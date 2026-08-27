Tijuana vs Pumas: a qué hora y dónde ver a los universitarios en la Jornada 6 del Apertura 2026

Los capitalinos viajarán para visitar la frontera en un choque de equipos que necesitan sumar de tres puntos. (Jovani Pérez | Infobae México)

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Tijuana y Pumas se miden este viernes 28 de agosto en el Estadio Caliente, en un duelo de la Jornada 6 del Apertura 2026 donde los dos equipos llegan con la urgencia de regresar a la victoria tras tropiezos en la jornada anterior. Los Xolos reciben al conjunto universitario con seis puntos de ventaja en la tabla: 10 unidades contra 8.

El historial reciente en Baja California favorece a los fronterizos. Tijuana no ha perdido sus últimos dos encuentros ante Pumas disputados en el Estadio Caliente: ganó en el Clausura 2025 y empató en el Clausura 2026. Pumas buscará romper esa tendencia esta noche.

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El equipo de Solari quiere retomar el paso que tuvieron los del Pedregal con Efraín Juárez. (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Tijuana cayó 5-2 ante Chivas en su peor resultado del torneo

Los Xolos habían tenido un arranque sólido en el Apertura 2026, pero la goleada de 5-2 ante Guadalajara les cortó el paso. El resultado los dejó en el sexto lugar de la clasificación general con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

La caída ante Chivas fue el primer tropiezo del torneo para el equipo fronterizo y encendió las alertas en el cuerpo técnico. La localía ante Pumas se convierte en la primera oportunidad para recomponerse y mantenerse en la parte alta de la tabla antes de que el torneo llegue a su primera mitad.

El Estadio Caliente será el escenario de un partido donde Tijuana necesita recuperar la confianza que mostró en las primeras cinco jornadas, cuando acumuló la mayor parte de sus unidades.

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El rebaño no tuvo reparo en llevarse una manita en el Estadio Akron. (EFE/ Francisco Guasco)

Pumas empató en casa ante Necaxa y acumula dudas

El conjunto universitario dirigido por Esteban Solari llega en la novena posición con 8 puntos, resultado de dos victorias, dos empates y una derrota. El empate más reciente, ante Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario, dejó sensaciones negativas entre la afición auriazul, que esperaba un triunfo jugando de local.

El funcionamiento de Pumas no ha sido constante a lo largo del torneo. Los universitarios han alternado actuaciones convincentes con partidas donde les ha costado sostener el ritmo durante los 90 minutos. Solari necesita encontrar mayor regularidad si el equipo quiere acercarse a los primeros lugares antes del cierre de la primera vuelta.

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Un triunfo en Tijuana colocaría a Pumas en 11 puntos y le permitiría escalar hasta la zona de clasificación directa a la Liguilla, dependiendo de los resultados del resto de la jornada.

Pumas no ha tenido el arranque de torneo que esperaba. (Instagram/ @ ricardoomonreal)

¿Dónde ver el partido y a qué hora?

El encuentro entre Tijuana y Pumas está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Fox One, plataforma que puede verse mediante Claro Video, Amazon Prime Video y dispositivos Roku, con un costo adicional según el servicio contratado.

El historial reciente entre ambos equipos

Los últimos cinco enfrentamientos entre Tijuana y Pumas muestran un balance equilibrado. El 27 de febrero de 2026 empataron 1-1 en el Estadio Caliente. El 2 de noviembre de 2025, Pumas venció 4-1 a los Xolos en Ciudad de México. El 25 de febrero de 2025, Tijuana ganó 4-2 como local. El 22 de septiembre de 2024, Pumas se impuso 1-0. El 10 de marzo de 2024, ambos igualaron 3-3.

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El registro muestra que los partidos en el Caliente tienden a ser favorables para los fronterizos, mientras que Pumas ha tenido mejor suerte cuando juega en casa. Esta noche, la tendencia se pone a prueba con puntos que ambos equipos necesitan para no perder terreno en la clasificación del Apertura 2026.