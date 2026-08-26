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Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Luego de descartar el regreso del ascenso y descenso, el futbol mexicano tendrá este nuevo formato en la segunda mitad del 2026

La jornada 2 del Apertura 2026 comenzará este martes con el partido de Cruz Azul contra Puebla (X@LigaBBVAMX)
Se busca que esta copa pueda traer a grandes talentos mexicanos. (X@LigaBBVAMX)
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En una apuesta estratégica sin precedentes para reestructurar las bases del balompié nacional, la LIGA BBVA MX, la Liga Premier y la Liga TDP oficializaron el lanzamiento de la Copa Promesas 2026-2027.

El anuncio formaliza la creación de un certamen formativo de categoría Sub-21 diseñado para entrelazar de manera directa los diferentes escalafones del fútbol profesional dentro del nuevo modelo integral impulsado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La competencia reunirá a un total de 64 instituciones divididas en 18 conjuntos pertenecientes a la LIGA BBVA MX, 15 escuadras de la Liga Premier y 31 representantes provenientes de la Liga TDP. Con esta alianza entre divisiones, las autoridades deportivas buscan elevar el nivel competitivo en todas las categorías de formación y fortalecer la red de desarrollo de talento a lo largo y ancho de la República Mexicana.

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Se espera que se dicte una resolución en los próximos días.
Se espera que se dicte una resolución en los próximos días. (TW Liga Premier MX)

¿Cuándo inicia este nuevo proyecto?

El certamen arrancará de forma oficial el próximo 8 de septiembre de 2026 y extenderá su actividad sobre las canchas hasta el 13 de abril de 2027, convirtiéndose en un calendario de aprendizaje continuo y vitrina de proyección para los futbolistas jóvenes.

La convocatoria contempla la participación de jugadores nacidos en las categorías 2005-2006, 2007-2008, 2009 y años posteriores. Además, para garantizar una captación efectiva del talento en desarrollo, la organización confirmó la presencia constante de visores oficiales de los clubes de primera división y de las distintas categorías de la Selección Nacional de México en cada uno de los encuentros.

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El presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, habla durante una rueda de prensa en Toluca (México). Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez
El presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, habla durante una rueda de prensa en Toluca (México). Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez

¿Cómo se dividirán los grupos?

Para la fase de grupos, el certamen se estructuró en 16 sectores regionales con el fin de optimizar la logística de los traslados y fomentar la rivalidad zonal entre instituciones del máximo circuito y equipos de las divisiones de ascenso. La distribución oficial de los grupos quedó configurada de la siguiente manera:

  • Grupo 1: FC Juárez, La Tribu de Cd. Juárez, Deportivo Etchojoa y Soles de Sonora.
  • Grupo 2: Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Héroes de Zaci FC y Club de Fútbol Cadereyta.
  • Grupo 3: Santos Laguna, Saltillo Soccer FC, Club Calor e Irritilas FC.
  • Grupo 4: Necaxa, Club Atlético San Luis, Club Deportivo Irapuato y Cefor Promotora San Luis.
  • Grupo 5: Club Tijuana, Club de Fútbol Delfines Baja, Club de Fútbol Datileros San Luis RC y Club Atlético Tijuana.
  • Grupo 6: Tigres de Álica FC, Club Deportivo Halcones de Nayarit, Xalisco FC y Atlético Nayarit.
  • Grupo 7: Club Guadalajara, ACF Zapotlanejo, Diablos Tesistán FC y Deportivo Zamora FC.
  • Grupo 8: Club Atlas, Club Deportivo Ayense, Tapatíos Soccer FC y Deportivo Cafessa.
  • Grupo 9: Club León, Gorilas FC, Atl. Morelia - Universidad Michoacana y La Piedad Imperial Fútbol Club.
  • Grupo 10: Club Gallos Blancos de Querétaro, Club Celaya, Titanes de Querétaro y Estudiantes de Querétaro FC.
  • Grupo 11: Club Puebla FC, Racing de Veracruz, Dragones de Oaxaca y Tlapa FC.
  • Grupo 12: Club Pachuca, Atlético Hidalgo, Deportivo Yautepec FC y Águilas UAGRO.
  • Grupo 13: Club Deportivo Toluca, Artesanos Metepec FC, Cordobés Fútbol Club y Orishas Tepeji FC.
  • Grupo 14: Club Universidad Nacional, Club América, Huracanes Izcalli FC y Aztecas AMF Soccer.
  • Grupo 15: Club Cruz Azul, Club Atlante, FC Halcones Negros y Fútbol Club Politécnico.
  • Grupo 16: Inter Playa del Carmen, Boston Cancún FC, Deportiva Venados y Ejidatarios Bonfil FC.
Grupos Copa Promesas 2026-2027.
Grupos Copa Promesas 2026-2027. (TW Liga MX)

Con la implementación de este torneo, la LIGA MX y la FMF reafirman su convicción de que el crecimiento de las fuerzas básicas representa el cimiento fundamental para la consolidación futura del balompié profesional en México.

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