Huelga en el Monte de Piedad: qué decisión tendrá que tomar la Suprema Corte para resolver el conflicto que lleva 11 meses

La reapertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad dependerá de un acuerdo con el sindicato, mientras millones de usuarios permanecen afectados. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Guardar

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha sumido a la institución en una parálisis de casi un año, con más de mil ochocientos trabajadores sindicalizados sin salario ni prestaciones y 302 sucursales cerradas en todo el país.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será crucial para destrabar una disputa que afecta tanto a empleados como a millones de personas que dependen de los servicios prendarios.

La SCJN deberá decidir si la huelga, impulsada por los líderes sindicales, puede prevalecer pese a presuntas irregularidades en su convocatoria.

El tribunal analizará si la decisión de iniciar el paro, tomada por la dirigencia, debe pesar más que el derecho de la base trabajadora a ser consultada antes de estallar una huelga y no solo después, como una mera formalidad.

PUBLICIDAD

En esta etapa, la Corte no revisará las causas originales del conflicto laboral, sino que se limitará a determinar la existencia jurídica de la huelga.

Qué está en juego con la Suprema Corte de Justicia

Una bandera rojinegra cuelga sobre la entrada principal y las persianas metálicas cerradas de una sucursal, destacando un paro de labores en el contexto de una calle mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la SCJN ratifica la inexistencia, la administración del Monte de Piedad ha expresado su intención de apoyar a los trabajadores para reincorporarlos a sus labores.

En caso contrario, se abriría un nuevo proceso judicial para determinar responsabilidades.

“Confiamos en que la resolución de la SCJN sentará un precedente clave para garantizar el debido proceso, así como la seguridad jurídica de las y los trabajadores”, manifestó la administración del Monte de Piedad en un comunicado.

PUBLICIDAD

Desde la vocería institucional añadieron: “Vemos la sentencia que emita el Máximo Tribunal, como una alternativa de solución a la huelga”.

La SCJN deberá decidir si la huelga, impulsada por los líderes sindicales, puede prevalecer pese a presuntas irregularidades en su convocatoria.

Qué significa que la SCJN haya absorbido el caso

La Suprema Corte debe resolver si una huelga convocada en contra de los estatutos sindicales puede mantenerse como válida.

El núcleo de la discusión será el peso de la voluntad de los trabajadores frente a las decisiones unilaterales de sus líderes.

La votación interna de la base, aún pendiente, será determinante para cualquier avance.

Mientras la Corte delibera sobre la existencia legal de la huelga, las demandas centrales del sindicato siguen sin resolverse.

Los trabajadores exigen la reposición de plazas sometidas a concurso, la preservación del seguro médico privado y garantías para la jubilación, además de mejores condiciones laborales y protección frente a la asignación de plazas de confianza.

PUBLICIDAD

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) propuso una solución que será sometida a votación por el sindicato.

Solo si la base acepta la propuesta, podría reanudarse la actividad en las sucursales. La fecha de esa votación, sin embargo, aún debe ser definida por la autoridad laboral.

Durante este proceso, la SCJN no analizará las causas del paro ni las reivindicaciones laborales de fondo, sino la legalidad del procedimiento seguido por el sindicato.

Este enfoque limita el alcance de la resolución judicial a la validez formal de la huelga, sin que ello implique una solución inmediata para las principales exigencias de los trabajadores.

PUBLICIDAD

Escenarios posibles tras la decisión judicial

Si la Suprema Corte confirma la inexistencia jurídica de la huelga, la empresa ha asegurado que buscará reintegrar a los trabajadores en las mejores condiciones posibles.

De lo contrario, comenzaría un nuevo juicio para determinar si existen responsabilidades que deban sancionarse y cómo se solucionará el conflicto laboral.

La extensión del paro podría superar el año si el proceso judicial se prolonga, afectando a los trabajadores que, por ley, no reciben sueldo ni prestaciones mientras dure la huelga.

El vocero del Monte de Piedad, Aldo Torres, precisó que la Corte solo resolverá sobre la existencia legal de la huelga, sin entrar en el fondo del conflicto.

PUBLICIDAD