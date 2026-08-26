Sinaloa ya tiene coordinadora estatal: Morena elige a Imelda Castro Castro rumbo a elección 2027

La senadora asume la encomienda de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, un nombramiento que la coloca como la figura del partido para competir por el Ejecutivo local en 2027

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Morena designó a Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, cargo que la perfila como la carta del partido guinda para disputar la gubernatura en las elecciones de 2027. El anuncio se dio luego de que, durante la presentación de aspirantes, un sector de los asistentes respondiera con aplausos, gritos y consignas de “¡coordinadora, coordinadora!” al llegar su turno, en el evento realizado en el Salón Olmeca 2 del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

¿Quién es Imelda Castro Castro?

Nacida el 30 de noviembre de 1968 en Agua Caliente de Cebada, municipio de Sinaloa, Castro Castro tiene 58 años y radica en Culiacán desde 1991. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde también fue docente.

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Su trayectoria política suma más de cuatro décadas, según ha señalado ella misma, iniciada en movimientos sociales como El Barzón y en causas ligadas a deudores de la banca, campesinos y pescadores. En 1989 ingresó al PRD, partido en el que fue diputada local en dos ocasiones, presidenta estatal en Sinaloa (2005-2008) y directora de Agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado.

En 2017 dejó el PRD para sumarse a Morena. Desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora de la República por Sinaloa, cargo en el que fue reelecta en 2024, y ha ocupado la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado, además de presidir la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

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El contexto: 13 aspirantes y una gubernatura en crisis

La definición llega tras un proceso interno en el que se registraron 13 aspirantes para encabezar la coordinación en Sinaloa, entre ellos:

La senadora con licencia Imelda Castro Castro

La exsecretaria de las Mujeres María Teresa Guerra Ochoa

Registro Morena Sinaloa María Teresa Guerra Ochoa Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

La alcaldesa con licencia de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez

Registro Morena Sinaloa Estrella Palacios Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

El diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos

Registro Morena Sinaloa Jesús Ibarra Ramos Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

El exalcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros

Registro Morena Sinaloa Gerardo Vargas Landeros Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

La contienda se dio en un escenario particularmente tenso: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya retomó unilateralmente su cargo en medio de investigaciones penales en su contra, lo que llevó al Congreso estatal a designar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina y la sacó de la contienda por la coordinación.

Las tensiones internas y lo que dijo Citlalli Hernández

Un día antes del anuncio, Hernández Mora no descartó que los órganos internos de Morena inicien un proceso que podría derivar en la expulsión de Rocha Moya, al calificar su regreso al cargo como una “decisión unilateral” con la que el partido dijo no estar de acuerdo.

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La dirigente también fue cuestionada sobre la falta de transparencia en las encuestas internas usadas para definir a los coordinadores estatales. Hernández Mora defendió el proceso, al señalar que los resultados son privados por tratarse de un ejercicio interno del partido, y lo calificó como “el proceso más transparente” que ha tenido Morena.