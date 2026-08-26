Yeri Mua se declara team Ese Pérez y le manda mensaje de apoyo hasta el Exilio de La Casa de los Famosos México

La cantante lanzó un mensaje de apoyo para el creador de contenido, señalando que es una de las personas más graciosas que ha conocido. Instagram: yerimua

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La cantante Yeri Mua salió en defensa de Ese Pérez luego de que el creador de contenido fuera enviado al Exilio de La Casa de los Famosos México 2026.

Yeri Mua aseguró que, aunque no sigue el programa, su postura es clara, apoya al influencer sin reservas.

“Yo no sé por qué atacan tanto al Ese Pérez. O sea, neta no lo conocen. A mí, yo creo que es el w*y que más risas me ha sacado en un ratito. Se me hace bien cag*do el vato y neta es de todo corazón. Yo no estoy viendo ahorita el programa, pero no sé. Puro pinch* team Ese Pérez y váyanse todos a la verg*”, dijo Yeri Mua en sus redes sociales.

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Ese Pérez llegó al Exilio un día antes de cumplir 27 años, tras la dinámica La Mudanza, en la que el público votó para señalar a los habitantes considerados “muebles” de la temporada.

Junto a él fueron enviados Yanet García y Luis Chaparro, la producción de la Casa de los Famosos México aseguró que la votación acumuló 4 millones de votos.

Yeri Mua lanzó un mensaje de apoyo para Ese Pérez. (IG: yerimua)

Yeri Mua responde a quienes la llamaron “naca” por apoyar a Ese Pérez

El respaldo de Yeri Mua no llegó sin consecuencias, tras publicar su apoyo, recibió una ola de comentarios insultándola, y el término más repetido fue “naca”.

La cantante no ignoró los mensajes y los respondió directamente en una historia de Instagram.

“Me da mucha risa cuando me dicen naca, porque casi siempre es gente que se ve mucho más naca que yo. O sea, cuando dicen naca, yo me imagino que me lo está diciendo la mismísima del palacio acá, y me lo dice pura gente que se ve bien naca”, comentó.

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Yeri Mua señaló que aunque la llamen así a ella no le importa, porque si es que ella es una naca, sería una naca pero feliz.

Entonces sí es como de que me dicen naca, me fijo en los perfiles que me dicen naca y es como de que: ‘ay, no mam*s, por el amor de Dios, te estás mordiendo la perra lengua’. Pero si me dicen naca por mi actitud, pues sí soy una tremenda naca. Me encanta ser una naca, me divierto mucho porque soy naca, pero feliz y ni modo”, señaló.

Yeri Mua fue más allá y puso un ejemplo concreto de una usuaria que la insultó, la misma persona le había pedido 500 pesos antes de escribirle el comentario.

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“Y hubo una que me dijo naca y arriba me estaba pidiendo quinientos pesos. O sea, imagínate decirme naca, pero antes de decirme naca pedirme quinientos pesos. ¿Por qué hacen eso? O a lo mejor me dijo naca porque no le presté quinientos pesos. A lo mejor tuvo algo que ver. Yo creo que por no prestar esos quinientos pesos merezco que me llamen naca, orgullosamente”, comentó la cantante.

La cantante respondió a los que la llaman "naca" por apoyar a Ese. (Zuri González/Infobae)

Eduin Caz también se sumó al apoyo

Yeri Mua no es la única figura pública que ha salido en defensa de Ese Pérez, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, publicó en sus historias de Instagram una fotografía haciendo una seña obscena acompañada del mensaje: “No tenían que hacer lo que hicieron. Es su cumpleaños. Pero si así es el juego, juguemos”.

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Caz fue un paso más allá, se presentó en las afueras del foro a bordo de un camión con bocinas y banda en vivo para cantarle las mañanitas a su amigo desde el exterior del Exilio.

Durante la transmisión en redes, le dedicó unas palabras directas: “Que sea él nada más, no te enfrasques, no le des foco a la gente, mijo”.

Dentro de la casa, el influencer ha contado que el vínculo comenzó cuando etiquetó al cantante en redes sociales y recibió una invitación a uno de sus conciertos.

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

El apoyo no se limitó a figuras públicas, un grupo de fans localizó la ubicación exacta del Exilio y tuvo contacto directo con Ese Pérez y Luis Chaparro, quienes se asomaron al escucharlos desde abajo.

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La producción retiró las cámaras del 24/7 de ViX para que el momento no se transmitiera, pero el video se viralizó en redes sociales.

Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro (Redes Sociales)

Dentro de la casa, compañeros de Ese Pérez como Aldo Rendón, Gema Garoa y Karina Torres también han respaldado su postura, argumentando que el influencer no merecía el Exilio dado su nivel de participación en el juego.