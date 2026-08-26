México

En medio de alerta por seguridad, Roberto Velasco se reunirá con Marco Rubio en Washington

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus connacionales por una “amenaza potencial” en Mexicali, Baja California

Montaje de dos fotos: a la izquierda, Marco Rubio en un primer plano; a la derecha, Roberto Velasco hablando en un podio con el logotipo de Relaciones Exteriores.
En medio de alerta por seguridad, Roberto Velasco se reunirá con Marco Rubio en Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos en Mexicali, Baja California, la noche del lunes 24 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó la reunión que tendrá con el secretario de Estado, Marco Rubio.

A través de sus redes sociales, el canciller mexicano comentó que el encuentro se sostendrá en Washington este miércoles, donde tendrá diversas reuniones para atender temas de la agenda bilateral:

“Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D. C. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio”.

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Encuentro se dará en medio de tensiones entre México y EEUU

Además de la advertencia de seguridad emitida, el encuentro se llevará a cabo en medio de diversos temas que han tensado la relación entre México y Estados Unidos; tal es el caso de las acusaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personas más, entre funcionarios y excolaboradores de su administración.

Marina del Pilar Ávila, Andrés Manuel López Beltrán y Rubén Rocha Moya, los tres políticos que han estado al centro de la polémica por retiro de visa o acusaciones de Estados Unidos. (Fotos: redes sociales)
Marina del Pilar Ávila, Andrés Manuel López Beltrán y Rubén Rocha Moya, los tres políticos que han estado al centro de la polémica por retiro de visa o acusaciones de Estados Unidos. (Fotos: redes sociales)

A lo anterior, se suma el retiro de visa a políticos mexicanos, entre ellos, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, entre otros políticos activos en la administración pública y pertenecientes a Morena.

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Entre los temas pendientes, se encuentra la muerte de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tema en el que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que emprendería acciones legales.

Canadá se suma a la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

La embajada de Canadá en México se sumó a la advertencia que Washington lanzó sobre Mexicali, la representación diplomática actualizó su portal oficial de consejos de viaje para incorporar la alerta emitida por la Misión de Estados Unidos en México, que suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal a esa ciudad fronteriza de Baja California ante una amenaza cuya naturaleza no fue especificada públicamente.

Entre las acciones que el Consulado de Tijuana instó a tomar, se encuentra:

  • Evitar edificios gubernamentales en Mexicali
  • Buscar refugio en caso de un incidente
  • Notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente
  • Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas
  • Monitorear los medios locales para actualizaciones
Mapa de alerta para canadienses en caso de visitar México: Crédito: Embajada de EEUU en Canadá
Mapa de alerta para canadienses en caso de visitar México: Crédito: Embajada de EEUU en Canadá

Canadá no añadió una postura propia: reprodujo el aviso estadounidense en su página oficial, donde Baja California aparece en nivel amarillo de precaución, equivalente a “tener mucho cuidado”. La alerta original pide a los ciudadanos en Mexicali evitar edificios gubernamentales, buscar refugio ante cualquier incidente, avisar a familiares sobre su estado y mantenerse atentos a los medios locales y a las instrucciones de las autoridades mexicanas.

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