Cámara de la Radio y TV respalda nuevos lineamientos que permitirán a espectadores denunciar noticias que consideren falsas

El presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, respaldó los nuevos “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, aseguró que guardan balance entre audiencias y medios de comunicación. (Derecho de Réplica)

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Durante el espacio “Derecho de Réplica” encabezado por la Consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, se dio a conocer una explicación más amplia sobre los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias aprobados por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) este 26 de agosto de 2026.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, reiteró su apoyo a lo aprobado por la CTR y respaldó la decisión impulsada desde el Gobierno de México, tras cambios en la normativa que ha generado cuestionamientos de medios de comunicación.

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“Todo este proceso que hemos llevado de manera conjunta, nosotros como industria colaborando siempre para privilegiar los derechos de las audiencias, pero también un equilibrio con la libertad de expresión de los medios de comunicación”, reiteró García Herrera.

Entre lo que resaltó tras los nuevos lineamientos que se publicarán en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), está el “privilegio a que los propios medios de comunicación se autorregulen”, detalles que ya se manejan en la actualidad a través del Código de Ética que cada uno formula.

CIRT avala lineamientos de las audiencias. (Foto: Presidencia)

Lineamientos “guardan un balance” entre audiencias y medios de comunicación

El posicionamiento de la CIRT se dio horas antes de que García Herrera se presentara en Palacio Nacional a través de Zoom, en un comunicado la Cámara de la Radio y la Televisión expresó su reconocimiento a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y al gobierno federal por la aprobación de los nuevos “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”.

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Para la CIRT, el texto aprobado por el Pleno guarda un balance entre regulación, libertad editorial, libertad de expresión y viabilidad económica de la industria, en un contexto de alta competencia global por audiencias y anunciantes. El organismo consideró que las preocupaciones del sector, planteadas de manera previa, fueron atendidas tras un proceso de diálogo con las autoridades federales.

La consulta pública que antecedió a la aprobación reunió 8 mil 899 participantes, lo que la Cámara interpreta en dos sentidos: quieren medios independientes de cualquier revisión oficial, pero también que informen con puntualidad sobre la vida nacional. La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, lo resumió en conferencia de prensa: “Entendemos que los medios se deben a sus audiencias, y tienen una responsabilidad frente a ellos”.

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CRT no tiene facultad para revisar y retirar contenido que califiquen como falso. (Foto: Presidencia)

Con la nueva normativa en vigor, la CIRT anunció que realizará talleres de implementación en sus más de mil 200 estaciones y manifestó disposición para apoyar a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos en el cumplimiento de las nuevas disposiciones. El organismo calificó el proceso como un precedente para futuros ejercicios normativos y agradeció a medios nacionales y extranjeros, a comunicadores organizados y a las audiencias que respaldaron al sector durante la discusión.

Así quedaron los nuevos lineamientos aprobados por la CRT

Norma Solano explicó durante el espacio de Derecho de Réplica que los nuevos lineamientos aprobados por el pleno de la Comisión establecen un procedimiento homologado para todos los medios de radio y televisión del país. El mecanismo fija plazos claros y reglas uniformes para que las audiencias presenten quejas ante los medios que decidan ver o escuchar, y obliga a estos últimos a dar siempre una respuesta. Si el medio no atiende la queja, la audiencia puede acudir directamente a la CRT.

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Los lineamientos también precisan las obligaciones concretas de los concesionarios. Cada radio y televisora debe contar con una defensoría de audiencias, designada por el propio medio bajo principios de imparcialidad e independencia, y con un código de ética que establezca criterios editoriales para el tratamiento de información noticiosa. Sobre este punto, Solano aclaró que la comisión no tiene facultad para revisar contenidos ni para determinar qué noticias que consideren falsas deben retirarse del aire: esa decisión editorial corresponde exclusivamente al medio.

Más de 8 mil personas participaron en la consulta sobre Lineamientos para Derechos de las Audiencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las precisiones derivadas de la consulta pública, el artículo sobre veracidad de la información se ajustó a la literalidad del texto constitucional. La norma obliga a los concesionarios a adoptar medidas para preservar la pluralidad y veracidad de la información con base en sus propios códigos de ética, no en criterios externos. Los lineamientos se enviarán al Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor 30 días después de su publicación.

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