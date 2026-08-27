México

Atacaron con explosivos a policías en Zacatecas, cerraron carretera para desactivarlos

El gobernador aclaró que no se trató de un enfrentamiento y que especialistas anti bombas ya estaban trabajando para el retiro de los artefactos

Patrullas de policía con luces encendidas circulan por una avenida mientras varios agentes de seguridad vigilan desde la acera.
Agentes de seguridad realizan patrullajes preventivos en una avenida principal de una ciudad fronteriza mexicana al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una agresión con explosivos contra fuerzas de seguridad obligó al cierre de la carretera federal 54 la mañana de este jueves en la comunidad San Luis de Cusquite, ceca del municpuio de Tabasco en el estado de Zacatecas, mientras corporaciones estatales y federales mantenían un operativo en la región de Jalpa y los cañones de Juchipila y Tlaltenango. El ataque dejó a dos policías estatales con heridas leves y activó la intervención de personal especializado del Ejército Mexicano para localizar, desactivar y retirar artefactos que seguían en la vía.

El secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza informó que detonaron dos artefactos explosivos y precisó que los agentes lesionados ya recibían atención médica. La agresión ocurrió cuando las corporaciones se dirigían a la cabecera municipal de Jalpa, donde desde la mañana se desarrollaba un despliegue de seguridad.

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El cierre de la carretera se mantuvo como medida preventiva porque en la zona fueron detectados explosivos sin detonar. La decisión buscó evitar que automovilistas quedaran expuestos mientras continuaban las labores de revisión y aseguramiento del tramo.

El ataque ocurrió en medio de un operativo que había comenzado desde la madrugada

El gobierno de Zacatecas interpretó ambos crímenes como una estrategia para desestabilizar al estado. (X/@DavidMonrealA)
El gobierno de Zacatecas interpretó ambos crímenes como una estrategia para desestabilizar al estado. (X/@DavidMonrealA)

El gobernador David Monreal Ávila sostuvo que los hechos no correspondieron a un enfrentamiento, como se manejó de forma preliminar, sino a una reacción de grupos delincuenciales para frenar las acciones de seguridad iniciadas desde la madrugada. También confirmó que el operativo seguía activo en la región.

El mandatario señaló que el uso de explosivos formó parte de la respuesta de esas células ante labores de inteligencia, aseguramientos recientes y la presencia de fuerzas de seguridad en los dos cañones. En su explicación, ubicó estas acciones dentro de la estrategia de pacificación desplegada en esa zona del estado.

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Monreal detalló que en la carretera todavía había dispositivos sin detonar y advirtió que el objetivo del cierre era impedir daños mayores y evitar personas lastimadas. Añadió que el personal militar especializado ya trabajaba directamente en el sitio para desactivar y retirar cada artefacto localizado.

Seguridad Zacatecas - patrulla Policía Estatal
Foto: SSP Zacatecas

Aunque en un primer momento se habló de ausencia de daños físicos, el reporte oficial posterior del secretario de Gobierno confirmó que sí hubo dos elementos lesionados, ambos con afectaciones leves. El saldo material, según lo informado por las autoridades, incluyó daños en el lugar del ataque.

El gobierno pidió a la población no acercarse a la zona

A través de sus canales oficiales, el gobierno municipal de Tabasco recomendó a los automovilistas evitar transitar por esa vía hasta nuevo aviso y seguir las indicaciones de las autoridades competentes. También pidió a la población mantener la calma, resguardarse y no acercarse al área intervenida.

La advertencia respondió a un riesgo concreto: la presencia de explosivos que no habían detonado. Mientras no se descartara por completo ese peligro, la circulación quedó suspendida y el acceso permaneció restringido.

El secretario de gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, fue quien reveló los avances de la identificación. Crédito: Gobierno de Zacatecas
El secretario de gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, fue quien reveló los avances de la identificación. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El gobernador indicó que la vialidad podría ser liberada una vez que el personal especializado concluyera la revisión y confirmara que ya no existían artefactos activos en el tramo. Hasta ese momento, la prioridad se concentró en asegurar la zona y evitar afectaciones a civiles.

Monreal también remarcó la coordinación entre corporaciones estatales y federales durante las acciones desplegadas en la región. Mencionó de forma específica al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, instancias que participaban en el operativo.

Las autoridades vincularon estos hechos con los aseguramientos realizados en días recientes y con los trabajos de inteligencia que se habían reforzado en esa parte del estado. Bajo esa lectura, la colocación de explosivos sobre la carretera habría buscado frenar el avance de los cuerpos de seguridad hacia la cabecera municipal de Jalpa.

El propio gobernador adelantó que durante este jueves se ampliaría la información sobre los resultados obtenidos en las acciones desarrolladas desde la madrugada. Hasta el momento de su declaración, lo confirmado era la detonación de dos artefactos, la existencia de otros dispositivos sin explotar, el cierre de la carretera y la atención médica a dos policías estatales.

  • El ataque con explosivos ocurrió en la carretera federal 54, en San Luis de Cusquite, cuando corporaciones de seguridad se dirigían a Jalpa.
  • La agresión dejó dos policías estatales con heridas leves y obligó al cierre de la vía por la presencia de artefactos sin detonar.
  • El gobernador David Monreal Ávila afirmó que no fue un enfrentamiento, sino una reacción de grupos delincuenciales ante operativos y aseguramientos recientes.

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