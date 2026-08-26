México

Gobernación regresa a Teticic, Guerrero, para entregar comida a familias desplazadas

La dependencia sostiene que la entrega de semillas forma parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja del estado

Gobernación informó que el Gobierno de México regresó este 25 de agosto con familias desplazadas de Teticic, Olinalá, Guerrero, para entregarles maíz y frijol. Crédito: Defensa
Gobernación informó que el Gobierno de México regresó este 25 de agosto con familias desplazadas de Teticic, Olinalá, Guerrero, para entregarles maíz y frijol. Crédito: Defensa
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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el Gobierno de México regresó este 25 de agosto con familias desplazadas de Teticic, municipio de Olinalá, Guerrero, para entregarles maíz y frijol como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de la entidad.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señaló que la acción cumple una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Segob, el apoyo con semillas busca garantizar justicia alimentaria en 19 comunidades de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas (las cuatro en Guerrero), tras una petición de habitantes de la zona. “Estamos aquí cumpliendo la palabra de regresar”, afirmó Rodríguez.

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SADER informa que la entrega de maíz y frijol será mensual durante 15 meses

Un grupo de personas, incluyendo adultos y niños, camina por un camino de tierra. Llevan bolsas, botellas y algunos cargan bebés. Al fondo se ven montañas y estructuras rústicas.
Segob expuso que los campesinos productores de Teticic quedarán inscritos al programa Sembrando Vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria agregó que Claudia Sheinbaum ordenó coordinar el plan, hacer llegar apoyos y mantener presencia del Ejército y la Guardia Nacional.

También indicó que los campesinos productores de Teticic quedarán inscritos al programa Sembrando Vida, como lo expuso la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López.

La titular de SADER informó que, en el marco del plan, se prepara un programa para impulsar agricultura y ganadería, y que el maíz y el frijol se entregarán de forma mensual durante 15 meses, según el comunicado.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, agradeció que el Gobierno federal mantuviera el respaldo al estado y sostuvo que la entrega fortalece la seguridad alimentaria de las familias de la Montaña.

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En el acto también asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Arturo Medina; el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Rodríguez; el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González; el presidente municipal de Olinalá, Manuel Sánchez, y el comisario ejidal Rómulo Patricio Hernández.

Tras tres meses de desplazamiento en la Montaña de Guerrero, 17 familias de Tula regresan a Chilapa

El retorno ocurrió después de los ataques atribuidos a Los Ardillos y se realizó con acompañamiento de autoridades federales y estatales. REUTERS/Manuel Orbegozo
El retorno ocurrió después de los ataques atribuidos a Los Ardillos y se realizó con acompañamiento de autoridades federales y estatales. REUTERS/Manuel Orbegozo

17 familias de Tula regresaron a Chilapa tres meses después del desplazamiento provocado por ataques atribuidos a Los Ardillos, en medio del despliegue federal con el que Segob sostiene que no hay nuevos desplazamientos forzados en la Montaña de Guerrero y que busca restablecer servicios, vivienda y seguridad en la zona.

El retorno ocurrió dentro de una estrategia que, según la Secretaría de Gobernación, opera en 19 comunidades de cuatro municipios de la región. El plan incluye limpieza y rehabilitación de casas, restablecimiento de servicios básicos, recuperación de espacios comunitarios y entrega de enseres para el hogar.

Dicho anuncio se dio tres meses después de la escalada de violencia denunciada por habitantes de la Montaña Baja y Alta. En ese lapso, el gobierno federal afirmó haber recuperado condiciones de seguridad y paz como parte de un Plan Maestro.

El despliegue federal se mantiene en cuatro municipios de la Montaña

La estrategia incluye a Segob, fuerzas federales y 17 dependencias adicionales, además del gobierno estatal. REUTERS/ Manuel Orbegozo
La estrategia incluye a Segob, fuerzas federales y 17 dependencias adicionales, además del gobierno estatal. REUTERS/ Manuel Orbegozo

La dependencia informó que también hay acciones para facilitar el acceso de las familias a programas de bienestar, además de apoyos en infraestructura. La atención contempla educación, salud, vivienda, caminos, empleo y bienestar.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, señaló que el despliegue seguirá en la región. Dijo: Permaneceremos en el territorio el tiempo que sea necesario para consolidar la seguridad, garantizar derechos y construir bienestar y una paz duradera”.

La presencia oficial incluye a Segob, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras 17 dependencias federales, además del gobierno de Guerrero. Las acciones se desarrollaron en comunidades de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas.

Ese regreso se suma al informado el pasado 14 de mayo, cuando Segob reportó el retorno de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, también en el municipio de Chilapa, tras los hechos de violencia.

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