Concierto gratis de La Sonora Dinamita en Naucalpan: cuándo es y cómo llegar desde CDMX

Las autoridades municipales recomiendan llegar con anticipación, ya que al tratarse de un evento sin costo se prevé una asistencia masiva de familias y los lugares cercanos al escenario se ocuparán rápido. (Gobierno de Naucalpan/Composición fotográfica Infobae)

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La Sonora Dinamita de Lucho Argaín llegará a Naucalpan este sábado 29 de agosto de 2026 para ofrecer un concierto gratuito en la Explanada del Palacio Municipal.

Las autoridades municipales recomiendan llegar con anticipación, ya que al tratarse de un evento sin costo se prevé una asistencia masiva de familias y los lugares cercanos al escenario se ocuparán rápido.

El video muestra una presentación en vivo de La Sonora Dinamita de Lucho Argaín. (La Sonora Dinamita de Lucho Argaín/Instagram)

Sede, horario y cómo llegar

Un cartel del DIF Naucalpan anuncia la Rifa Un Impulso para Papá con la actuación de La Sonora Dinamita en la explanada del Palacio Municipal. (DIF/Naucalpan)

El evento arranca a las 16:30 horas y es organizado por el DIF Naucalpan en el marco de los festejos del Día del Padre.

El recinto es la Explanada del Palacio Municipal, en avenida Benito Juárez 39, colonia Naucalpan Centro, Estado de México. La entrada es libre para el público en general.

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Desde la Ciudad de México, la ruta más accesible es tomar la Línea 2 del Metro hasta la estación Cuatro Caminos y de ahí abordar un transporte colectivo con dirección al centro de Naucalpan o a San Bartolo.

Rifa de autos y programa del día

El evento forma parte de la iniciativa “Un Impulso Para Papá”, impulsada por el gobierno municipal encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya y el DIF Naucalpan, cuya presidenta honoraria es Adriana G. Escobar.

Antes del concierto, se anunciará al ganador de la rifa de uno de tres automóviles. La convocatoria estuvo abierta durante junio y julio para padres no deudores alimentarios.

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El repertorio esperado

La agrupación musical Sonora Dinamita de Lucho Argaín posa con sus invitados especiales en un bosque oscuro con puntos de luz, junto a su logo distintivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación interpretará algunos de los temas más reconocidos de su historia: Se me perdió la cadenita, Mi cucú, La parabólica, Cumbia barulera, Ay Chave, Maruja, Las brujas, El baile de la vela, Ponte en cuatro y Golpes que da la vida.

Varios de esos títulos son composiciones originales de Lucho Argain, el cartagenero que fundó la agrupación el 22 de marzo de 1960 en Cartagena de Indias, Colombia, bajo el sello Discos Fuentes. Se me perdió la cadenita, grabada en 1978, fue el tema que abrió las puertas del mercado mexicano a la banda y le valió un Disco de Platino en 1979.

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Más de seis décadas de cumbia

La Sonora Dinamita acumula más de seis décadas de carrera ininterrumpida, más de 40 discos grabados, 8 discos de oro y reconocimientos en Colombia, México y varios países de habla hispana. En 1991 se presentaron en el Madison Square Garden de Nueva York; en 1989 actuaron en Madrid, Londres e Islas Canarias.

Lucho Argain, cuyo nombre real era Luis Guillermo Pérez Cedrón, falleció el 15 de enero de 2002, pero la agrupación continúa activa bajo su nombre y legado, con presentaciones a lo largo de México, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.

Naucalpan, con agenda gratuita hasta septiembre

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

El concierto de La Sonora Dinamita no es el único evento sin costo que el gobierno de Naucalpan tiene programado para las próximas semanas. El 15 de septiembre, la misma Explanada del Palacio Municipal recibirá al rapero Santa Fe Klan para encabezar los festejos del Grito de Independencia, también con entrada libre.

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El guanajuatense no estará solo en el escenario: Luis Alfredo Jiménez, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, y Rafael Jorge Negrete, nieto del charro cantor Jorge Negrete, compartirán cartel para llevar el legado de dos referentes de la música popular mexicana.

El repertorio de esa noche incluye El Rey, Si nos dejan y Caminos de Guanajuato, del cancionero de José Alfredo Jiménez, junto a México lindo y querido, Ay Jalisco, no te rajes y El Charro Mexicano, inmortalizados por Jorge Negrete. El ingreso estará sujeto al aforo máximo permitido por Protección Civil.

¿Por qué hay más de una Sonora Dinamita?

La disputa por el nombre tiene raíces en los años setenta, cuando Lucho Argaín reformó la agrupación en México y la registró como “La Sonora Dinamita de Lucho Argaín” para distinguirla de la versión que controlaba Discos Fuentes en Colombia, sello que también reclamaba derechos sobre el nombre que había ayudado a crear en 1960.

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Tras la muerte de Argaín en 2002, su viuda Elsa López heredó la titularidad legal del nombre en México. Pero otros músicos que habían formado parte de la orquesta en distintas etapas argumentaron tener derecho al mismo, lo que desató una batalla legal con un resultado inusual: varias agrupaciones quedaron registradas de forma simultánea bajo variantes del mismo nombre.

Se estima que existen al menos cinco grupos con registro legal y más de 20 que se presentan en vivo usando alguna versión del nombre. Entre las más activas figuran la que dirige Elsa López, la vinculada a Discos Fuentes y la que se identifica como “La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García”, que cuenta entre sus filas con La India Meliyará, primera voz femenina de la banda original.

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La agrupación que se presentará en Naucalpan este sábado es La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, la línea que en México representa la herencia directa del fundador.