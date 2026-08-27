Arde Tacámbaro: enfrentamientos y quema de vehículos asedian a la comunidad en Michoacán

En menos de 24 horas se han registrado al menos dos hechos violentos en el municipio. Foto: Captura de pantalla / redes sociales

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El municipio de Tacámbaro, Michoacán, ha registrado al menos dos enfrentamientos y quema de vehículos en las últimas 24 horas, en un contexto en el que el estado ha vivido operativos en contra de líderes criminales como Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que provocó más de 20 narcobloqueos.

La mañana de este jueves se registró una agresión armada en la tenencia de Pedernales que provocó el despliegue de elementos de la Guardia Civil tras recibir un reporte ciudadano.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los agentes localizaron a un hombre sin vida a causa de impactos de arma de fuego, así como un vehículo incendiado que obstruía la vialidad principal de la comunidad, por lo que reforzaron su presencia en la zona en coordinación con autoridades federales y municipales para dar con los responsables.

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En redes sociales fue compartido un video por parte de un habitante de Tacámbaro en el que se observa el vehículo en llamas colocado en la vialidad principal de la tenencia de Pedernales, así como la ausencia de personas en la zona.

Un vehículo se encuentra en llamas en el centro de la vía, produciendo una columna de humo negro. Video: Redes sociales

Por su parte, el C5 de Michoacán informó que en la entrada de la localidad de Pedernales se realizó un operativo de seguridad para controlar la situación.

Atacan a policías en Tacámbaro: tres hombres fueron detenidos

Otro hecho violento se registró la tarde de este miércoles en la localidad de El Pedregoso del mismo municipio, cuando agentes de la Guardia Civil fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos armados.

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La agresión ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los elementos detectaron una camioneta cuyos ocupantes comenzaron a dispararles, por lo que repelieron el ataque.

Luego de controlar la situación, los agentes detuvieron a tres hombres, de los cuales dos resultaron lesionados. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, los elementos de la Guardia Civil resultaron ilesos.

Los elementos de la policía también aseguraron armas, drogas y una camioneta. Foto: SSP Michoacán

En el sitio también fueron asegurados un fusil calibre .223, un arma de fuego calibre 9 milímetros y un revólver calibre .32, así como envoltorios con diversos tipos de drogas y una camioneta marca Mitsubishi línea L200.

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La SSP informó que una camioneta de la Guardia Civil resultó con daños por impactos de arma de fuego. Por su parte, los tres detenidos, las armas y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones.

Operativo contra el “Tío Lako” desató más de 20 narcobloqueos en diversos puntos de Michoacán

Un operativo militar contra el “Tío Lako” desató más de 20 narcobloqueos en Michoacán el pasado miércoles 19 de agosto, afectando principalmente la región de Zamora.

El Centro de C5 de Michoacán documentó afectaciones en tramos que conectan municipios como Morelia, Zacapu, La Piedad, Chilchota, Ecuandureo y Tangancícuaro, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia matutina que los bloqueos respondían a un operativo de las Fuerzas Armadas contra objetivos prioritarios.

En el material se observa la quema de un vehículo en una carretera de Michoacán derivado del enfrentamiento entre elementos de la Defensa y civiles armados. Video: Redes sociales

La operación fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada.

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En la acción fueron detenidos nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas la hija y la pareja sentimental del “Tío Lako”, ubicadas en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.

Las autoridades también aseguraron 64 vehículos —uno de ellos blindado—, 2 inmuebles, una ametralladora calibre .50, 4 ametralladoras minimi calibre 5.56 mm, 9 armas largas, un arma corta, 2 aditamentos lanzagranadas, 8 artefactos explosivos, 7 motocicletas, un dron, droga y equipo táctico.

Antecedente: los narcobloqueos del 1 de agosto

En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales

Semanas antes, el 1 de agosto, la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes, desencadenó bloqueos e incendios de vehículos en Los Reyes y municipios aledaños.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó en esa ocasión que los hechos derivaron directamente de esa detención.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares como recompensa por información que condujera a la captura de Fernández Magallón, quien también enfrenta cargos por narcotráfico en ese país.

Tras su arresto, el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informó que se registraron amenazas contra empresarios aguacateros e inspectores sanitarios estadounidenses, lo que llevó a la Embajada de Estados Unidos a suspender sus actividades en la entidad y a emitir una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán.

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