México

CNDH alerta los riesgos a los derechos humanos derivados de la gentrificación y el turismo en México

La intención del informe es dar visibilidad a estas problemáticas y ofrecer herramientas para el desarrollo de políticas públicas a favor de los ciudadanos

Camión de mudanzas estacionado en calle adoquinada, un hombre de espaldas junto a cajas de cartón apiladas y un estadio de fondo.
Un hombre observa la fachada de un edificio antiguo junto a un camión de mudanzas y varias cajas apiladas en la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado un informe que pone en el centro del debate los efectos sociales y urbanos derivados de la gentrificación, la turistificación y la patrimonialización, fenómenos que han cobrado fuerza en las principales ciudades de México designadas como sede de la Copa del Mundo 2026.

El documento ofrece una radiografía sobre los desafíos que afrontan quienes habitan las colonias con años de historia, en un contexto donde la transformación urbana y presión inmobiliaria reportan un aceleramiento.

Derivado de esto, el análisis se enfoca especialmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde el aumento de rentas, la reconfiguración del uso de suelo y la llegada masiva de turistas han provocado el desplazamiento de numerosas familias. La CNDH advirtió que estos procesos no solo modifican las comunidades, sino que generan riesgos concretos para el derecho a la vivienda y la permanencia en el territorio de los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

La intención es dar visibilidad a estas problemáticas y ofrecer herramientas para el desarrollo de políticas públicas que prioricen la protección de los habitantes frente a los intereses económicos asociados a grandes eventos y el turismo internacional.

Aumento de rentas y desplazamiento de residentes en México

El organismo expuso que el arribo de visitantes por el Mundial ha provocado un incremento de entre 20% y 600% en los precios de renta en zonas cercanas a estadios y lugares turísticos. Este fenómeno ha forzado la salida de muchas personas que no logran afrontar los nuevos costos de vivienda, ni encontrar alternativas asequibles dentro de sus mismos barrios.

Además, se ha documentado la sustitución de hogares permanentes por alojamientos de corta estancia, facilitados por plataformas digitales como Airbnb. Este cambio reduce la disponibilidad de espacios para la población local y favorece el desplazamiento de quienes históricamente han sostenido la vida comunitaria.

PUBLICIDAD

El informe también identifica conflictos por el acceso al agua potable en colonias populares, presiones para las personas trabajadoras no asalariadas y la ruptura de redes de apoyo y memoria barrial, lo que pone en riesgo la identidad y el tejido social.

Infografía sobre gentrificación con dibujos de personas desplazadas, un balón de fútbol, un gráfico con la cifra 600% e iconos sobre vivienda.
Un informe de la CNDH señala que el costo de los alquileres subió hasta un 600% en zonas cercanas a los eventos del Mundial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impactos desiguales y grupos en mayor riesgo

Uno de los hallazgos centrales del documento es que las consecuencias de estos procesos no afectan a toda la población por igual: mujeres, comunidades indígenas, personas mayores, familias de bajos ingresos y trabajadores informales enfrentan barreras mucho mayores para permanecer en sus espacios de vida y acceder a una vivienda digna.

La CNDH señaló que estos grupos sociales suelen ser expulsados ante la especulación inmobiliaria y el aumento del costo de vida, agravando la desigualdad y la discriminación. Por ello, el análisis propone abordar la gentrificación desde principios de justicia territorial, progresividad y respeto a la diversidad.

Propuestas de la CNDH para proteger derechos

Para evitar que los efectos negativos de la modernización urbana recaigan sobre los sectores más frágiles, el organismo planteó un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones dirigidas a los tres niveles de gobierno. Entre ellas, destaca la necesidad de regular los alquileres temporales, consolidar reservas de uso habitacional permanente y actualizar los instrumentos municipales de desarrollo urbano.

Los gobiernos locales también deben implementar sistemas de monitoreo acerca de los incrementos de renta, crear canales accesibles para denuncias y garantizar el abasto equitativo de agua potable en las colonias populares. Se sugiere desarrollar indicadores georreferenciados para dar seguimiento a la gentrificación y la turistificación, así como mecanismos de observación durante y después de los grandes eventos.

Temas Relacionados

CNDHgentrificaciónturismoMéxico 2026CDMXMonterreyGuadalajaraderechos humanosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 450 agentes blindan Mexicali tras amenaza con explosivos: investigan posible vínculo con Los Rusos

El despliegue comenzó el 25 de agosto y se extiende por el Valle de Mexicali hasta los límites con Sonora, luego de una serie de operativos contra esa organización

Más de 450 agentes blindan Mexicali tras amenaza con explosivos: investigan posible vínculo con Los Rusos

El día que Iván Archivaldo Guzmán mandó asesinar al juez de un concurso de belleza por no elegir a su novia como reina

Fue el “Mini Lic” quien ventiló este delito y acusó a Iván de ser colérico y tener varios crímenes realacionados con mujeres

El día que Iván Archivaldo Guzmán mandó asesinar al juez de un concurso de belleza por no elegir a su novia como reina

The Mars Volta confirma concierto individual en la CDMX: fecha, preventa y todo lo que debes saber

La emblemática banda de rock progresivo e indierock regresará a la capital del país para ofrecer un show junto a Kianí Medina como artista invitada

The Mars Volta confirma concierto individual en la CDMX: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Frank Rodríguez asegura que la muerte de ‘El Mencho’ hundió el estreno de su película “Tomorrow” en taquilla

El actor y director estrenó la cinta el mismo fin de semana en que el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervante, líder del CJNG

Frank Rodríguez asegura que la muerte de ‘El Mencho’ hundió el estreno de su película “Tomorrow” en taquilla

Sonora dará protección a esposa de Fernando Farías tras persecución: la amenazan con investigación si no deja de dar entrevistas

La Fiscalía del Estado confirmó que Mónica Gámez presentó su denuncia formal tras haber sido seguida por un vehículo sospechoso en Hermosillo

Sonora dará protección a esposa de Fernando Farías tras persecución: la amenazan con investigación si no deja de dar entrevistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 450 agentes blindan Mexicali tras amenaza con explosivos: investigan posible vínculo con Los Rusos

Más de 450 agentes blindan Mexicali tras amenaza con explosivos: investigan posible vínculo con Los Rusos

El día que Iván Archivaldo Guzmán mandó asesinar al juez de un concurso de belleza por no elegir a su novia como reina

Atacaron con explosivos a policías en Zacatecas, cerraron carretera para desactivarlos

Farías Laguna y la cúpula del huachicol: la red de contrabando que terminó en el Altiplano

Quiénes son “El Chapito Lomas” y “El 23”, primos de sangre Iván Archivaldo que funcionarían como su brazo armado en el cártel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Yahir se muestra agradecido

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Yahir se muestra agradecido

The Mars Volta confirma concierto individual en la CDMX: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Ulises de la Torre revela si ya se reconcilió con Arath tras años distanciados

¿A quién le dedicó “Abrázame muy fuerte” Juan Gabriel?

Anuel AA pospone sus conciertos en Monterrey y Guadalajara: estas son las nuevas fechas

DEPORTES

Esto es lo que necesitan los Xolos de Gilberto Mora para clasificar a la Concacaf Champions Cup 2027

Esto es lo que necesitan los Xolos de Gilberto Mora para clasificar a la Concacaf Champions Cup 2027

Isaac del Toro apunta al Mundial de Ciclismo después de la mejor temporada de su carrera

Jornada 5 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

Sultanes vs Toros: a qué hora y dónde ver la final de la zona norte de la LMB

Canelo Álvarez cambia sede de su campamento rumbo a pelea contra Christian Mbilli