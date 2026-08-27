Manuel López San Martín acusa a la 4T de orquestar “campaña de acoso” en su contra tras video que fomenta críticas homofóbicas

El periodista Manuel López San Martín asegura que sufre “campaña de acoso de la 4T” tras video que desató críticas (ADN40)

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Manuel López San Martín, el periodista del noticiero de TV Azteca en ADN Noticias, denuncia una campaña de acoso orquestada por posibles cuentas afines a la 4T luego de que un video difundido en redes sociales lo mostrara saliendo de un establecimiento de tratamientos estéticos, generando una ola de comentarios que mezcló defensas a su vida privada con ataques de carácter político y homofóbico.

El episodio se produce mientras la televisora donde trabaja sostiene una disputa pública con el gobierno federal, y mientras circulan versiones de que el también escritor está siendo preparado para sustituir a Javier Alatorre al frente de Hechos Noche, información de acuerdo a la peridosita de Imagen Televisión, Ana María Alvarado.

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Luisa Alcalde presentó en agosto una lista de periodistas “incómodos” para la 4T que incluye a Manuel López San Martín

El contexto no es menor. El pasado 14 de agosto de 2026, la expresidenta de Morena Luisa Alcalde exhibió durante una conferencia titulada “Derecho de Réplica” una lista de periodistas, políticos y “comentócratas” a quienes acusó de “retomar, respaldar y politizar” información para atacar a la administración de Claudia Sheinbaum.

El nombre de Manuel López San Martín aparece en esa lista junto a los de Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Azucena Uresti, Jorge Ramos y Joaquín López-Dóriga, entre otros. Organizaciones de libertad de prensa y periodistas de oposición calificaron el señalamiento como una estrategia de intimidación hacia voces críticas del régimen.

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López San Martín reaccionó ese mismo día en su cuenta de X: advirtió que el “régimen morenista” había mostrado “nuevamente su verdadera cara”, según recogió Azteca Noticias en su plataforma.

Luisa Alcalde presentó en agosto una lista de periodistas “incómodos” para la 4T que incluye a Manuel López San Martín (Cuartoscuro)

El video en redes: un medio digital tapó el rostro del periodista pero difundió el material

El detonante inmediato es un video publicado por un medio digital no identificado en redes sociales. Las imágenes muestran a un hombre con el rostro cubierto —identificado en el texto como López San Martín— saliendo de un establecimiento donde se realizan tratamientos estéticos, acompañado de otra persona cuyo rostro también fue ocultado y a quien el medio sugiere era su escolta.

En el mismo video, un supuesto reportero se acerca a las presuntas empleadas del lugar para preguntarles por qué el periodista había salido con tanta urgencia. Las mujeres respondieron entre risas que les habían dicho que “el proceso era rápido” y aseguraron que el comunicador había asistido a “ponerse pestañas”.

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El material se viralizó en cuestión de horas. Los comentarios se dividieron entre quienes defendieron el derecho de cualquier persona pública a recurrir a tratamientos estéticos sin dar explicaciones, y quienes lanzaron ataques de corte político y homofóbico.

López San Martín desmiente que se haya colocado pestañas y señala que las mujeres del video no trabajan en el lugar

Infobae México consultó directamente al periodista sobre el episodio. Manuel López San Martín negó el contenido del video y ofreció una precisión sobre las personas que aparecen en él:

“Las chicas que mencionas no trabajan en el lugar, sino en el negocio que está a un lado (de hecho están vestidas distinto al personal del lugar). Es imposible que supieran a qué tratamiento fui”.

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El periodista dejó en claro que no piensa responder públicamente al asunto porque, en sus palabras, hacerlo sería “darles juego”: “No creo que amerite una respuesta un asunto privado, cuando mis señalamientos siempre son hacia personajes públicos y decisiones en la esfera de lo público”.

Manuel López San Martín desmiente que se haya colocado pestañas y señala que las mujeres del video no trabajan en el lugar (Captura)

“Cuentas muy alineadas con la 4T”: el periodista de TV Azteca vincula los ataques con una campaña política coordinada

La respuesta más directa de López San Martín apunta a una operación organizada. Ante la pregunta de Infobae México sobre si los señalamientos podrían ser un ataque a su imagen en el contexto de la disputa entre TV Azteca y el gobierno federal, el periodista respondió:

“Claro que es parte de una campaña de acoso permanente (las cuentas que promueven el hate están muy alineadas con la 4T)”.

La declaración conecta el episodio del video con el ambiente de presión institucional que enfrentan varios comunicadores críticos del gobierno. En agosto, además del listado de Alcalde, medios como ADN40 —canal filial de TV Azteca— fueron objeto de descalificaciones directas desde el gobierno federal por su cobertura del ejecutivo, según reportó ADN40 el pasado 5 de agosto de 2026.

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TV Azteca y su propietario Ricardo Salinas Pliego mantienen desde hace meses una confrontación abierta con la administración de Sheinbaum. Esa tensión convierte a los periodistas de la televisora en blanco frecuente de ataques en redes sociales, muchos de ellos provenientes de cuentas que el propio López San Martín califica como “alineadas con la 4T”.

Ana María Alvarado reveló que TV Azteca perfila a López San Martín como relevo de Javier Alatorre

Ana María Alvarado aparece en un video de formato vertical, grabándose a sí misma mientras habla directamente a la cámara. La presentadora comenta sobre modificaciones en los noticieros de TV Azteca, con subtítulos en pantalla que resaltan información clave como "FUERTES CAMBIOS EN LOS NOTICIEROS DE AZTECA" y nombres de programas como "PRIMERA EN LÍNEA". Este contenido se presenta como una actualización o comentario sobre el ámbito periodístico y de entretenimiento en la televisión mexicana. Un banner inferior morado incluye texto informativo.

El pasado 4 de agosto de 2026, la periodista Ana María Alvarado, conductora de Sale el Sol en Imagen Televisión, difundió en Instagram que TV Azteca estaría preparando el relevo generacional de Javier Alatorre al frente de Hechos Noche, el noticiero estelar nocturno de Azteca Uno. El nombre que señaló como el elegido fue el de Manuel López San Martín.

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“Cuenta la leyenda que al que van a preparar para en unos años más adelante ponerlo en lugar de Javier Alatorre es a Manuel López San Martín”, dijo Alvarado en su publicación. La periodista no citó fuente directa ni presentó documentos que respaldaran la versión.

De acuerdo con la información que comenzó a circular a partir de ese video, la nueva barra informativa de TV Azteca quedaría distribuida de la siguiente manera a partir del 31 de agosto: Romina Ramos y Leo Arriaga al frente de Hechos: Primera en Línea a las 5:50 horas; Jorge Zarza continuando con el bloque de las 7:00; y Manuel López San Martín junto a Christian Lara conduciendo el espacio de las 8:00 horas en Azteca Uno, el canal de señal abierta, en sustitución de Roberto Ruiz, quien pasaría al horario nocturno de ADN40.

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Javier Alatorre, quien lleva 32 años ininterrumpidos al frente de Hechos Noche desde 1994, se mantendría en su espacio mientras la televisora desarrolla el perfil de su eventual sucesor.

López San Martín confirma cambios en Azteca Noticias a partir del 31 de agosto pero evita confirmar si llegará a Hechos Noche

Ante la pregunta de Infobae México sobre los dichos de Alvarado, López San Martín no confirmó ni desmintió que esté siendo perfilado para el noticiero estelar. Su respuesta fue escueta:

“Estoy muy enfocado en mi trabajo, preparando un nuevo programa con los cambios que vendrán en Azteca Noticias a partir del 31 de agosto. Muchas gracias por el interés y por preguntarme”.

La respuesta confirma que habrá cambios en la estructura informativa de la televisora en esa fecha, aunque sin precisar en qué consistirán ni cuál será su nuevo rol. Christian Lara, conductora de TV Azteca, también respondió a las versiones de Alvarado sin confirmar los relevos, aunque adelantó que la empresa mantendrá su postura crítica frente al poder. TV Azteca no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

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Manuel López San Martín, politólogo y conductor; está casado desde 2023 con la empresaria Celina Palomera

López San Martín es politólogo, periodista y conductor con trayectoria en radio, prensa escrita y televisión. Hasta antes de los cambios anunciados para el 31 de agosto, conducía República MX, el programa nocturno de ADN40, canal filial de TV Azteca, en el horario de las 22:00 horas, con rotaciones junto a Roberto Ruiz y Christian Lara.

Manuel López San Martín, politólogo y conductor; está casado desde 2023 con la empresaria Celina Palomera (Instagram/@mlopezsanmartin_)

En el plano personal, el periodista está casado con Celina Palomera, empresaria y comunicóloga, desde 2023. Tiene dos hijas: Pía, su hija mayor, y Valentina, quien nació de su relación con Palomera.