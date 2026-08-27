México

La ley en México permite que un hijo no reciba nada de la herencia de sus padres: estos son los dos casos

En México la ley permite excluir a un descendiente mayor de edad sin ninguna restricción, salvo algunas excepciones, lo importante es consultar a un notario antes de heredar o recibir una herencia

Un joven sentado a una mesa llora mientras lee una carta frente al retrato enmarcado de un hombre mayor con un lazo negro.
La ley no garantiza a los descendientes una porción fija del patrimonio familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Código Civil Federal de México reconoce que un hijo puede quedar excluido por completo de la herencia de sus padres en dos situaciones específicas, sin que ello implique una irregularidad legal ni la invalidez del testamento.

La ley no garantiza a los descendientes una porción fija del patrimonio familiar. A diferencia de otras legislaciones, el derecho mexicano otorga a los testadores una libertad amplia para disponer de sus bienes, con una sola restricción real: asegurar la pensión alimentaria a quienes dependan económicamente del fallecido.

Colegio de Notarios México/TikTok

Qué dice el Código Civil Federal sobre la herencia

Juez en toga preside un tribunal mexicano con bandera y escudos nacionales. Abogados y ciudadanos están presentes, con una maqueta de casa y llaves en la mesa.
El artículo 1283 complementa esa base al reconocer que cualquier propietario tiene derecho a disponer de la totalidad o de una fracción de sus bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 1282 del Código Civil Federal establece que la transmisión de una herencia opera por dos vías: la sucesión testamentaria, cuando el titular dejó un documento notariado con sus instrucciones, y la sucesión legítima o intestada, cuando la ley determina el reparto a falta de ese documento.

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El artículo 1283 complementa esa base al reconocer que cualquier propietario tiene derecho a disponer de la totalidad o de una fracción de sus bienes. Esa flexibilidad abre la puerta a la sucesión mixta, en la que coexisten las instrucciones del difunto y los mandatos de la ley dentro de un mismo juicio sucesorio.

Primer caso: testamento válido que favorece a terceros

Un hombre y dos mujeres están en una oficina; el hombre firma un documento sobre un escritorio, donde se lee "Last Will and Testament".
La ley mexicana no impone una legítima forzosa para los descendientes adultos. Eso significa que el testador puede excluir intencionalmente a un hijo de su herencia sin que el documento pierda validez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el titular del patrimonio decidió, en pleno uso de sus facultades y ante notario, entregar la totalidad de sus bienes a una amistad, a su pareja sentimental o a una fundación, la autoridad respeta esa voluntad. Un hijo no tiene garantizada ninguna porción por el solo hecho de figurar en un acta de nacimiento.

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La ley mexicana no impone una legítima forzosa para los descendientes adultos. Eso significa que el testador puede excluir intencionalmente a un hijo de su herencia sin que el documento pierda validez, siempre que haya sido otorgado con plena capacidad jurídica y sin vicios en el consentimiento.

Segundo caso: el hijo no es dependiente económico

Juez con toga preside tribunal de madera con bandera y escudo de México. Abogados y familiares asisten a un juicio de sucesión intestamentaria.
En ese escenario, el hijo adulto e independiente no tiene herramienta jurídica para reclamar una parte de la herencia si el testamento es válido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La única barrera real que impone el Estado mexicano al momento de testar es la obligación de garantizar la pensión alimentaria a quienes dependan del causante. Si un hijo ya es adulto y no requiere esa pensión, el testador puede excluirlo de forma expresa y legal.

En ese escenario, el hijo adulto e independiente no tiene herramienta jurídica para reclamar una parte de la herencia si el testamento es válido. La ley protege la voluntad del testador por encima del vínculo de sangre cuando no existe una dependencia económica que deba ser cubierta.

Cuándo sí opera la sucesión legítima

La sucesión intestada —donde la ley establece un orden que prioriza a la familia cercana— entra en vigor únicamente en tres circunstancias: cuando el difunto no dejó testamento, cuando el documento resulta inválido por un vicio legal, o cuando el testador omitió asignar una parte de su patrimonio.

Fuera de esos supuestos, la voluntad expresada en el testamento prevalece. El artículo 1341 del Código Civil Federal añade que cualquier incapacidad para heredar debe ser declarada en juicio a petición de un interesado; el juez no puede promoverla de oficio.

La protección al heredero que acepta la herencia

Una mujer y dos hombres sentados alrededor de un escritorio de madera en una oficina. La mujer sostiene papeles, un hombre joven y un hombre mayor la escuchan. Hay estanterías con libros al fondo.
Al aceptar los bienes, el heredero responde por los pasivos del causante únicamente hasta donde alcance el valor de los activos recibidos, sin que sus propios bienes queden expuestos ante acreedores o instituciones de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 1284 establece el beneficio de inventario automático para quien acepta una herencia. Esa disposición protege al heredero de asumir con su patrimonio personal las deudas del fallecido.

Al aceptar los bienes, el heredero responde por los pasivos del causante únicamente hasta donde alcance el valor de los activos recibidos, sin que sus propios bienes queden expuestos ante acreedores o instituciones de crédito.

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