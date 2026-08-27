Quiénes son “El Chapito Lomas” y “El 23”, primos de sangre Iván Archivaldo que serían su brazo armado dentro el cártel

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

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Joel Zepeda Cano, El 23, y Alberto Zepeda Cano, Chapito Lomas, fueron ubicados como primos de sangre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y como parte de su círculo de mayor confianza dentro de Los Chapitos, una relación familiar que habría explicado su ascenso acelerado en la estructura armada del grupo tras la pérdida de casi 80% de sus operadores históricos en meses recientes.

Ambos fueron señalados como sobrinos de Joaquín “El Chapo” Guzmán por línea familiar y como hermanos entre sí. Joel Zepeda Cano fue identificado con los alias de “El Bolitas” y/o “El 23”, mientras que Alberto Zepeda Cano fue relacionado con el nombre de “El Chapito Lomas”.

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Joel fue descrito como un presunto operador de alto rango dentro de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Los Chapitos. Los reportes de seguridad lo colocaron al frente de células delictivas con presencia en regiones serranas y en zonas de Sinaloa.

Joel Zepeda Cano habría controlado células armadas en Badiraguato y Tamazula

Retratos de Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", muestran su evolución a través del tiempo como figura relevante del Cártel de Sinaloa, con el logo de la organización al fondo en una composición editorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información disponible lo vinculó con el control de células de choque en Badiraguato y Tamazula, donde sostuvo confrontaciones directas con la facción conocida como la “Gente del Guano”. Ese grupo fue encabezado por Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”, en una disputa por el dominio territorial en la sierra entre Sinaloa y Durango.

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También se le atribuyó un papel estratégico en el tráfico internacional de sustancias sintéticas hacia Estados Unidos. En esa operación habría trabajado con un lugarteniente identificado con el alias de “El Capi 14”.

El reacomodo interno del grupo ocurrió después de bajas y cambios en los mandos de la organización. En ese escenario, Joel y Alberto escalaron a posiciones de mayor poder dentro del entorno de seguridad de Iván Archivaldo.

Infografía que detalla los siete operativos fallidos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, desde 2011, ilustrando su habilidad para evadir a las fuerzas de seguridad y el cerco sin captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alberto Zepeda Cano salió de prisión y volvió al bajo perfil

Alberto Zepeda Cano pasó años en prisión y, tras recuperar la libertad, permaneció en un perfil bajo. Aun así, fue ubicado como una pieza de confianza dentro del mismo núcleo familiar y operativo.

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A Alberto también se le atribuyó un mayor grado de sofisticación en tareas de inteligencia criminal. Se indicó que llegó a reclutar a exmilitares, entre ellos un desertor conocido con el alias de “El Cóndor”, para infiltrar movimientos del Ejército Mexicano.

La relación de parentesco fue uno de los datos centrales del caso: Joel y Alberto fueron primos hermanos directos, por línea materna, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Esa cercanía habría fortalecido su posición en la estructura de Los Chapitos en medio de la guerra interna.

En un operativo reciente, hombres armados atacaron a agentes federales. Un elemento murió, dos personas fueron detenidas y las autoridades aseguraron tres armas, cartuchos y vehículos.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

A estos hermanos se les señala en redes de mandar matar al creador de contenido César Gastélum el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, cuando la víctima se encontraba realizando una transmisión en vivo desde la plataforma Kick, entregando comida en el municipio, sin embargo esta línea no ha sido confirmada por las autoridades. Mientras que agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Puebla a Jesús Alberto Hidalgo Iribe, alias “El Dron”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon a Gastélum.

El asesinato de otro sobrino de El Chapo

A finales del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán —entonces líder del Cártel de Sinaloa—, se vio afectado por la muerte de un familiar que celebrara el Día del Padre, sin saber que sería objeto de un ataque armado.

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Los eventos ocurrieron el domingo 17 de junio de 2012, segundo domingo del mes, día en que se acostumbra a festejar a los padres en México. Mientras que en otras partes del país las celebraciones se llevaron a cabo con normalidad, en el estado de Sinaloa se registró un atentado que dejó a tres víctimas mortales. Entre ellas se encontraba un sobrino del capo sinaloense.

En un primer momento se reportaron detonaciones de arma de fuego en una casa ubicada en Loma Linda, Culiacán. Cuando las autoridades locales arribaron al domicilio, localizaron los cuerpos sin vida de tres jóvenes de 22, 24 y 25 años de edad.

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Dos de las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto López Higuera y Jesús Tostado. Posteriormente se confirmó que la tercera persona asesinada era Obied Cano Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán, de 24 años.

Los informes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indican que ese día Obied Cano se encontraba en su casa junto a su progenitor, identificado como Luis Alberto, con motivo del Día del Padre.

Mientras se realizaban los festejos, un grupo armado arribó hasta la vivienda y abrió fuego contra los presentes sin mediar palabra alguna. Los agresores, que iban a bordo de tres vehículos, huyeron hacia rumbo desconocido luego del ataque, en el que resultó herido el padre de Obied.

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Un hombre armado y elementos de investigación forense marcan la escena de un crimen en una vereda urbana de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los peritos de la PGJE llegaron a la escena del crimen, encontraron decenas de casquillos percutidos calibre 7.62, usados para abastecer un fusil AK-47, también conocido como “cuerno de chivo”. Sin embargo, no lograron identificar ni detener a los presuntos responsables.

Obied Cano tenía antecedentes criminales. El 21 de mayo de 2008 fue aprehendido junto a un sujeto llamado Cristián Misael Estrada por posesión de armas de fuego. Aunque se desconoce si el sobrino de ‘El Chapo’ formaba parte de su organización criminal, algunos de sus familiares también habían sido detenidos en años previos.

El 22 de agosto de 2006, el hermano de Obied, Luis Alberto Cano Zepeda, fue detenido en el estado de Durango junto a otros cuatro hombres, entre los que se encontraba un juez del poblado de Bastantita, en Tamazula.

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Luis Alberto se desempeñaba como piloto personal de la familia de ‘El Chapo’, pero también solía trasladar a otros integrantes del Cártel de Sinaloa. Además de su detención, las autoridades aseguraron tres rifles AK-47, semillas de marihuana y 201 mil 500 pesos. Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el arraigo por 90 días en contra del joven sinaloense.