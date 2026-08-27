Yahir nomina a Luis Chaparro y Aldo Rendón explota por acusarlo de vivir bajo su sombra en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos - (ViX)

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La quinta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a Luis Chaparro en la placa después de que Yahir decidiera darle un punto.

Su explicación fue directa: “Siento que me hace falta ver más de su personalidad. Siento que está bajo la sombra de Aldo”.

La nominación no quedó solamente en el resultado de la gala. Aldo Rendón reaccionó ante el comentario de Yahir y cuestionó que se involucrara su nombre al hablar de Luis. “Qué padre que le des un consejo y que le digas: ‘Brilla, saca tu personalidad’. Yo no quiero ser alguien que para ti lo opaca”, reclamó.

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Yahir explica por qué decidió nominar a Luis

El cantante Yahír conversa con Aldo Rendón y Luis Chaparro durante su participación en el programa La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Cuando llegó el momento de explicar su nominación, Yahir eligió a Luis y justificó su decisión señalando que todavía no logra conocer completamente su personalidad. “Porque siento que me hace falta ver más de su personalidad”, explicó frente a sus compañeros.

El cantante agregó que percibe al participante bajo la influencia de Aldo: “Siento que está bajo la sombra de Aldo”. La frase provocó una reacción inmediata, pues el comentario no solamente cuestionaba la participación de Luis en la competencia, sino que también involucraba directamente a uno de sus compañeros.

Aldo no dejó pasar la observación. “Yo no quiero ser alguien que para ti lo opaca, ni que lo traigo aquí como de bajo mi sombra”, respondió. Incluso marcó distancia con la idea de que tenga a alguien bajo su influencia y aseguró: “No tengo a nadie bajo mi sombra más que a mis amigas, que güey, que las voy a defender siempre”.

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Aldo enfrenta a Yahir por mencionar su nombre

El cantante aseguró que a pesar de las dificultades logró mejorar y sentirse cómodo. (IG: yahirmusic)

Aldo consideró que Yahir pudo haber planteado su crítica hacia Luis sin involucrarlo. “Siento que le echaste sal de más a tu comentario”, le dijo directamente. También comparó la forma en que Yahir había hablado de otros participantes y cuestionó que en el caso de Luis su comentario terminara señalándolo a él.

Luis intervino para explicar que también había intentado acercarse a Yahir. “Yo también te quería preguntar... yo me he intentado como acercar contigo”, comentó, antes de señalar que sentía que tenían cosas en común, pero que no habían logrado conectar.

El participante recordó que anteriormente había tomado como un consejo una observación de Yahir y aseguró que, desde su perspectiva, prefería una opinión directa. “Siempre se lo prefiera que me diga: ‘¿Sabes qué? Pues no, no me caes bien’ o no nos llevamos chido”, expresó.

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Yahir le pide a Luis mostrar más personalidad

Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)

Yahir aclaró que su comentario no nació de una antipatía hacia Luis. “No me caes mal, güey. Te lo digo en serio”, afirmó. Explicó que su intención era provocar una reacción y hacer que el participante mostrara una faceta distinta dentro de la competencia.

“Yo lo único que quise hacer fue un comentario que despertara en ti algo”, explicó Yahir. Después precisó qué esperaba ver: “Ver el fuego, las ganas”. Su percepción, sin embargo, fue contundente: “Yo siento que eres el más apagado de la casa”.

Luis quiso saber exactamente a qué se refería con esa valoración. Yahir respondió que lo percibía “pasivo” y como alguien que escucha más de lo que participa en las conversaciones. El intercambio permitió que ambos expusieran sus respectivas percepciones sobre la convivencia.

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Con la nominación, Luis Chaparro quedó entre los habitantes que deberán enfrentar la decisión del público el domingo. Junto a él aparecen Gema Garoa, quien fue enviada directamente a la placa por Masad Altamimi; Brianda Deyanara, Karina Torres, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia. Masad, como líder de la semana, quedó blindado.

La placa llega después de la salida de Yanet García, quinta eliminada de la competencia, y en una semana marcada por la unificación de los grupos Tulum y Malibú. Ahora, el conflicto entre Yahir, Luis y Aldo añade un nuevo ingrediente a las estrategias de una casa donde cada nominación puede cambiar las alianzas.

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