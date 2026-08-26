México

Karina Torres despierta y promete ya no ser tibia en La Casa de los Famosos México

“Esperen al miércoles de nominación”, dijo la influencer

Un recorte de Karina Torres con vestido rosa al centro, rodeado por escenas de personas usando máquinas de ejercicio en un gimnasio.
"¿Estuve siendo tibia? sí, hay que tratar a algunos con pinzas aquí", dijo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La convivencia en La Casa de los Famosos México dio un giro con el exilio de los tres integrantes que fueron considerados como “muebles” por el público, es decir, Yanet, Ese Pérez y Luis Chaparro.

Ante esto, Karina Torres decidió dejar atrás la cautela. Durante una charla en el gimnasio con Flor y Brianda, la concursante expresó que a partir de ahora no tratará “con pinzas” a nadie y pondrá límites más claros dentro del reality.

Karina reflexionó sobre su conducta en el programa y admitió que, hasta este momento, había decidido manejarse con prudencia y evitar conflictos directos.

¿Andaba muy tibia? Sí, aquí dentro debes tratar con pinzas a muchos personajes”, confesó.

Sin embargo, adelantó que esa actitud quedó atrás y que ya no permitirá que la cataloguen como alguien débil.

Karina Torres decide cambiar su estrategia dentro del reality

La participante reconoció que la experiencia en el encierro la llevó a cuestionarse su propia forma de actuar y la relación con su pasado.

Explicó que la presión y la dinámica del juego la obligaron a observarse más que nunca, afirmando:

“Aquí me he puesto más atención que afuera en el último año”.

Karina aseguró que el programa le sirvió para identificar cómo se protege con distintas “máscaras” y que ahora está lista para mostrarse sin reservas.

En respuesta a quienes la percibían distante o poco confrontativa, Karina prometió adoptar una postura más firme:

“Tampoco muy perra, ni muy perra ni muy gua guau, cuando pasa una situación fuerte se siente el cambio de vibra”, relató ante sus compañeras.

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Su intención, según explicó, es disfrutar la experiencia y mantener límites claros para que su propio círculo fluya de manera más natural.

Las nominaciones y el juego de la autenticidad

El momento de las nominaciones suele generar tensión y nerviosismo entre los participantes, pero Karina manifestó que no teme ser elegida para abandonar la casa.

“Que nos nominen, cuál es el problema, nominada estuve y saldré”, declaró. Además, ironizó con sus seguidores diciendo: “Si me tienes lástima, vota por mí”.

Karina también se refirió al ambiente competitivo y a la exigencia de convivir con personas muy diferentes, enfatizando que todos tienen derecho a equivocarse y buscar el cambio.

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“Todos tenemos el derecho de cambiar, es lo que me gusta de aquí, todos tienen derecho a decir la regué, pedir disculpas y cambiar”, reflexionó.

Karina Torres recuerda su pasado

Durante la conversación, Karina compartió detalles de su pasado y las dificultades que enfrentó antes de entrar al reality.

Relató episodios en los que tuvo que trabajar en situaciones complicadas tras salir de un centro de rehabilitación y agradeció el apoyo recibido de organizaciones y personas que la ayudaron en ese proceso.

A pesar de los juicios o comentarios sobre su historia, Karina afirmó que no siente vergüenza por su pasado y que no teme al escrutinio del público ni de sus compañeros.

“Yo vengo aquí y no quiero que me digan nada de mi dignidad porque nunca la tuve, la gente que me conoce sabe mi pasado, yo miedo no tengo ni al sol”, declaró ante Flor y Brianda.

La noche cerró con Karina animando a sus compañeros a prepararse para el miércoles de nominación y reiterando su deseo de vivir la competencia desde otro lugar, sin máscaras y con una actitud renovada.

Para ella, la autenticidad se convierte en su principal apuesta en La Casa de los Famosos México.

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