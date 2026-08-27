¿Gira de Luis Miguel en Guadalajara, CDMX y Monterrey? Papá de Checo Pérez revela detalles inéditos

Antonio Pérez Garibay durante una entrevista respalda la identidad del cantante Luis Miguel ( REUTERS/Eliseo Fernandez/ Antonio Pérez Garibay )

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Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, se convirtió en la voz más inesperada sobre el futuro de Luis Miguel.

En un encuentro con la prensa, el empresario jalisciense habló sin filtros sobre la supuesta gira del cantante, su estado de salud, su relación con Paloma Cuevas y varios proyectos que rodean al artista, sin que nadie se lo hubiera pedido formalmente.

Lo que Pérez Garibay dijo sobre la supuesta gira de Luis Miguel

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si era real la versión de que Luis Miguel regresaría a México con tres fechas en 2026, el empresario admitió haber escuchado esos rumores, aunque aclaró que no había hablado directamente con el cantante al respecto.

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“Escuché yo eso, creo que es Guadalajara, México y Monterrey”, comentó, para luego poner en perspectiva esa información. Lejos de confirmarla, Pérez Garibay consideró que el alcance de esas fechas le quedaba corto al artista: “Lo que se merece más que Guadalajara, México y Monterrey, es a nivel mundial”.

El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El empresario respaldó esa opinión con recuerdos de presentaciones anteriores del cantante. Mencionó el concierto de Nueva York, el de Miami y el de Madrid como ejemplos de la dimensión que Luis Miguel puede alcanzar, y concluyó: “Yo creo que Micky está para cosas mucho más grandes”.

Ante los rumores de que el cantante atravesó momentos delicados de salud, Pérez Garibay los descartó sin rodeos. “Todo eso es politiquería. Está mejor que nunca. Ya quisiera estar yo así de enfermo”, afirmó, sugiriendo que la imagen del artista en su reciente reaparición habla por sí sola.

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El estado de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Más allá de la gira, Pérez Garibay ofreció una lectura personal sobre el momento que vive Luis Miguel. Para él, la clave del buen estado del cantante tiene nombre propio: Paloma Cuevas. “¿No ven el mejor Luis Miguel de toda su vida? Y sobre todo, enamorado”, dijo, y añadió con entusiasmo: “Se ve todo diferente. Con una mujer nada más. Por eso”.

El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La descripción que hizo de la diseñadora española fue elogiosa y directa: “Este mujerón desayuna como reina, come como reina, duerme como reina, es una reina”. Con esas palabras, el empresario vinculó el estado físico y anímico del artista con la estabilidad que, a su juicio, le aporta la relación.

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Pérez Garibay también se refirió al tequila de Luis Miguel como uno de los proyectos que más lo impresionaron.

“Veo hoy su tequila en todo el mundo, impresionante. Esta gran alianza donde Luis Miguel se convierte en socio, es un gran proyecto para el futuro”, señaló, destacando que la marca ha ganado presencia internacional.

Paloma Cuevas reapareció tras crisis de salud de luis miguel (Instagram)

Sobre el comercial de una importante refresquera, el empresario fue escueto pero contundente. Al preguntarle si era cierto que el cantante habría cobrado una suma importante, respondió: “Es la refresquera número uno en el mundo. Yo creo que se merecían al número uno en el mundo”. Y añadió que Luis Miguel “es eso y más”.

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Qué se sabe de la gira de Luis Miguel 2026 según otras fuentes

Los dichos de Pérez Garibay se sumaron a una cadena de declaraciones que en semanas recientes pusieron el tema de la gira en el centro de la conversación pública.

Días antes, Rafael Herrerías, amigo cercano del cantante, había sido consultado sobre los mismos rumores y ofreció una versión diferente.

El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Herrerías aseguró que el propio Luis Miguel le había comunicado su intención de tomarse un periodo de descanso. “A mí me dijo que iba a descansar dos años”, reveló el empresario, dejando en duda cualquier regreso inmediato a los escenarios. Cuando se le insistió sobre un posible disco nuevo, evitó confirmar fechas o proyectos concretos.

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La contradicción entre ambas versiones dejó abierta la pregunta sobre los planes reales del cantante: ¿prepara Luis Miguel una gira en 2026 o cumplirá el descanso que le habría comunicado a Herrerías? Por ahora, ninguna de las dos fuentes tiene respuesta definitiva, y el propio artista no se ha pronunciado públicamente al respecto.