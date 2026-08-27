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Sonora dará protección a esposa de Fernando Farías tras persecución: la amenazan con investigación si no deja de dar entrevistas

La Fiscalía del Estado confirmó que Mónica Gámez presentó su denuncia formal tras haber sido seguida por un vehículo sospechoso en Hermosillo

En un video compartido en redes sociales, la esposa de Fernando Farías afirmó que él es inocente. Crédito: Rede Sociales
En un video compartido en redes sociales, la esposa de Fernando Farías afirmó que él es inocente. Crédito: Rede Sociales
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Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, denunció que recibió amenazas en las que le advierten que le será abierta una carpeta de investigación si no deja de dar entrevistas. Esto también ocurre luego de que acusó que un vehículo la siguió cuando se trasladaba por Hermosillo, Sonora.

Y es que la esposa del excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) -acusado de presunto huachicol fiscal- denunció en sus redes sociales que una camioneta blanca permaneció detrás de ella mientras se trasladaba desde su vivienda hacia la casa de sus padres, ubicada en dirección a la carretera Internacional Nogales.

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Tras su reporte, las autoridades detallaron que Mónica Gámez presentó su denuncia formal ante la Fiscalía del Estado, por lo que iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer los hechos, así como la determinación de otorgarle las medidas de protección necesarias.

Sin embargo, durante una entrevista con Azucena Uresti, la mujer reveló que también ha recibido amenazas con abrirle una carpeta de investigación tanto a ella como a su abogado, del que prefirió omitir su nombre como medida de seguridad.

Así se dio la amenaza en su contra: asegura que no se detendrá

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Mónica Gámez relató que la amenaza no llegó de forma directa, sino que fue a través de su abogado, quien recibió un mensaje en el que se le advertía que, si Mónica Gámez continuaba concediendo entrevistas, les abrirían una carpeta de investigación a ambos.

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La esposa del excontralmirante dijo que no acataría la advertencia, ya que continuará hablando del caso en el que se le involucra a su esposo debido a que él no puede defenderse de manera pública.

“Me quedo callada y mi esposo es uno más que se queda ahí preso a cuarenta años. ¿Qué hago? (…) Si me la quieren abrir y me quieren meter a la cárcel, lo van a hacer. Siento que aunque alce la voz o no”, dijo.

El seguimiento en Hermosillo por el que ya le brindan protección

Al llegar a Hermosillo tras un viaje, Mónica Gámez se trasladó desde su casa hacia la vivienda de sus padres, ubicada en dirección a la carretera Internacional Nogales y, durante ese trayecto, identificó una camioneta tipo van blanca que la seguía.

La mujer relató que, al detenerse en un semáforo, el vehículo esperó aproximadamente un minuto y medio antes de ponerse en marcha detrás de ella. Cuando giró hacia el lado izquierdo para ir a casa de sus padres, la camioneta la siguió.

“Entonces cuando el carro se me empieza a acercar un poco más, yo me cambio bruscamente de carril, del carril izquierdo que estaba al derecho”, explicó.

Al percatarse, Gámez cambió bruscamente de dirección, por lo que el vehículo sospechoso dio el primer retorno disponible y regresó hacia Hermosillo.

Mónica Gámez denuncia que la siguen en Hermosillo y pide seguridad.

Mónica Gámez vio a dos personas dentro de la camioneta: una en el asiento del conductor y otra en el del copiloto. Esa misma noche, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora acudieron a su domicilio.

Con esto, la mujer presentó su denuncia formal y, explicó, las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad con la hora exacta del recorrido y una fotografía del vehículo con la intención de identificar a los ocupantes.

Estas amenazas se dan en un contexto en el que su esposo, Fernando Farías Laguna, fue vinculado a proceso este jueves por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, luego de una audiencia privada y virtual celebrada en el penal de El Altiplano, ubicado en Estado de México.

El excontralmirante llegó a México el pasado 21 de agosto, luego de ser deportado de Argentina tras su captura en el mes de abril. A Fernando Farías y su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías, son acusados por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal que involucró a miembros de la Marina.

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