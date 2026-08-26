“Estratega, narcisista y su peor miedo”: la personalidad revelada por la psicóloga de “El Chapo” Guzmán para negociar su última captura l Videos

Mónica Ramírez tiene más de dos décadas estudiando las mentes criminales. (Juan Vicente Manrique/ Archivo Infobae México)

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La psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano tuvo la oportunidad de perfilar la personalidad de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde habló de todo con el líder del Cártel de Sinaloa y pudo conocer su cómo se veía así mismo y cómo era el trato con la gente que lo rodeaba, muy cordial para ganarse los favores de quienes lo rodeaban. Sin embargo esto último no le sirvió para escapar la última vez como narra la recién estrenada película La Captura.

Las conversaciones entre la especialista y el exlíder del Cártel de Sinaloa fueron reveladas a Infobae México y tenían el objetivo de construir un perfil psicológico del capo antes de ser extraditado a Estados Unidos.

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Joaquín “El Chapo” Guzmán no siente culpa ni remordimiento por el impacto negativo que sus actividades ilegales tuvieron en la sociedad: está plenamente convencido de que quien consume drogas, “lo hace porque quiere”.

“Yo no necesito justificar nada, yo sé que lo que hago es ilegal, dijo el co fundador del Cártel de Sinaloa a la criminóloga Mónica Rodríguez Cano.

Joaquín "El Chapo" Guzmán y la criminóloga Mónica Ramírez Cano. Foto: (Especial Infobae).

Otro de los temas que tocaron fueron las cosas o situaciones que más hieren la sensibilidad emocional de Guzmán Loera. El padre de Ovidio Guzmán le respondió a la psicóloga que lo que más lo afecta es la pobreza: “Ese sí es un problema que me cala hondo, porque yo me crié así, ya lo traigo en la sangre (...) Al pobre lo miro igual que al más rico”.

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Conocido como Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, al capo no le gusta que le llamen Archivaldo, porque lo considera un nombre muy largo; en cambio, aprecia que lo llamen “Joaquín”, es adicto a las mujeres y le gusta mucho hablar. Tiene un rasgo de personalidad que lo hace muy respetuoso del matriarcado, en el que su abuela y su madre, Consuelo Loera, tienen una influencia muy marcada.

“Es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con él de manera extraordinaria, lo que te permite saber cómo opera su mente”, señaló la criminóloga.

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(Archivo/infobae)

Aseguró que El Chapo, en su mente, es un “empresario” que encontró un área de oportunidad por la vía de la ilegalidad y aunque demostró ser muy talentoso para los negocios ilícitos, su “IQ es normal”.

“A diferencia de otros capos que tienden a personalizar más el ejercicio de la delincuencia, como el Z-40 que comete actos atroces de violencia, Guzmán Loera es un capo de la vieja escuela que respeta la palabra.

Sus rasgos narcisistas

Además de ser adicto a las mujeres, ante la especialista admitió tener 23 hijos reconocidos, asimismo, tiene un narcisismo marcado.

Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)

“No es un psicópata. Tiene rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas que se reflejan en una necesidad de admiración, de sentirse único y especial”, expresó Ramírez, y añadió que siempre siente orgullo al contar que se levantaba a las 05:00 para ir a los plantíos y laboratorios a organizar a su gente y cómo terminaba su día hasta las 23:00 o 00:00 horas.

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Durante las distintas entrevistas con la criminóloga, admitió que se hace cargo de todos sus hijos y aunque es un hombre de familia, para quien lo más importante son su madre, su esposa Emma Coronel y sus gemelas, advirtió que no se debe perder de vista que es un hombre que se dedica a los negocios ilícitos.

Hizo una distinción entre El Chapo fiestero al que todos hacen referencia y aclaró que cuando se habla del capo se debe hacer una distinción entre las distintas etapas de su vida, “actualmente es el patriarca, es tranquilo, reservado al principio, está acostumbrado a que se le escuche, a negociar y siempre por el bien de las partes y para el bien de la organización y no para él mismo”.

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La piscóloga tuvo una serie de entrevistas con el narcotraficante mientras estuvo preso en México (Video: Mónica Ramírez/Archivo Infobae)

Durante la época en la que la criminóloga lo entrevistó (2016), aseguró que ya era muy tranquilo, “seguía las normas y las reglas” y de alguna manera ya estaba resignado a la extradición.

“Cuando él tuvo una aproximación a lo que era la extradición, consideró que no era tan malo y que podía hacer un acuerdo”, aseguró.

Explicó que no es un hombre impulsivo. Tiene una visión muy clara de lo que quiere y de lo que hace, “no es violento, no expresa agresividad, pero sí tiene temperamento y tiene gente a su cargo. Es muy decidido, firme”.

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(X/@MonRamirezCano)

“Me he portado bien”

“Joaquín ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor fuga?”, le preguntó Cano al narcotraficante en una de sus tantas charlas que tuvieron cuando estuvo preso en México.

“Ah, no, pues esta última, estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté bien, me he portado bien señorita”, le habría respondido Guzmán Loera, con esa amabilidad que parece caracterizarlo en su trato con las mujeres.

“¿Te parece que fugarte dos veces es portarte bien?”, reviró la autora del libro “Las Puertas del Infierno: un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal”.

“Bueno no, pero yo no quería que me extraditaran señorita”, le respondió el narcotraficante.

Fuente: Especial

“Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?”, le explicó la criminóloga al co fundador del también llamado Cártel del Pacífico. “Desde luego, ¡que no me atraparan!”.

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En el libro de Mónica Ramírez Cano de editorial Porrúa “Las Puertas del Infierno”, la psicóloga y criminóloga volvió a tocar el tema de la extradición pero ahora ya asesirado por sus abogados:

“Joaquín, pero ¿estás seguro de que quieres que te extraditen?”, le preguntó al “Chapo” Guzmán días después de que éste se reuniera con autoridades norteamericanas para hablar sobre el tema de su extradición.

“Ya vinieron a leerme todo, parece que no tengo ninguna acusación directa; mi abogado me dijo que la máxima que me puede tocar es de 15 años, pero puede negociar a ocho; me tocarán así como mucho de ocho a 10 años de prisión”, reveló el ex líder del Cártel de Sinaloa.

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El Chapo Guzmán, al ser trasladado a la cárcel en Nueva York

Ramírez Cano, sorprendida por lo que le acababa de revelar Guzmán Loera, le volvió a preguntar: “Pero, Joaquín, ¿qué no fue esa la razón por la que te escapaste la primera vez?”.

“Ah, sí, y la segunda también... es que mis abogados me decían que iba terminar en una cárcel sin ver la luz el resto de mi vida, sin ver a mi familia, sin nada, oiga... pero de haber sabido no me escapo, fue un error haberme ido (...) pero ya como vi las cosas, dije sí me voy”, le explicó “El Chapo”.

Lo que Guzmán Loera no sabía en aquel momento es que esa decisión lo marcaría por el resto de su vida, pues no serían 15 años, sino una sentencia de cadena perpetua la que le impondrían en EEUU por 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero tras un juicio que duró casi cuatro meses.

El Chapo considera, de acuerdo con sus pláticas, que el peor delito que existe es el secuestro, y sobre el narcotráfico opina que la gente consume drogas porque elige hacerlo.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la cárcel de Estados Unidos (@ShimonPro)

Su peor miedo

“‘Joaquín ¿a qué le temes?’, le pregunté al ‘Chapo’ Guzmán mientras este comía dentro del espacio que se adaptó para nuestras entrevistas. Yo tomaba agua y estábamos relajados”, reveló la criminóloga Mónica Ramírez Cano, quien pudo realizar un análisis profundo de su comportamiento cuando estuvo preso en México.

“Usted sabe que soy poco de temer, pero lo que sí me da mucho miedo es la oscuridad”, le respondió entonces Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a Ramírez Cano en una de las entrevistas que le hizo en 2016, periodo durante el cual realizó su perfil criminal en el Penal de Máxima Seguridad de La Palma, en el Estado de México .

“Es que déjeme le cuento que cuando yo era chiquito, teníamos que salir al baño y atravesar el patio trasero que en un costado tenía una fuente y un día que salí en la madrugada, ya no me podía aguantar, en ese momento, algo muy pesado cayó en la fuente y salí hecho una bala, ocasionó tal ruido que también uno de mis hermanos se despertó del susto”, reveló para sorpresa de la también abogada.

Túneles fronterizos, uno de los métodos favoritos de Guzmán Loera para transportar droga. Crédito: AP | Especial

Y continuó su episodio: “Nombre oiga, estábamos tan asustados, yo más, que jamás pude atravesar ese patio solo”.

Ramírez Cano se sentaba durante horas, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, frente a uno de los narcotraficantes más conocidos en todo el mundo. El Chapo, primero en el Altiplano, en el Estado de México, y después en Ciudad Juárez, le revelaba sus secretos más íntimos.

“Es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con él de manera extraordinaria, lo que te permite saber cómo opera su mente”, explicó la criminóloga.

FOTO DE ARCHIVO: El principal narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado a su llegada al aeropuerto MacArthur de Long Island en Nueva York, Estados Unidos, 19 de enero de 2017, tras su extradición desde México. Funcionarios estadounidenses/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. SOLO PARA USO EDITORIAL/Foto de archivo

Para la criminóloga mexicana Mónica Ramírez la palabra miedo no existe. Para ella, cada día representa tener una charla con alguno de los criminales más peligrosos del país. Su trabajo es precisamente realizar los perfiles de cada uno de ellos.

“Si yo tuviera el miedo de la gente común que no está metida en esto, no podría estar sentada enfrente de personas que han cometido delitos gravísimos y que han dejado una herida muy profunda en nuestra sociedad”, señaló en diálogo con Infobae México.

En su lista de perfiles de los más buscados están el de Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, ex líder de Los Zetas; Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, y Dámaso López Núnez El Licenciado, del Cártel de Sinaloa, así como decenas de asesinos seriales.