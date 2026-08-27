Higinio Martínez responde a Noroña y defiende una presidencia del Senado sin confrontación

Morena define el relevo en el Senado entre conciliación y confrontación.

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El senador de Morena, Higinio Martínez, defendió este miércoles una conducción conciliadora de la Mesa Directiva del Senado de la República y respondió a Gerardo Fernández Noroña, quien mantiene su intención de buscar nuevamente el cargo para el periodo que comenzará el próximo 1 de septiembre.

En un encuentro con medios, Martínez sostuvo que quien presida la Cámara Alta debe representar al conjunto de legisladores y no convertirse en un actor de confrontación política.

Sus declaraciones se producen mientras Morena se prepara para definir, en los próximos días, a quien sucederá a Laura Itzel Castillo.

Higinio Martínez apuesta por una presidencia del Senado sin confrontaciones

Ante las declaraciones de Noroña, quien considera necesario un perfil firme frente a la oposición rumbo a las elecciones de 2027, Higinio Martínez afirmó que respeta tanto su opinión como su aspiración de competir.

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El senador mexiquense recordó que conoce a Noroña desde hace décadas, cuando ambos participaron en la construcción del PRD en el Estado de México. Sin embargo, marcó una diferencia respecto al papel que debe desempeñar la Presidencia del Senado.

Martínez señaló que la Mesa Directiva debe garantizar un trato igualitario a todas las fuerzas políticas, conducir las sesiones y debates conforme al reglamento, además de facilitar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios.

A su juicio, la defensa de las posiciones partidistas corresponde a las bancadas, mientras que la Presidencia del Senado debe concentrarse en conducir institucionalmente los trabajos legislativos.

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Noroña insiste en presidir el Senado rumbo a 2027

Fernández Noroña reiteró este miércoles que buscará participar en el proceso interno de Morena para encabezar nuevamente la Mesa Directiva. Argumentó que la proximidad de las elecciones de 2027 requiere, desde su perspectiva, una conducción firme ante la oposición.

El senador también aseguró que durante su anterior periodo como presidente mantuvo respeto hacia las distintas fuerzas políticas y sostuvo que el debate parlamentario debe desarrollarse con altura de miras.

No obstante, cuestionó una política de acercamiento con PAN y PRI cuando, dijo, desde esos partidos existe un “golpeteo constante” contra la llamada Cuarta Transformación. Entre los asuntos que mencionó están los procesos relacionados con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

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En la contienda interna también figuran Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Higinio Martínez : plantea una Presidencia conciliadora e institucional .

Gerardo Fernández Noroña : busca repetir en el cargo y propone un perfil firme .

Óscar Cantón Zetina : también mantiene aspiraciones para dirigir la Mesa Directiva .

Manuel Huerta: apuesta por alcanzar un consenso entre los legisladores.

Morena definirá al próximo presidente de la Mesa Directiva

Aunque Higinio Martínez se perfila como uno de los principales aspirantes, el propio senador ha evitado dar por cerrada la decisión.

La bancada de Morena deberá resolver el relevo durante su reunión plenaria, prevista para los últimos días de agosto, antes del inicio del periodo ordinario.

El coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, ha planteado la conveniencia de alcanzar un acuerdo de unidad con los legisladores de Morena y sus aliados del PT y PVEM.

La definición ocurre después de varias semanas de cabildeo entre los aspirantes.

Martínez ha destacado su experiencia legislativa y su respaldo a las iniciativas de la llamada Cuarta Transformación, mientras que Cantón y Huerta también han buscado construir consensos dentro de la bancada.

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La Mesa Directiva tiene entre sus principales responsabilidades conducir las sesiones, garantizar el cumplimiento del reglamento y representar institucionalmente al Senado ante otros poderes y organismos.

Higinio Martínez desconoce qué hará Enrique Inzunza

Otro de los temas abordados por Higinio Martínez fue la decisión del senador Enrique Inzunza de separarse del grupo parlamentario de Morena.

El mexiquense calificó la determinación como un asunto personal y sostuvo que el legislador está en su derecho de apartarse de la bancada y continuar como senador independiente.

Sin embargo, reconoció que desconoce qué postura adoptará Inzunza en las próximas votaciones.

Martínez descartó anticipar si esta salida tendrá consecuencias para la construcción de mayorías calificadas en el Senado.

Explicó que la bancada deberá trabajar para conseguir los votos necesarios en cada asunto legislativo.

La situación de Inzunza cobró relevancia después de los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los casos de funcionarios y legisladores sujetos a investigación.

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Senado se prepara para un nuevo periodo con tensión interna

La disputa por la Mesa Directiva refleja las distintas posiciones dentro de Morena sobre la relación que debe mantener el Senado con la oposición.

Mientras Noroña defiende una conducción firme frente a sus adversarios políticos, Higinio Martínez apuesta por una presidencia institucional y conciliadora.

a decisión final dependerá del acuerdo que logren los integrantes de la bancada y sus aliados antes del arranque del periodo ordinario.

El próximo 1 de septiembre comenzará una nueva etapa en la Cámara Alta, con una Mesa Directiva que deberá conducir los trabajos legislativos en un escenario marcado por la discusión política rumbo a las elecciones de 2027.

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