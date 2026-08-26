México

Beca Rita Cetina y Benito Juárez: cuándo cae el depósito si aún no te han pagado en agosto

Estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad que recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar tienen hasta estas fechas de agosto para ver reflejado en su pago

Quien tenga más de un pago acumulado recibirá todo junto en un solo depósito, por lo que el monto puede ser mayor al bimestre habitual. (Foto: Gobierno de México)
Quien tenga más de un pago acumulado recibirá todo junto en un solo depósito, por lo que el monto puede ser mayor al bimestre habitual. (Foto: Gobierno de México)
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Los estudiantes beneficiarios con tarjeta nueva del Banco del Bienestar que tienen pagos pendientes de la Beca Rita Cetina o la Beca Benito Juárez recibirán sus depósitos entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto.

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, confirmó que la dispersión es escalonada: no todos los depósitos caen el mismo día ni a la misma hora, por eso es el margen de 5 días.

El plazo aplica también para quienes forman parte de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)
No se trata de un pago general: la dispersión de esta semana es exclusiva para nuevos tarjetahabientes del Banco del Bienestar con recursos pendientes. (X@apoyosbienestar)

En algunos casos, el monto que llegue a la cuenta puede ser mayor al habitual. Cuando un estudiante acumula más de un pago pendiente, el sistema deposita todos los recursos juntos en un solo movimiento.

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Del 24 al 28 de agosto: quiénes reciben el depósito y por qué no llega al mismo tiempo

La dispersión está dirigida exclusivamente a derechohabientes que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar de forma reciente y aún tienen recursos sin cobrar.

No se trata de un pago general: solo aplica para quienes están en esa condición específica. Quienes ya cobraron sus pagos anteriores con normalidad no forman parte de este nuevo periodo de dispersión.

Una niña sonríe, en uniforme escolar, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar frente al mapa de México; una mochila y útiles escolares en primer plano.
Los cuatro programas incluidos en la dispersión de agosto son la Beca Rita Cetina de primaria, la Beca Rita Cetina de secundaria, la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los programas incluidos son cuatro: la Beca Rita Cetina de primaria (también conocida como beca de útiles y uniformes), la Beca Rita Cetina de secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

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Los depósitos se realizan de forma gradual a lo largo de los cinco días hábiles, por lo que no hay una fecha exacta dentro del periodo para cada beneficiario.

Se puede consultar el saldo de la tarjeta sin salir de casa a través de la app oficial del Banco del Bienestar o de los números oficiales. (YouTube/Banco del Bienestar)

Las autoridades recomiendan revisar el saldo hasta el cierre del viernes 28, ya sea en cajero automático, en la aplicación móvil del banco o en el buscador de estatus del sitio oficial.

Cuánto dinero entrega cada una de las becas

La Beca Rita Cetina de primaria entrega 2 mil 500 pesos por alumno, una sola vez al año y antes del inicio del ciclo escolar, para la compra de uniformes y útiles. Los padres de familia no tienen límite de número de hijos para el registro.

La modalidad de secundaria funciona distinto: otorga mil 900 pesos bimestrales por familia durante los 10 meses del ciclo escolar, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra registrado.

Mujer joven sonriendo con gafas de sol, sosteniendo dos documentos del Gobierno de México y Banco del Bienestar, con la mano derecha levantada.
El periodo de dispersión del 24 al 28 de agosto aplica solo para derechohabientes con tarjeta nueva del Banco del Bienestar y pagos pendientes acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Benito Juárez de educación media superior entrega también mil 900 pesos cada dos meses a estudiantes de bachillerato o carrera técnica en plantel público.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es la de mayor monto: 5 mil 800 pesos bimestrales para quienes asisten a instituciones públicas de educación superior o cursan una carrera de Técnico Superior Universitario.

Diez estudiantes mexicanos con uniforme escolar reciben tarjetas o sobres de dos mujeres adultas sonrientes, frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
La Beca Benito Juárez de educación media superior entrega mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato o carrera técnica en plantel público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, si hay más de un pago acumulado, el depósito puede incluir dos o más pagos juntos.

La tarjeta del Bienestar, el único canal para cobrar

El Gobierno de México establece que la tarjeta del Banco del Bienestar es el único instrumento habilitado para recibir los apoyos.

No hay intermediarios, no hay gestores externos y el trámite no tiene costo. Quienes aún no cuentan con el plástico no podrán recibir el depósito en este periodo.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar en una mesa de madera. La rodean tres billetes de 500 pesos, cuatro de 200 pesos y cinco de 100 pesos.
El siguiente pago regular de la Beca Rita Cetina de secundaria y la Beca Benito Juárez está programado para octubre, una vez concluido el periodo vacacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes ya tienen la tarjeta y se encuentran en espera del pago, la indicación es mantenerse atentos al saldo durante toda la semana.

El depósito puede reflejarse en cualquier momento entre el 24 y el 28 de agosto, sin una hora fija establecida.

Fechas de pago para los pagos regulares de las Becas Bienestar

Fuera de esta dispersión de agosto, el siguiente pago regular de la Beca Rita Cetina de secundaria y la Beca Benito Juárez está programado para octubre.

Los depósitos de Becas Bienestar se realizan de forma directa a la tarjeta bancaria oficial, sin necesidad de trámites adicionales. Foto: Programas para el Bienestar
Los depósitos de Becas Bienestar se realizan de forma directa a la tarjeta bancaria oficial, sin necesidad de trámites adicionales. Foto: Programas para el Bienestar

Los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro también esperan su próximo depósito bimestral en ese mismo periodo.

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