Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Hallan ballena barada en Tijuana

Guardar

La noche del lunes 24 de agosto fue hallado el cuerpo de una ballena en playas de Tijuana, en Baja California, de aproximadamente 12 metros, sin signos vitales y con señas de daños visibles en la piel, sin embargo, no se realizarán investigaciones sobre las causas de su muerte debido a su avanzado estado de descomposición, según confirmó a Infobae México la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La dependencia explicó que, por las características físicas, el ejemplar corresponde a un rorcual de Bryde. Personal de Profepa y autoridades locales implementaron el Protocolo de Varamiento de Mamíferos Marinos la mañana del martes, “por el horario y debido a que la marea estaba subiendo”. Por tanto, las maniobras para recuperar y trasladar al ejemplar se realizaron una vez que las condiciones de marea permitieron acercarse al animal.

PUBLICIDAD

El cuerpo, de aproximadamente 12 metros de longitud, presentaba daños visibles y signos de descomposición avanzada. Profepa descartó la realización de una necropsia para determinar la causa de muerte, pues el estado del ejemplar impide recabar información útil. “No se realizó necropsia, estaba en avanzado estado de descomposición”, señaló la autoridad ambiental.

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como Playas de Tijuana, donde autoridades realizaron un monitoreo luego de que surgiera el reporte. El personal a cargo coordinó el retiro del cuerpo conforme a los lineamientos ambientales y sanitarios para evitar riesgos a la población.

Hallan ballena muerta en Tijuana

¿Qué hacer para reportar un avistamiento de este tipo?

El Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos fue publicado el 17 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este instrumento, de cumplimiento obligatorio según la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, establece los procedimientos para responder a cualquier varamiento en las costas mexicanas.

PUBLICIDAD

En caso de encontrar uno de estos ejemplares varados, es importante activar el protocolo necesario, el cual detalla que, ante cada caso, personal capacitado debe registrar el evento, buscar las posibles causas y atender oportunamente al ejemplar, sea vivo o muerto. Si el animal está vivo, se valora su salud para decidir entre liberación, rehabilitación o, en casos extremos, eutanasia.

Ante el avistamiento de una ballena enmallada en la costa mexicana, la recomendación es no intervenir directamente y seguir el protocolo de reporte establecido por la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmalladas (RABEN):

Envía un mensaje vía WhatsApp al 322 150 08 50 para notificar el caso a RABEN. Si no tienes señal, contacta a las autoridades a través del canal VHF 16.

Si es posible, toma fotografías o video desde una distancia segura, nunca menor a 60 metros .

Permanece en tu embarcación. No intentes acercarte ni entrar al agua para ayudar al animal.

Espera la llegada del equipo especializado de RABEN, ya que solo personal capacitado cuenta con las herramientas y protocolos para realizar el rescate de manera segura y efectiva.

La intervención de personas sin entrenamiento puede poner en riesgo tanto a la ballena como a quienes intentan ayudar y reducir las probabilidades de una liberación exitosa.

PUBLICIDAD