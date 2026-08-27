Anuel AA pospone sus conciertos en Monterrey y Guadalajara: estas son las nuevas fechas

El boricua envió un mensaje a sus fanáticos para posponer su visita al país. (Crédito @anuel/IG)

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Los fanáticos del género urbano en el norte y occidente del país deberán esperar unos meses más para ver en vivo al intérprete puertorriqueño Anuel AA luego de que diera a conocer que las fechas cambiaron de manera imprevista.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la empresa promotora OCESA dio a conocer la reprogramación formal de las presentaciones que el artista tenía pactadas para el mes de septiembre de este año en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con el aviso emitido por la compañía de espectáculos, la decisión responde de manera estricta a “causas de fuerza mayor”, por lo que los eventos originalmente previstos para el 17 de septiembre en el Estadio Borregos de la capital regia y el 19 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de la Perla Tapatía cambiarán de fecha hasta la primavera del próximo año.

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Blessd reapareció en redes sociales tras una pausa y anunció una colaboración con Anuel AA - (Crédito: prensa Blessd)

¿Para cuándo se reprogramaron los conciertos?

Reprogramación de conciertos

Monterrey : Estadio Borregos, pasa del 17 de septiembre al 8 de abril de 2027

Guadalajara: Coliseo GNP Seguros: pasa del 19 de septiembre al 15 de abril de 2027

El cantante de género urbano tuvo que cambiar la fecha de sus conciertos en México. (Ocesa)

Validez de boletos e información para asistentes

Ante la incertidumbre generada entre los miles de seguidores que ya contaban con su entrada para los eventos de la gira, la organizadora puntualizó que todos los boletos adquiridos previamente serán totalmente válidos para el acceso a las nuevas fechas asignadas. Las personas que conserven sus accesos no necesitarán realizar ningún tipo de trámite ni canje adicional para ingresar a las recintos en abril de 2027.

Asimismo, la empresa ratificó que las sedes se mantendrán sin cambios: el Estadio Borregos en Monterrey y el Coliseo GNP Seguros en la zona metropolitana de Guadalajara.

Políticas de reembolso y procedimiento para el público

Para aquellos asistentes que por motivos de agenda o decisión personal no puedan acudir en las nuevas fechas reprogramadas, OCESA y Ticketmaster han activado los protocolos de devolución financiera:

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Compras digitales (Vía web o app): Los usuarios que hayan realizado su transacción en línea deberán ingresar a su cuenta personal en la plataforma de Ticketmaster y dar clic en el “Botón de Ayuda” para iniciar la solicitud de reembolso y recibir las instrucciones del trámite.

Compras físicas en taquilla: Quienes hayan adquirido las entradas de forma presencial podrán solicitar la devolución íntegra de su dinero a partir del 31 de agosto, acudiendo directamente al mismo establecimiento o taquilla donde hicieron la compra.

Para resolver dudas adicionales o consultar las cláusulas del proceso, la empresa puso a disposición del público el enlace oficial tkmx.link/PoliticaDeCompra. La empresa concluyó el mensaje agradeciendo la comprensión del público ante las modificaciones ajenas a los recintos.