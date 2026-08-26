Regreso de Julio César Chávez Jr. al ring cambia de fecha: este será el día de la pelea (REUTERS)

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La función con causa que protagonizará Julio César Chávez Jr. junto con su hermano Omar Chávez cambió de fecha. La pelea estelar será entre Chávez Jr. y el colombiano Jeison Troncoso en el Polideportivo Miguel Hidalgo de Puebla. Anteriormente la Dinastía Chávez presentó el programa para realizarse el sábado 19 de septiembre, pero unos ajustes de último momento provocó este ajuste en la cartelera.

La velada está programada para las 15:00 horas y se adelantó una semana por cuestiones de logística. Además, la función busca apoyar programas contra las adicciones y la construcción de un centro de rehabilitación en Puebla.

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Para la familia de Julio César Chávez, el combate a las adicciones ha sido una de sus batallas más visibles. En ese contexto, Chávez Jr. y Omar Chávez preparan esta función benéfica con la intención de proyectar un mensaje para jóvenes que atraviesan problemas de consumo.

Cuándo pelea Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. agradeció la oportunidad de pelear en Puebla (X/ @Gob_Puebla)

De acuerdo con los organizadores del evento, el regreso del Junior al ring ahora se realizará el próximo sábado 12 de septiembre. Anteriormente la pelea se anunció que se realizaría el 19 de septiembre, pero se adelantará una semana.

La cartelera contará con otros pugilistas reconocidos, entre ellos Omar Chávez. También está programado el combate entre Alexis Chapito Molina y el tijuanense Alexandro “Peque” Santiago.

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Se espera que durante la noche haya entre 12 y 14 peleas profesionales. También participarán boxeadores locales, nacionales e internacionales, además de combates femeniles e invitados especiales.

Uno de los invitados anunciados es Julio César Chávez, el gran campeón mexicano estará acompañando a sus dos hijos en las peleas que protagonizarán. La función tiene un fin benéfico enfocado en programas contra las adicciones y en la construcción de un centro de rehabilitación en Puebla.

Julio César Chávez Jr. regresa al box (IG/ @grindhard_promotions)

Sobre ese objetivo, Chávez Jr. expresó su entusiasmo por volver al ring en una velada con ese enfoque. “Muy contento de poder otra vez subirme al ring, y más con causa, en un tema que ha sido muy complicado para mí, las adicciones y la salud mental. Feliz de esa finalidad de motivar a los jóvenes a que en el deporte está la salida, para no irse por malos caminos, emocionado por pelear en Puebla y muy agradecido, ahora a entrenar porque las peleas están duras y hay que ganar”.

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Cómo llegan Chávez Jr. y Troncoso

Chávez Jr. tiene récord de 57 peleas, con 36 nocauts, siete derrotas y un empate. Su combate más reciente fue el 25 de abril en Reynosa, Tamaulipas, donde venció por nocaut a Jhon Caicedo.

Troncoso suma 14 victorias, 10 por nocaut, además de tres derrotas y cero empates. Su pelea más reciente fue en diciembre de 2025, cuando perdió por KO ante el francés Leonardo Mosquea.

Por su parte, Omar Chávez, de 36 años, llega con registro de 42 triunfos, 29 de ellos por nocaut, y nueve derrotas. De acuerdo con lo que expresó el pugilista en conferencia de prensa, aseguró que existe entusiasmo por presentarse en Puebla y sostuvo que se preparará para ofrecer una pelea de fuerza y contundencia.

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El gobierno de Puebla proyecta un centro de atención a las adicciones en Los Fuertes

La función de box se inserta en una estrategia más amplia del gobierno estatal. Alejandro Armenta Mier explicó que ya existe un terreno y un anteproyecto para construir el nuevo Centro de Atención a las Adicciones en la zona de Los Fuertes.

El futuro inmueble contará con espacios tipo cabañas, pensados para ofrecer un entorno adecuado durante los procesos de rehabilitación. El mandatario indicó que ese proyecto formará parte de la transformación del área que antes ocupaba Casa Puebla.

En ese mismo sitio ya avanzan otras instalaciones destinadas a distintos sectores de la población. Entre ellas se encuentra el Centro de Salud Mental para Niñas y Adolescentes, identificado como CEPOSAMI, además de una casa de maternidad.

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