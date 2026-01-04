CURP 2026: cómo sacar tu constancia actualizada gratis

La nueva constancia incluirá datos como huellas digitales, fotografía e iris, y contará con respaldo digital oficial, lo que permitirá su uso como identificación en cualquier trámite ante instituciones públicas o privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP certificada y biométrica será uno de los documentos más importantes en México en 2026. A partir de febrero de 2026, la constancia actualizada será obligatoria en trámites oficiales y privados.

Este identificador, que ya es indispensable para trámites escolares, de salud y programas sociales, se transformará en una versión más segura y confiable, incorporando datos biométricos como huellas dactilares, fotografía digital y escaneo de iris.

A partir de 2026, el documento contendrá información biométrica y tendrá aplicación obligatoria en escuelas, hospitales, bancos y dependencias gubernamentales, garantizando autenticidad y resguardo de identidad. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio responde a la necesidad de modernizar el sistema de identidad nacional y reducir riesgos de fraude o suplantación. La buena noticia es que el proceso para obtenerla es totalmente gratuito y puede realizarse tanto en línea como en módulos presenciales del Registro Nacional de Población (RENAPO).

¿Qué es la CURP actualizada 2026?

La CURP 2026 es una versión certificada por RENAPO que conserva los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero añade elementos biométricos para reforzar la seguridad.

Su objetivo es combatir el robo de identidad, reducir errores administrativos y facilitar la interoperabilidad entre sistemas de gobierno.

Además, la constancia certificada incluye la firma digital de la Secretaría de Gobernación y una fecha de emisión vigente, lo que garantiza que sea aceptada en trámites oficiales y privados. Esta actualización convertirá a la CURP en un documento con validez plena como identificación oficial en todo el país.

La nueva constancia del Registro Nacional de Población ofrecerá interoperabilidad entre sistemas oficiales, agilidad en procedimientos y altos estándares de seguridad. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación será gradual: primero se habilitaron módulos piloto en 2025, después se abrirá el trámite al público general en enero de 2026 y finalmente, desde febrero, será obligatoria para todos los ciudadanos y residentes en México.

Requisitos para obtener tu constancia

Para tramitar la CURP biométrica y certificada se deben presentar:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia, cédula profesional, cartilla militar)

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

CURP tradicional (si ya la tienes)

Correo electrónico activo para recibir confirmación de cita y notificaciones

La CURP deberá estar certificada para que los estudiantes puedan registrarse en programas y apoyos sociales. (X@BecasBenito)

En el caso de menores de edad, deben acudir acompañados por madre, padre o tutor legal, quien también debe contar con su CURP biométrica. Esto permitirá que los niños y adolescentes tengan una identificación oficial válida, especialmente útil para trámites escolares o de salud.

Cómo sacar tu constancia gratis paso a paso

En línea: Ingresa al portal oficial gob.mx/curp. Si conoces tu CURP, introdúcela en el campo correspondiente. Si no la conoces, llena el formulario con tu nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa. Captura el código de verificación y da clic en “Buscar”. Descarga tu constancia en formato PDF con la leyenda “CURP certificada”. Presencial: Agenda tu cita en citas.renapo.gob.mx. Selecciona el trámite “Registro de datos biométricos para la CURP”. Elige fecha y hora disponibles. Acude al módulo RENAPO o Registro Civil con tus documentos para el registro biométrico (huellas, iris y fotografía). Recibirás tu constancia actualizada con validez oficial y firma digital.

De esta manera, la CURP actualizada 2026 será obligatoria para trámites de salud, educación, programas sociales, servicios financieros y gestiones gubernamentales.

Nuevos procesos e innovaciones se implementarán en el documento de identidad, transformando procedimientos tradicionales y requisitos para millones de habitantes en el país. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtenerla es sencillo, gratuito y garantiza que tu identidad esté protegida bajo los estándares más altos de seguridad. Tramitarla desde ahora es la mejor manera de evitar contratiempos cuando entre en vigor su obligatoriedad en febrero de 2026.