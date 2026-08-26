Grecia Quiroz responde a Juan Manzo y niega haber ocultado información sobre el asesinato de Carlos Manzo

Quiroz cuestiona por qué los nuevos señalamientos surgieron nueve meses después del asesinato.

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La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, rechazó las acusaciones de Juan Daniel Manzo, hermano del exalcalde Carlos Manzo, quien la señaló junto con integrantes del llamado Movimiento del Sombrero por presuntamente obstaculizar las investigaciones sobre el asesinato ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Ante los cuestionamientos, Quiroz afirmó que está dispuesta a colaborar con las autoridades y cuestionó que las acusaciones hayan sido ampliadas varios meses después de los hechos.

Consideró necesario preguntar a quienes la señalan por qué, si aseguran contar con información de primera mano, esperaron tanto tiempo para presentar nuevos señalamientos.

Uruapan: crece la disputa por el caso Manzo.

“¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o se le despertó la imaginación de poder extender su denuncia?”, cuestionó la alcaldesa, quien insistió en que las autoridades deben realizar las investigaciones correspondientes.

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Juan Manzo acusa obstáculos en las investigaciones de Carlos Manzo

Las declaraciones de Quiroz se producen después de que Juan Manzo acusara públicamente a la alcaldesa y a integrantes del Movimiento del Sombrero de entorpecer las indagatorias sobre la muerte de su hermano.

Uno de los principales puntos señalados por el hermano del exalcalde es el manejo de los teléfonos celulares de Carlos Manzo. De acuerdo con su versión, uno de los dispositivos habría sido retirado cuando la víctima era trasladada al hospital y posteriormente quedó bajo resguardo de un funcionario municipal.

Juan Manzo denuncia presuntos obstáculos en la investigación del asesinato de su hermano Carlos Manzo. (Facebook Juan Manzo)

Manzo sostuvo que el aparato no fue entregado a la Fiscalía pese a solicitudes realizadas y afirmó que existe preocupación sobre una posible manipulación del contenido.

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Entre los señalamientos expuestos por el hermano del exalcalde destacan:

El presunto resguardo de teléfonos celulares que pertenecían a Carlos Manzo .

La supuesta falta de colaboración del Movimiento del Sombrero con las autoridades.

El regreso de funcionarios cuestionados a puestos dentro del Ayuntamiento .

La presunta filtración de información sobre las actividades y ubicaciones del exalcalde.

La exigencia de esclarecer plenamente el homicidio y determinar responsabilidades.

Cuestionan a Grecia Quiroz por presunta información omitida

Juan Manzo también cuestionó la reincorporación de Samuel García Rivero a un cargo de responsabilidad dentro del Ayuntamiento, al señalarlo por presuntas filtraciones de información relacionadas con su hermano.

Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.

Según sus declaraciones, el funcionario habría recibido posteriormente un puesto con una remuneración cercana a los 70,000 pesos mensuales.

Además, Manzo acusó al Movimiento del Sombrero de mantener una postura que, desde su perspectiva, no contribuye a esclarecer el homicidio y criticó que algunos actores políticos utilicen la muerte de Carlos Manzo como parte de una narrativa electoral.

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Grecia Quiroz defiende coordinación con autoridades

Frente a estos cuestionamientos, Quiroz aseguró que mantiene disposición para trabajar con las instituciones encargadas del caso. Como ejemplo, mencionó que recientemente se reunió con el secretario de Gobierno, con quien, dijo, aborda distintos asuntos relacionados con el municipio.

La alcaldesa también señaló que lleva meses respaldando la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga el expediente, una petición que, afirmó, no necesita justificar ante Juan Manzo.

Grecia Quiroz defiende coordinación con autoridades para esclarecer el caso Carlos Manzo. (@GreciaMich2027)

Quiroz sostuvo que la coordinación institucional es necesaria para evitar que los conflictos políticos terminen afectando a Uruapan y a sus habitantes.

Disputa política crece alrededor del legado de Carlos Manzo

El conflicto también alcanzó a Movimiento Ciudadano. Juan Manzo dirigió una carta abierta a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido, para cuestionar su respaldo al Movimiento del Sombrero y a Grecia Quiroz.

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En el documento, acusó a distintos actores de convertir el asesinato de su hermano en una oportunidad política y pidió que cualquier muestra de apoyo esté acompañada por acciones encaminadas a esclarecer el crimen.

Mientras las acusaciones continúan, Grecia Quiroz insistió en que serán las autoridades las encargadas de determinar responsabilidades y resolver los señalamientos. “Mientras las cosas estén bien con quien deben de estar, eso para mí es suficiente”, afirmó.