México

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Debido a que el avistamiento ocurrió de noche, las maniobras de retiro se realizaron hasta el mañana del martes

Hallan ballena barada en Tijuana

Guardar

La noche del lunes 24 de agosto fue hallado el cuerpo de una ballena en playas de Tijuana, en Baja California, de aproximadamente 12 metros, sin signos vitales y con señas de daños visibles en la piel, sin embargo, no se realizarán investigaciones sobre las causas de su muerte debido a su avanzado estado de descomposición, según confirmó a Infobae México la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La dependencia explicó que, por las características físicas, el ejemplar corresponde a un rorcual de Bryde. Personal de Profepa y autoridades locales implementaron el Protocolo de Varamiento de Mamíferos Marinos la mañana del martes, “por el horario y debido a que la marea estaba subiendo”. Por tanto, las maniobras para recuperar y trasladar al ejemplar se realizaron una vez que las condiciones de marea permitieron acercarse al animal.

PUBLICIDAD

El cuerpo, de aproximadamente 12 metros de longitud, presentaba daños visibles y signos de descomposición avanzada. Profepa descartó la realización de una necropsia para determinar la causa de muerte, pues el estado del ejemplar impide recabar información útil. “No se realizó necropsia, estaba en avanzado estado de descomposición”, señaló la autoridad ambiental.

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como Playas de Tijuana, donde autoridades realizaron un monitoreo luego de que surgiera el reporte. El personal a cargo coordinó el retiro del cuerpo conforme a los lineamientos ambientales y sanitarios para evitar riesgos a la población.

Hallan ballena muerta en Tijuana
Hallan ballena muerta en Tijuana

¿Qué hacer para reportar un avistamiento de este tipo?

El Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos fue publicado el 17 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este instrumento, de cumplimiento obligatorio según la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, establece los procedimientos para responder a cualquier varamiento en las costas mexicanas.

PUBLICIDAD

En caso de encontrar uno de estos ejemplares varados, es importante activar el protocolo necesario, el cual detalla que, ante cada caso, personal capacitado debe registrar el evento, buscar las posibles causas y atender oportunamente al ejemplar, sea vivo o muerto. Si el animal está vivo, se valora su salud para decidir entre liberación, rehabilitación o, en casos extremos, eutanasia.

Ante el avistamiento de una ballena enmallada en la costa mexicana, la recomendación es no intervenir directamente y seguir el protocolo de reporte establecido por la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmalladas (RABEN):

  • Envía un mensaje vía WhatsApp al 322 150 08 50 para notificar el caso a RABEN. Si no tienes señal, contacta a las autoridades a través del canal VHF 16.
  • Si es posible, toma fotografías o video desde una distancia segura, nunca menor a 60 metros.
  • Permanece en tu embarcación. No intentes acercarte ni entrar al agua para ayudar al animal.
  • Espera la llegada del equipo especializado de RABEN, ya que solo personal capacitado cuenta con las herramientas y protocolos para realizar el rescate de manera segura y efectiva.

La intervención de personas sin entrenamiento puede poner en riesgo tanto a la ballena como a quienes intentan ayudar y reducir las probabilidades de una liberación exitosa.

Temas Relacionados

TijuanaBaja CaliforniaballenaProfepaMedio Ambientemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

La adolescente fue vista por última vez la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

A 15 años de la masacre, los familiares del Casino Royale exigen justicia con dos sentencias firmes y 23 casos sin resolver

Cercan al Tío Lako en Michoacán: nuevo cateo golpea su estructura y suman 32 detenciones ligadas al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

DEPORTES

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

Celta de Vigo vs Osasuna: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 1 desde México

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Champions League 2026/27 EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de liga desde México

FC Barcelona vs Athletic Club: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga desde México