Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Se busca que esta copa pueda traer a grandes talentos mexicanos. (X@LigaBBVAMX)

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En una apuesta estratégica sin precedentes para reestructurar las bases del balompié nacional, la LIGA BBVA MX, la Liga Premier y la Liga TDP oficializaron el lanzamiento de la Copa Promesas 2026-2027.

El anuncio formaliza la creación de un certamen formativo de categoría Sub-21 diseñado para entrelazar de manera directa los diferentes escalafones del fútbol profesional dentro del nuevo modelo integral impulsado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La competencia reunirá a un total de 64 instituciones divididas en 18 conjuntos pertenecientes a la LIGA BBVA MX, 15 escuadras de la Liga Premier y 31 representantes provenientes de la Liga TDP. Con esta alianza entre divisiones, las autoridades deportivas buscan elevar el nivel competitivo en todas las categorías de formación y fortalecer la red de desarrollo de talento a lo largo y ancho de la República Mexicana.

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Se espera que se dicte una resolución en los próximos días. (TW Liga Premier MX)

¿Cuándo inicia este nuevo proyecto?

El certamen arrancará de forma oficial el próximo 8 de septiembre de 2026 y extenderá su actividad sobre las canchas hasta el 13 de abril de 2027, convirtiéndose en un calendario de aprendizaje continuo y vitrina de proyección para los futbolistas jóvenes.

La convocatoria contempla la participación de jugadores nacidos en las categorías 2005-2006, 2007-2008, 2009 y años posteriores. Además, para garantizar una captación efectiva del talento en desarrollo, la organización confirmó la presencia constante de visores oficiales de los clubes de primera división y de las distintas categorías de la Selección Nacional de México en cada uno de los encuentros.

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El presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, habla durante una rueda de prensa en Toluca (México). Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez

¿Cómo se dividirán los grupos?

Para la fase de grupos, el certamen se estructuró en 16 sectores regionales con el fin de optimizar la logística de los traslados y fomentar la rivalidad zonal entre instituciones del máximo circuito y equipos de las divisiones de ascenso. La distribución oficial de los grupos quedó configurada de la siguiente manera:

Grupo 1: FC Juárez, La Tribu de Cd. Juárez, Deportivo Etchojoa y Soles de Sonora.

Grupo 2: Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Héroes de Zaci FC y Club de Fútbol Cadereyta.

Grupo 3: Santos Laguna, Saltillo Soccer FC, Club Calor e Irritilas FC.

Grupo 4: Necaxa, Club Atlético San Luis, Club Deportivo Irapuato y Cefor Promotora San Luis.

Grupo 5: Club Tijuana, Club de Fútbol Delfines Baja, Club de Fútbol Datileros San Luis RC y Club Atlético Tijuana.

Grupo 6: Tigres de Álica FC, Club Deportivo Halcones de Nayarit, Xalisco FC y Atlético Nayarit.

Grupo 7: Club Guadalajara, ACF Zapotlanejo, Diablos Tesistán FC y Deportivo Zamora FC.

Grupo 8: Club Atlas, Club Deportivo Ayense, Tapatíos Soccer FC y Deportivo Cafessa.

Grupo 9: Club León, Gorilas FC, Atl. Morelia - Universidad Michoacana y La Piedad Imperial Fútbol Club.

Grupo 10: Club Gallos Blancos de Querétaro, Club Celaya, Titanes de Querétaro y Estudiantes de Querétaro FC.

Grupo 11: Club Puebla FC, Racing de Veracruz, Dragones de Oaxaca y Tlapa FC.

Grupo 12: Club Pachuca, Atlético Hidalgo, Deportivo Yautepec FC y Águilas UAGRO.

Grupo 13: Club Deportivo Toluca, Artesanos Metepec FC, Cordobés Fútbol Club y Orishas Tepeji FC.

Grupo 14: Club Universidad Nacional, Club América, Huracanes Izcalli FC y Aztecas AMF Soccer.

Grupo 15: Club Cruz Azul, Club Atlante, FC Halcones Negros y Fútbol Club Politécnico.

Grupo 16: Inter Playa del Carmen, Boston Cancún FC, Deportiva Venados y Ejidatarios Bonfil FC.

Grupos Copa Promesas 2026-2027. (TW Liga MX)

Con la implementación de este torneo, la LIGA MX y la FMF reafirman su convicción de que el crecimiento de las fuerzas básicas representa el cimiento fundamental para la consolidación futura del balompié profesional en México.