México

México busca que Meta aplique medidas contra la adicción de jóvenes a redes sociales implementadas en EEUU

Meta logró un acuerdo y pagará más de 17 millones de dólares por las 29 demandas interpuestas; limitaran el uso a los adolescentes

Claudia Sheinbaum apunta con el dedo desde un podio con el escudo de México, junto a la bandera nacional y una ilustración de fondo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla desde un podio durante una conferencia de prensa sobre la regulación de redes sociales en el país. (Presidencia )
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó en su conferencia La Mañanera del Pueblo de este jueves 27 de agosto a la Consejería Jurídica a evaluar si las recientes restricciones impuestas a Meta en Estados Unidos pueden implementarse en el país. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para regular el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales, buscando proteger la salud mental de los menores de edad.

El antecedente en Estados Unidos

La medida surge luego de que Meta —empresa matriz de Facebook e Instagram— acordara pagar 17,000 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por 29 estados en EE. UU.

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Las autoridades estadounidenses acusaron a la compañía tecnológica de:

  • Fomentar la adicción: Diseñar sus plataformas específicamente para generar dependencia en los menores.
  • Vulnerar la privacidad: Recopilar datos de niños sin el consentimiento de sus padres, violando la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
  • Ocultar daños psicológicos: Priorizar el tiempo de uso en pantalla por encima de las advertencias internas sobre los riesgos para la salud mental de los jóvenes.

Los cambios que Meta deberá implementar

Como resultado del proceso judicial iniciado en California, la empresa se comprometió a realizar modificaciones drásticas en Facebook e Instagram para sus usuarios más jóvenes. Entre las principales medidas destacan:

  • Límite de tiempo: Restricción a un máximo de dos horas de uso diario.
  • Bloqueo nocturno: Suspensión del acceso entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, además de restricciones en las notificaciones.
  • Bienestar digital: Eliminación de los filtros de belleza y la habilitación de una opción para desactivar los algoritmos de personalización de contenido.
  • Supervisión y seguridad: Reforzamiento de los mecanismos de verificación de edad y nuevas herramientas de control parental.

Las condiciones del acuerdo

Este arreglo legal evita que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, tenga que comparecer ante los tribunales, esquivando además que se siente un precedente judicial directo sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la crisis de salud mental adolescente.

El pago de la multa se realizará a lo largo de diez años y, según estimaciones, la cifra representa apenas una fracción de los ingresos anuales proyectados para la compañía en 2025.

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