México

Angela Davis ‘satura’ la UNAM: piden seguir la transmisión en línea

El diálogo “Abolición, feminismo, ¡ahora!” se realiza este miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

Este video documenta a una multitud de personas sentadas al aire libre en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los asistentes, muchos con sombrillas de colores para protegerse del sol, esperan en una zona exterior. En el suelo se distinguen dos pancartas con textos sobre economía y vivienda. Las imágenes corresponden a la cobertura de un evento con la filósofa Angela Davis en la UNAM, que congregó a un gran número de asistentes.

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Cultura UNAM anunció en su cuenta oficial en ‘X’ que la fila para escuchar a Angela Davis, Gina Dent y Amneris Chaparro en el diálogo “Abolición, feminismo, ¡ahora!" programado para este miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas sigue creciendo.

Debido a que el evento se realizará en la Sala Covarrubias, ubicada al interior del Centro Cultural Universitario (CCU) en Ciudad Universitaria, la institución recomendó a las personas interesadas seguir la charla en línea a través de sus canales oficiales:

  • TV UNAM en canal en sus cuentas de Facebook a través de la señal 20.1 en el Valle de México
  • Cultura UNAM en ‘X’ o Facebook.
  • Libros UNAM en Facebook.

Entre libros clave y causas públicas, Angela Davis llega a la UNAM y su mirada sobre el capitalismo

La filósofa Angela Davis dará una charla magistral en la UNAM durante la FILUNI en el Centro Cultural Universitario, una visita que concentra el interés de la comunidad universitaria por la trayectoria de una académica y activista estadounidense afrodescendiente cuya obra cruza feminismo, antirracismo, justicia social y crítica al sistema penal.

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(FB/librosunam)
(FB/librosunam)

La presencia de Davis también remite al episodio que marcó su proyección internacional: fue encarcelada en 1970, permaneció prófuga durante dos meses antes de su detención, pasó cerca de 18 meses en prisión y fue absuelta en 1972. Ese caso detonó una movilización global bajo la consigna “Free Angela”.

La autora llega a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios como una figura con décadas de militancia activa, desde los años setenta hasta la actualidad, y con una producción intelectual que se mantiene como referencia en estudios de género y movimientos sociales.

Davis combina reflexión teórica y acción política. Su trabajo se centra en la relación entre racismo, sexismo y clasismo, una articulación que atraviesa sus libros y su participación en causas públicas.

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La FILUNI 2026 reúne más de 350 actividades y 350 sellos editoriales en Ciudad Universitaria

El evento forma parte de la oferta que ofrece la Feria Internacional del Libro de las Universitarias (Filuni), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que se celebra desde el lunes 25 de agosto hasta el próximo domingo 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Unidad.

Una edición que reunirá más de 350 actividades y más de 350 sellos editoriales para convertir a la feria en un punto de encuentro entre libros, pensamiento crítico, cine, conciertos, talleres y divulgación académica.

Fotos sobre la última edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios
FILUNI 2025

La programación incluye más de 25 mil títulos y se extiende a otros recintos del Centro Cultural Universitario, como la Sala Miguel Covarrubias, la Sala Julio Bracho y la Sala Carlos Chávez. De acuerdo con la página oficial del encuentro, habrá acceso libre, condiciones de inclusión y un entorno accesible para estudiantes, investigadores, docentes, profesionales del sector editorial, infancias, adolescentes y público general.

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