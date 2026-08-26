México

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

La adolescente fue vista por última vez la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga

La joven de 13 años desapareció el sábado 23 de agosto, su familia teme que haya sido engañada secuestrada por su padastro Foto: Ficha de búsqueda
La joven de 13 años desapareció el sábado 23 de agosto, su familia teme que haya sido engañada secuestrada por su padastro Foto: Ficha de búsqueda
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La adolescente Danna Yeudiel desapareció en Tecamachalco, Estado de México (Edomex) la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga. El caso derivó en bloqueos sobre la autopista Puebla-Orizaba, una denuncia formal por desaparición levantada este lunes y una línea de investigación que apuntó a que su padrastro se la habría llevado.

La búsqueda también movilizó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que mantuvieron recorridos, intervenciones y acopio de información en puntos de interés. En paralelo, la protesta de familiares y habitantes cerró por horas la vialidad a la altura del kilómetro 183 en Quecholac y dejó filas de vehículos varados durante la noche del lunes 24 de agosto.

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Danna Yeudiel Santos Hernández tenía 13 años y fue vista por última vez en el Parque Juárez de Tecamachalco, después de que sus familiares la dejaron ahí alrededor de las 17:30 horas del sábado. Esa fue la última ocasión en que la vieron directamente.

De acuerdo con el relato de su familia, la menor dijo que acudiría con una amiga. Más tarde, esa misma amiga, que también era menor de edad, les dijo que la versión no era cierta y que Danna planeaba irse con un hombre adulto identificado como Antonio “N”.

El video registra una protesta nocturna sobre una autopista, donde personas han encendido fogatas y bloqueado el paso vehicular. Se aprecian múltiples focos de fuego de diferentes tamaños y luces brillantes, posiblemente de vehículos detenidos. La movilización fue organizada por familiares y amigos de Danna Yeudiel en la autopista a Puebla, quienes exigen a las autoridades agilizar la búsqueda de la menor.

La principal línea de investigación apuntó al entorno familiar

El padre de la adolescente declaró ante las autoridades que se había separado de la madre de sus hijos un par de meses antes. También señaló que ella mantenía una relación sentimental con Antonio “N”, a quien la familia ubicó como la persona que habría buscado a la menor con insistencia.

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Según esa misma declaración, pocos días antes de la desaparición Antonio “N” habría intentado acercarse a Danna con la intención de establecer una relación con ella. Ese señalamiento abrió una línea de investigación por posible captación de una menor por parte de un adulto cercano a su entorno familiar.

Hasta ese momento, las autoridades solo contaban con el testimonio del padre y con la versión aportada por la amiga de la adolescente. El reporte de desaparición o no localización indicó además que Danna no contaba con teléfono celular, un elemento que complicó su rastreo.

La respuesta directa al caso fue esa: la adolescente no salió de su casa sin contexto ni se perdió en el trayecto, sino que, según las versiones recabadas, habría dado información falsa sobre su destino para reunirse con un adulto del círculo familiar de su madre. Esa hipótesis concentró la búsqueda y las indagatorias iniciales.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicar cualquier dato sobre el paradero de Danna Yeudiel Santos Hernández a la FGE de Puebla o al número de emergencias 911. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que mantuvo contacto con los familiares para comunicarles las acciones en curso y brindarles acompañamiento.

El cierre de la autopista escaló la presión para su localización

Tras la desaparición, familiares, amigos y habitantes del municipio de Quecholac realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba para exigir la localización de la menor. La protesta se instaló a la altura de ese tramo con barricadas de piedras y llantas encendidas, lo que interrumpió por completo la circulación.

Durante la manifestación, los asistentes corearon: “Queremos a Danna”. La exigencia se centró en acelerar la búsqueda de la adolescente, cuyo caso ya había generado preocupación por la posibilidad de que hubiera sido enganchada por un adulto.

La Guardia Nacional división carreteras confirmó el cierre total de la autopista y recomendó usar rutas alternas por la carretera libre Puebla-Tehuacán. La interrupción en la vía provocó una fila de varios kilómetros de vehículos detenidos durante la noche del lunes 24 de agosto.

En el plano institucional, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla informó que mantuvo un operativo de localización como parte de sus acciones permanentes para la búsqueda de personas. En coordinación con la FGE, personal especializado realizó recorridos e intervenciones en distintos puntos y recabó información para fortalecer las líneas de investigación ya abiertas.

El gobierno estatal sostuvo que las labores de búsqueda continuaron de manera coordinada y con el compromiso de agotar las acciones necesarias para contribuir a la localización de la menor. Esa actuación incluyó comunicación continua con la familia de Danna y seguimiento sobre los avances del operativo.

  • Danna Yeudiel Santos Hernández, de 13 años, desapareció en Tecamachalco después de decir que iría con una amiga, pero después surgió la versión de que planeaba reunirse con Antonio “N”.
  • El padre declaró que Antonio “N”, pareja actual de la madre, habría buscado a la menor días antes para intentar establecer una relación con ella, lo que abrió una línea de investigación.
  • Familiares y pobladores bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 183 en Quecholac, mientras la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda mantuvieron operativos y recorridos.

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