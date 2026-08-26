Cercan al Tío Lako en Michoacán: nuevo cateo golpea su estructura y suman 32 detenciones ligadas al CJNG

El aseguramiento ocurrió cinco días después del operativo desplegado en Tinaja de Vargas para capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, quien logró escapar. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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El cerco contra Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, se extendió nuevamente hasta Tinaja de Vargas, Michoacán, donde fuerzas federales aseguraron un inmueble con 12 armas de fuego, 21 cargadores, 500 cartuchos y 30 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

El cateo se realizó el 24 de agosto en esa localidad del municipio de Tanhuato, aunque sus resultados fueron informados este miércoles por las comandancias de la XII Región Militar y la 21/a. Zona Militar. La diligencia ocurrió cinco días después del operativo desplegado en la misma zona para intentar capturar al presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, participaron en la intervención.

Las autoridades ingresaron al inmueble mediante una Orden Técnica de Investigación, dentro de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del plan de operación “Paricutín”.

En el sitio fueron localizadas ocho armas largas y cuatro armas cortas, además de 21 cargadores y 500 cartuchos de distintos calibres. También se aseguraron cuatro motocicletas, un vehículo y equipo táctico.

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La autoridad federal precisó que las 30 dosis contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina, por lo que serán los análisis periciales los que determinen su composición.

En el sitio fueron localizadas ocho armas largas y cuatro armas cortas, además de 21 cargadores y 500 cartuchos de distintos calibres. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

El inmueble y todos los objetos asegurados quedaron a disposición de la FGR en Morelia, que deberá establecer su procedencia y determinar si existe relación con alguna actividad delictiva.

El comunicado militar no atribuyó de manera directa el inmueble ni el arsenal a “El Tío Lako” o al CJNG, por lo que esa relación forma parte de las líneas de investigación y no de un hecho confirmado en el reporte de este miércoles.

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Cinco días después del operativo para capturarlo

El nuevo cateo ocurrió después del despliegue realizado el 19 de agosto en Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.

El objetivo de esa intervención era localizar y detener a Guerrero Martínez, identificado por autoridades federales como un objetivo prioritario y presunto jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

El operativo no consiguió detenerlo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad capturaron a 12 presuntos integrantes de la organización, entre ellos Marisol “N”, señalada como hija de “El Tío Lako”, y Lourdes “N”, identificada como su pareja sentimental.

Las autoridades también aseguraron en aquella intervención dos inmuebles y 64 vehículos, además de una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras tipo Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, droga y equipo táctico.

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Marisol “N”, identificada como hija de “El Tío Lako”, y Lourdes “N”, señalada como su pareja sentimental, estuvieron entre las 12 personas detenidas el 19 de agosto durante el operativo desplegado en Tinaja de Vargas y Ecuandureo, Michoacán. (Crédito: Especial)

La operación provocó además una reacción violenta atribuida al CJNG, con bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán, mientras las autoridades desplegaron acciones para liberar las vías.

El cerco suma 32 detenidos

La ofensiva continuó durante los días siguientes. Entre el 21 y el 23 de agosto, fuerzas federales realizaron cateos en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, acciones que dejaron 20 detenidos, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Con las 12 capturas realizadas el 19 de agosto, el Gabinete de Seguridad reportó un acumulado de 32 presuntos integrantes del CJNG detenidos en las acciones desplegadas contra la estructura relacionada con Guerrero Martínez.

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En esos cateos también fueron asegurados 10 armas de fuego, 113 vehículos, dosis de fentanilo, metanfetamina y marihuana, dinero en efectivo, joyería, equipo de comunicación, un dron y un inhibidor de drones.

Las autoridades reportaron además el aseguramiento de animales de fauna silvestre, entre ellos tigres, panteras y aves exóticas, localizados en condiciones inadecuadas.

Pese a los golpes contra su círculo cercano y los aseguramientos realizados en Michoacán y otras entidades, “El Tío Lako” continúa prófugo.

La ofensiva alcanzó al círculo familiar de “El Tío Lako”

El operativo de agosto también volvió a colocar bajo investigación al entorno familiar de Guerrero Martínez.

Uno de sus hijos, Rubén Guerrero Valadez, “El R1” o “El Láminas”, murió el 22 de febrero durante el operativo realizado en el complejo residencial Tapalpa Country Club, Jalisco, donde también fue localizado Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y entonces líder del CJNG.

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Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, hijo de “El Tío Lako”, murió el 22 de febrero de 2026 durante el operativo federal en el que también fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según la información oficial. (Crédito: redes sociales)

De acuerdo con la información difundida sobre aquella intervención, Rubén Guerrero formaba parte del círculo de seguridad de Oseguera Cervantes. Su muerte ocurrió el mismo día en que las fuerzas federales desplegaron el operativo contra el fundador del CJNG.

Meses después, el nombre de la familia volvió a aparecer en las investigaciones con la detención de Marisol “N” durante el operativo del 19 de agosto.

Ahora, el nuevo aseguramiento en Tinaja de Vargas, considerado uno de los principales puntos de interés de las autoridades en la investigación contra la estructura de Guerrero Martínez, mantiene el foco federal sobre la región mientras el presunto jefe regional permanece sin ser localizado.

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