traslado a México, su defensa en Argentina encabezada por Félix Helou, confirmó que el exmarino tuvo una reunión con agentes de la DEA y del FBI, sin dar detalles sobre lo que conversaron.

Un día después, la madrugada del 21 de agosto, Fernando Farías Laguna llegó a México tras ser deportado de Argentina y quedó a disposición del juez que lo requería por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Actualmente se encuentra recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde también está en prisión preventiva su hermano Manuel Roberto Farías, acusado del mismo delito.

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