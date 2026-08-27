Golpe financiero al CDG-Los Rojos: les aseguran bienes por 33.9 millones de pesos en operativo contra el huachicol en Tamaulipas

En cuatro de los predios fueron localizados aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de pipas, autotanques y equipo para su almacenamiento. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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Un operativo contra el huachicol en Tamaulipas derivó en un golpe estimado en 33 millones 955 mil 145.89 pesos a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo-Los Rojos, luego del cateo de cinco inmuebles en Tampico y Altamira, donde fueron asegurados combustible, vehículos, equipo para su almacenamiento, armas y otros bienes.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales, como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

En cuatro de los inmuebles fueron localizados aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques, bombas de presión, tanques reactores, depósitos de almacenamiento, una motobomba y mangueras.

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También fueron aseguradas dos armas de fuego y cartuchos, además de equipos de comunicación y otros objetos relacionados con las actividades investigadas.

El aseguramiento de estos bienes, junto con los demás efectos encontrados durante los cateos, fue valuado de manera preliminar en 33.9 millones de pesos, monto con el que las autoridades estimaron una afectación a la capacidad operativa y financiera de la facción del Cártel del Golfo conocida como Los Rojos.

Uno de los cinco inmuebles correspondía a un rancho en el que fueron encontrados 135 animales exóticos. Entre los ejemplares había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos, además de bisontes, búfalos, un camello y tortugas sulcata.

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El hallazgo de fauna quedó bajo una investigación distinta en materia ambiental. Al menos 35 ejemplares fueron identificados como especies en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que otros se encuentran regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Una persona fue detenida durante el operativo y quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Los cinco inmuebles fueron asegurados y permanecieron bajo vigilancia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

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Uno de los inmuebles era un rancho donde fueron encontrados 135 animales exóticos, incluidos tigres, jaguares, hienas, leones y un camello. (Foto: Marina)

La intervención ocurrió en Tampico y Altamira, municipios del sur de Tamaulipas donde se ha documentado la presencia de Los Rojos, una de las facciones que integran actualmente al Cártel del Golfo.

¿Quiénes son Los Rojos del Cártel del Golfo?

El Cártel del Golfo se encuentra actualmente fragmentado en distintas facciones que mantienen estructuras y áreas de influencia propias en Tamaulipas. De acuerdo con el análisis actualizado de InSight Crime, entre ellas se encuentran Los Rojos, Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Metros y Los Panteras.

La organización conserva su principal zona de actividad en Tamaulipas, aunque su estructura actual es distinta a la de años anteriores debido a la división entre grupos que compiten por el control territorial y de distintas economías criminales.

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InSight Crime señala que las facciones del CDG participan en actividades como tráfico de drogas, armas y migrantes, además de extorsiones.

Dentro de esta estructura fragmentada, Los Rojos mantienen presencia en el sur de Tamaulipas.

Insight Crime los ubicó particularmente en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, precisamente la zona donde se desarrollaron los cateos.

La presencia de la facción en esa región también quedó expuesta con la detención, en febrero de 2026, de un presunto integrante identificado como Serapio “N”, alias “El Sapo” o “R-105”, señalado por autoridades como generador de violencia en Tamaulipas.

InSight Crime advierte que la fragmentación del Cártel del Golfo dificulta identificar una estructura de mando única. Los Rojos operan como una facción con liderazgo y control territorial propios, dentro de una organización que mantiene disputas internas y enfrenta además la presión de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La importancia del operativo radica así no sólo en el volumen de combustible asegurado, sino en el valor económico atribuido al conjunto de bienes intervenidos. Los 33.9 millones de pesos representan, de acuerdo con la información obtenida, una afectación directa a recursos e infraestructura asociados con Los Rojos en una de las zonas donde la facción mantiene presencia documentada.