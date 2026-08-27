Dónde operan Los Rojos, facción del Cartel del Golfo intervenida por el decomiso de 135 animales exóticos

La facción criminal conocida como Los Rojos, surgida como una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y actualmente integrada al Cartel del Golfo, ha extendido su influencia en varias regiones de México. Crédito: Especial

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La facción criminal conocida como Los Rojos, surgida como una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y actualmente integrada al Cartel del Golfo, ha extendido su influencia en varias regiones de México y es señalada por las autoridades como responsable de múltiples delitos de alto impacto.

Este grupo, con raíces en Guerrero y presencia confirmada en otras cuatro entidades del país, compite de forma violenta contra otras organizaciones criminales y ha diversificado sus actividades ilícitas, según reportes oficiales.

En un reciente operativo realizado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las fuerzas federales decomisaron 135 animales exóticos en inmuebles vinculados a Los Rojos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas. Durante las acciones coordinadas también aseguraron cerca de 68 mil litros de diésel, vehículos, equipos para el manejo de hidrocarburos y detuvieron a una persona.

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A continuación un mapa de su influencia en el país.

Los Rojos: una facción del Cartel del Golfo con raíces en Guerrero y presencia en tres estados

Los Rojos son una de las facciones en que se fragmentó el Cartel del Golfo (CDG), junto con los Ciclones, los Escorpiones, los Metros y las Panteras. El grupo nació en el estado de Guerrero como escisión del cártel de los Beltrán Leyva y se dedicó originalmente al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, según documentó La Jornada en julio de 2018.

Su estructura de mando fue trazada por las autoridades federales a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. En esa época, la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 3 millones de pesos por la captura de su líder principal, Santiago Mazarí Hernández, alias El Carrete.

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En Guerrero, Los Rojos operaban en al menos 11 municipios vinculados a la producción de amapola y el tráfico de heroína, entre los más destacados se encuentran:

Chilpancingo.

General Heliodoro Castillo.

Chilapa de Álvarez.

Zitlala, Carrizalillo.

Iguala.

Atenango del Río.

Copalillo.

Copantoyac.

Eduardo Neri.

Tlapa de Comonfort

El grupo también extendió su presencia a Morelos y el Estado de México, y se le vinculó además con secuestros.

Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de la SSPC, confirmó en conferencia de prensa la presencia de Los Rojos “en Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México”, según reportó InSight Crime. Sin embargo, se agrega Tamaulipas con el reciente aseguramiento de animales exóticos.

Desde entonces, la organización contaba con 20 jefes de plaza visibles para las autoridades y capacidad para enfrentarse a grupos rivales como Los Ardillos y Guerreros Unidos.

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Integrantes del grupo criminal Los Rojos aparecen representados junto a un mapa de Guerrero y Tamaulipas, barriles de combustible y jaulas con aves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión hacia Michoacán y el negocio de la cocaína

El 16 de abril, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detuvieron en Tepalcatepec, Michoacán, a Juan Miguel N., alias El Johnny, un cabecilla de Los Rojos señalado como el principal traficante internacional de cocaína del grupo, según un comunicado de la Secretaría de la Defensa citado por InSight Crime. Una orden de extradición de Estados Unidos pesaba sobre él al momento de su captura.

Ese movimiento hacia Michoacán resultó revelador: Los Rojos es una organización que, según el análisis de InSight Crime, “tradicionalmente se ha dedicado al tráfico de heroína y que antes no se consideraba activa ni en Michoacán ni en el tráfico de cocaína”. El creciente suministro de fentanilo en México habría arruinado ese mercado y empujado al grupo hacia nuevas rutas y productos.

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El Cartel del Golfo: de organización unificada a facciones rivales

El Cartel del Golfo es uno de los grupos criminales más antiguos de México, con orígenes que InSight Crime rastrea hasta 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control de una operación de marihuana y heroína y negoció un acuerdo con el Cartel de Cali para transportar cocaína a Estados Unidos. El pacto le permitió quedarse con hasta el 50% de las ganancias.

Fue el sucesor de García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén, quien militarizó el cartel al reclutar al menos 31 exsoldados de las Fuerzas Especiales de México, según InSight Crime. Esa unidad de élite terminó por operar de forma independiente bajo el nombre de Los Zetas, el legado más violento del CDG en la historia del narcotráfico mexicano.

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Miembros de la Columna Armada Pedro J. Méndez de Tamaulipas, grupo que combatió a Los Zetas, posan armados en esta ilustración de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras décadas de capturas y fragmentación interna, el Cartel del Golfo ya no existe como organización unificada. Sus facciones compiten por el control de economías criminales a lo largo de la frontera de Tamaulipas y en otros estados del oriente de México, con Los Escorpiones y los Ciclones como los grupos más poderosos, de acuerdo con el perfil del CDG publicado por InSight Crime.

El operativo en Tampico y Altamira que dejó 135 animales sin dueño

Las autoridades ejecutaron cinco cateos en inmuebles vinculados a la facción CDG-Rojos en los municipios tamaulipecos de Tampico y Altamira. En uno de esos inmuebles encontraron a los 135 animales exóticos, de los cuales 35 pertenecen a especies en peligro de extinción o bajo protección especial, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

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La lista completa de fauna exótica incluye las siguientes especies:

Grandes felinos y híbridos:

5 tigres de Bengala

3 jaguares

3 leones africanos

1 ligre (híbrido de león y tigre)

1 tigrillo

Primates:

21 monos araña

1 mandril

1 lémur

Ungulados y herbívoros:

Bisontes americanos

Búfalos

1 camello

Borregos cimarrón

Carnívoros no felinos:

2 hienas

Reptiles:

Tortugas sulcata

1 iguana verde

Aves:

1 guacamaya verde

1 perico azteca

Un operativo conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC en cinco inmuebles de Tamaulipas reveló el cautiverio de 135 animales exóticos. Crédito: Especial

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad no precisó el número exacto de ejemplares en cada categoría de ungulados, reptiles y aves, más allá de los especímenes individuales ya indicados.

Por otra parte, la misma operación permitió asegurar 68 mil litros de diésel, vehículos, pipas, autotanques, frac tanks, bombas de presión, tanques de almacenamiento, reactores, una motobomba, mangueras y equipo de cómputo y comunicación. Las instalaciones decomisadas tenían depósitos con capacidades de hasta 60 mil litros, lo que revela una operación de huachicol a escala industrial.

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Una persona detenida y daño patrimonial estimado en casi 34 millones de pesos

Las autoridades detuvieron a una persona durante los cateos y dejaron los cinco inmuebles sellados bajo resguardo oficial. La persona detenida y todos los efectos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

El golpe a la estructura operativa y financiera del CDG-Rojos se estimó en 33,955,145.89 pesos mexicanos. La operación demostró que la facción no solo traficaba drogas, sino que diversificó sus actividades hacia el robo de combustible y la posesión ilegal de fauna silvestre.