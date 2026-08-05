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Investigan publicaciones de César Gastélum sobre un grupo delictivo tras ser asesinado en Sinaloa

El influencer hacía referencia a símbolos de Los Mayos y en ocasiones se escuchó a sus acompañantes mencionar a Ismael “El Mayo” Zambada

Hombre de barba y camiseta negra. Detrás, pared con afiches de personas, nombres, textos sobre "lavado de dinero" y "cartel", y grafitis
César Gastélum fue asesinado a tiros el 4 de agosto en Culiacán (Especial Infobae México)
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El Gabinete de Seguridad informó que en las líneas de investigación por el asesinato de César Gastélum se encuentran algunas publicaciones en las que el influencer hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Además, detalló que las indagatorias se llevan a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), donde se mantienen análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios con el objetivo de identificar y detener a los responsables del crimen.

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Y es que, de manera frecuente, Gastélum usaba sombreros y gorras, en un contexto en el que la disputa del Cártel de Sinaloa provocó que usaran símbolos para diferenciarse por facciones: la de Los Chapitos con una pizza y la de Los Mayos con un sombrero.

César Gastélum y sus amigos portando sombreros. (TikTok: César Gastélum)
César Gastélum y sus amigos portando sombreros. (TikTok: César Gastélum)

En redes sociales circula una publicación atribuida al perfil de Instagram del influencer en la que se observa una gorracon las letras “MZ”, que hacen referencia a Ismael “El Mayo” Zambada.

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*Información en desarrollo...

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