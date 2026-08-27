Cateos en tres alcaldías de CDMX dejan cinco detenidos por presunta extorsión a repartidores: los habrían obligado a transportar drogas

Cinco personas fueron detenidas en tres cateos en CDMX; son señaladas de extorsionar repartidores y obligarlos a transportar drogas. (Crédito: SSC CDMX)

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Cinco personas fueron detenidas durante tres cateos ejecutados en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, en una investigación contra un grupo señalado por presunta extorsión y narcomenudeo en la Ciudad de México.

Los detenidos fueron identificados como Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”, de acuerdo con la información difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho.

Las indagatorias apuntaron a que el grupo habría establecido un esquema de cobro de cuotas contra repartidores de plataformas digitales, a quienes presuntamente interceptaban para exigirles pagos semanales a cambio de permitirles realizar sus actividades en distintas colonias de las tres demarcaciones.

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La investigación también señaló una segunda modalidad de operación. Según la SSC-CDMX, en determinadas ocasiones los integrantes de la célula presuntamente obligaban a los repartidores a transportar sustancias ilícitas dentro de las mochilas y cajas utilizadas para realizar las entregas.

Esta práctica habría tenido como objetivo utilizar los vehículos y equipos de trabajo de los repartidores para facilitar el traslado de narcóticos, además de dificultar que las autoridades identificaran directamente a los integrantes de la organización durante la distribución.

Los detenidos fueron identificados como Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”. (Crédito: SSC CDMX)

Los cateos fueron realizados como parte de las investigaciones que las autoridades capitalinas mantenían sobre las actividades de esta presunta célula delictiva. Los operativos se concentraron en inmuebles ubicados en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, alcaldías donde, según las indagatorias, los sospechosos habrían desarrollado parte de sus actividades.

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Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme avance la investigación.

La SSC-CDMX informó que las diligencias contaron con la participación y coordinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y detener a otros posibles integrantes de la organización, así como establecer el alcance de las actividades de extorsión y distribución de drogas atribuidas al grupo.

El caso ocurre en un contexto en el que las plataformas de reparto se han convertido en un punto de interés para grupos dedicados a actividades delictivas, debido al movimiento constante de trabajadores y mercancías por distintas zonas de la capital.

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Repartidores de apps, un blanco para el crimen y una vía para mover drogas en CDMX

Los repartidores de plataformas digitales enfrentan una doble exposición: son víctimas de asaltos y otros delitos, pero también pueden ser utilizados por grupos delictivos para trasladar drogas sin conocer necesariamente el contenido de los paquetes.

Las diligencias contaron con la participación y coordinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. (Crédito: X | @PabloVazC)

En marzo pasado, Pablo Vázquez Camacho reconoció que autoridades capitalinas habían detectado casos en los que delincuentes utilizaban servicios de reparto para enviar droga oculta en paquetes, aunque precisó que no se trataba de un fenómeno generalizado.

El riesgo para estos trabajadores también se refleja en la cantidad de asaltos registrados. De acuerdo con Ni Un Repartidor Menos AC, entre 2017 y el 9 de agosto de 2026 se contabilizaron 47 mil 137 asaltos contra repartidores en la Ciudad de México. La cifra fue reportada por La Jornada el 25 de agosto.

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El problema no se limita al robo. La misma organización reportó 23 repartidores asesinados durante ese periodo, mientras que las denuncias formales representarían apenas 1.7% de los casos, según sus propios registros.

En este contexto, el caso de los cinco detenidos tras los cateos en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo muestra otra modalidad de riesgo: de acuerdo con la SSC-CDMX, el grupo investigado presuntamente extorsionaba a repartidores mediante el cobro de cuotas y, en algunos casos, los obligaba a transportar sustancias ilícitas en las mochilas y cajas utilizadas para sus entregas.