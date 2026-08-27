Apoyo de 5 mil 800 pesos para universitarios: quiénes tienen prioridad y cómo registrarse

Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega una beca bimestral a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario

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El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro ofrece un apoyo económico de 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

La beca está dirigida a alumnas y alumnos de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas de educación superior, principalmente en modalidad presencial o escolarizada. Su propósito es contribuir a que jóvenes en condiciones de vulnerabilidad puedan continuar y concluir su formación profesional.

El apoyo se entrega durante los cinco bimestres que conforman el ciclo escolar, debido a que julio y agosto no se consideran dentro del calendario de pagos. Los depósitos se realizan directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

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El programa puede otorgarse hasta por un máximo de 45 mensualidades, dependiendo de la duración del plan de estudios. En el caso de estudiantes de la licenciatura en Medicina, la beca puede extenderse hasta por 55 mensualidades.

¿Qué universidades tienen prioridad para recibir la beca?

Aunque Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene cobertura nacional, la asignación de los apoyos depende de la disponibilidad presupuestaria y de un procedimiento de selección. Las autoridades clasifican a las instituciones educativas como prioritarias o susceptibles de atención.

Estudiantes de universidades públicas pueden solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entrega un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales a quienes cumplan los requisitos

Entre las escuelas consideradas prioritarias se encuentran:

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Universidades interculturales.

Universidad de Lenguas Indígenas de México.

Escuelas normales indígenas, interculturales y rurales.

Escuelas normales federales y estatales.

Universidades de la Salud de la Ciudad de México y Puebla.

Centros de Actualización del Magisterio.

Instituciones públicas ubicadas en municipios o localidades con alta o muy alta marginación.

Planteles localizados en comunidades indígenas o afromexicanas.

Los estudiantes inscritos en instituciones prioritarias reciben atención directa y no están sujetos a los mismos criterios de edad o nivel de ingresos aplicables en otros planteles.

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¿Quiénes tienen prioridad en las escuelas susceptibles de atención?

Los alumnos de otras instituciones públicas de educación superior también pueden solicitar la beca, pero su incorporación depende de los criterios de priorización y del presupuesto disponible.

La Coordinación Nacional de Becas dará preferencia a quienes ya hayan sido beneficiarios del programa antes del proceso de selección, así como a estudiantes indígenas o afromexicanos.

También tendrán prioridad quienes hayan cursado la primaria o secundaria en una escuela clasificada como prioritaria, las personas reconocidas como víctimas y los aspirantes cuya situación económica refleje bajos ingresos.

Para determinar la capacidad económica, las autoridades pueden aplicar una cédula o estudio sobre el ingreso mensual por persona del hogar. Esta evaluación se efectúa la primera vez que se solicita la incorporación. Si el aspirante resulta seleccionado y conserva los demás requisitos, no tendría que realizarla nuevamente mientras permanezca en el programa.

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Requisitos para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

Para solicitar Jóvenes Escribiendo el Futuro es necesario estar inscrito en una universidad pública participante y contar con una CURP validada. Además, la institución educativa debe cargar y actualizar la ficha escolar del estudiante en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Las personas interesadas también deberán proporcionar un correo electrónico personal y activo, debido a que por ese medio pueden recibir avisos relacionados con su solicitud.

Otro requisito es no recibir simultáneamente una beca federal destinada al mismo propósito. Sin embargo, el apoyo puede ser compatible con determinadas becas de titulación, servicio social o prácticas profesionales, siempre que sus objetivos sean diferentes.

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Estudiantes de universidades públicas pueden solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entrega un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales a quienes cumplan los requisitos

¿Cómo registrarse en Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El registro está previsto del 21 al 30 de septiembre de 2026 y se realizará en línea mediante la plataforma oficial SUBES.

Antes de comenzar, el estudiante deberá verificar que su universidad haya cargado correctamente su información académica. Posteriormente, tendrá que ingresar a subes.becasbenitojuarez.gob.mx con su CURP y contraseña, revisar la ficha escolar y activarla si los datos son correctos.

Después deberá dirigirse al apartado “Solicitud”, seleccionar “Solicitar beca” y elegir la convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro. El sistema solicitará completar una cédula de información socioeconómica.

Al finalizar el procedimiento, es indispensable descargar y conservar el acuse con el folio asignado, debido a que este número permitirá consultar el avance de la solicitud y los resultados.

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El registro es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. Presentar una solicitud, sin embargo, no garantiza la incorporación automática: la selección dependerá del tipo de institución, los criterios de prioridad y la disponibilidad presupuestaria del programa.