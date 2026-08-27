México

Día del Abuelo en México 2026: cómo obtener descuentos en restaurantes con la credencial del INAPAM en CDMX y el Edomex

Esta celebración traerá consigo una variedad de descuentos en restaurantes para los adultos mayores

La llegada del Día del Abuelo en México este viernes 28 de agosto traerá consigo una variedad de descuentos en restaurantes para los adultos mayores con credencial del INAPAM (Foto: INAPAM)
La llegada del Día del Abuelo en México este viernes 28 de agosto traerá consigo una variedad de descuentos en restaurantes para los adultos mayores con credencial del INAPAM (Foto: INAPAM)
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La llegada del Día del Abuelo en México este viernes 28 de agosto traerá consigo una variedad de descuentos en restaurantes para los adultos mayores que residen tanto en la CDMX como en el Estado de México y que tienen su credencial del INAPAM.

Esta fecha, arraigada en la tradición mexicana, busca rendir homenaje a quienes han sido pilares en la formación de familias y comunidades. A diferencia del Día Mundial de los Abuelos y los Mayores, que se conmemora globalmente en julio, la celebración mexicana mantiene su propia identidad y fecha específica.

Ilustración de hombre adulto mayor sosteniendo una credencial con foto, sello del águila mexicana y texto, junto al logotipo del INAPAM en un fondo geométrico.
Un hombre adulto mayor mexicano sonriente muestra su credencial del INAPAM, con el logotipo de la institución al lado en un fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada, diversos establecimientos gastronómicos ofrecerán promociones especiales dirigidas a las personas mayores de 60 años, como parte de un esfuerzo por reconocer su aporte a la sociedad. Quienes deseen aprovechar estos beneficios deberán consultar las condiciones particulares de cada restaurante.

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Restaurantes de la CDMX y el Edomex para obtener descuentos con la credencial del INAPAM

Restaurante Bar Lino en Tlalnepantla otorga un 5%, al igual que Tacos Memos y Rosticería Mike Pollo en Coyotepec y Restaurante Rancho en Tepotzotlán. En Tlalnepantla también se encuentran El Bife del Padrino y El Pibe Valle Dorado, ambos con 10%.

En Naucalpan participan Big Day Restaurante con 10%, Bar Mar de Agaves con 12% y Restaurante Begoña con 8%.

Para quienes buscan opciones en Jilotzingo y Ixtapan de la Sal, Restaurante La Herradura y Restaurant Pepes Pizza ofrecen un 20%. En Jilotepec, Restaurant Bar El Tapanco brinda 10%.

El restaurante de Thomas Keller mantiene la máxima distinción de la guía.
El restaurante de Thomas Keller mantiene la máxima distinción de la guía.

La lista se completa con Restaurante Los Girasoles en El Oro (10%), Alebrije Restaurante en Cuautitlán (10%), Restaurante El Fogón de Izcalli en Cuautitlán Izcalli (10%), Restaurante Rústico y Comida Los Morales en Coacalco (10% y 5% respectivamente), y Pizzería Jovis en Coyotepec con 3%.

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En Amecameca, Restaurante La Malinche ofrece 10%.

En CDMX:

La Casa de Anita en Venustiano Carranza otorga un 15%. En Milpa Alta, Starloks Coffee Cafetería brinda un 10% y suma una promoción especial. Montmartre Bistro en Miguel Hidalgo ofrece un 20%, mientras que Mocaba Café en la misma demarcación concede un 5%.

En Gustavo A. Madero, el Restaurante Vegetariano Lindavista incluye un 5% de beneficio. Tortas Albaricoque en Cuauhtémoc varía entre 10% y 15%. La misma alcaldía reúne a Restaurante Green Bar (15%), Restaurante Curado (10%), Restaurante Chilpa (10%), Restaurante Nuevo Tehuacán (10%) y El Timón de Cortés (10%).

Zócalo abusos restaurantes

Para quienes prefieren la pastelería, Delizia Pastelería en Coyoacán ofrece un 15%, y en Benito Juárez se encuentran Pastelería Patricia Ramírez Herrera y Grupo Daruma con 10% cada uno, además de Bellini Montecito que otorga un 15%.

El listado inicia con Darsky Coffee Cafetería en Azcapotzalco, que concede un beneficio del 20%. Los porcentajes pueden estar sujetos a condiciones específicas en cada establecimiento.

¿Cómo obtener el descuento con la credencial del INAPAM?

El uso de la credencial INAPAM vigente permite acceder a una variedad de descuentos, siempre que el titular la presente en el establecimiento antes de efectuar el pago. Para evitar inconvenientes, se recomienda a los beneficiarios avisar con anticipación que harán uso del descuento y preguntar por posibles restricciones.

La vigencia y condiciones de los convenios pueden variar. Las autoridades sugieren consultar directamente con cada negocio si el beneficio sigue activo, en qué productos o servicios se aplica y si es posible combinarlo con otras promociones. Esta verificación resulta clave para no tener sorpresas al momento de paga.

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