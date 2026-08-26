12 niños abusados, cero detenidos: la Fiscalía de Chihuahua mantiene estancado el caso Guardería Gussi

Catorce meses después de la primera denuncia, ninguna de las 12 carpetas del caso llegó ante un juez y los señalados siguen libres. Crédito: Especial

Guardar

Las 12 carpetas de investigación abiertas por presuntos abusos sexuales contra menores en la Guardería Gussi de Ciudad Juárez, Chihuahua, permanecen sin judicializar más de 14 meses después de que se presentó la primera denuncia el 6 de junio de 2025. La abogada Areli Arroyo, quien también es madre de una de las niñas afectadas, confirmó al Diario de Juárez que ninguna de esas carpetas ha llegado ante un juez y que los propietarios y empleados del establecimiento continúan en libertad.

La primera denuncia formal se presentó un viernes y, tres días después, el martes 9 de junio de 2025, las autoridades ordenaron el cierre del establecimiento. La guardería no ha vuelto a operar desde entonces.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte son las encargadas de llevar las carpetas del caso. Sin embargo, dicha dependencia no ha informado sobre detenciones, personas procesadas ni avances sustanciales en las indagatorias.

La razón que la agente del Ministerio Público ha dado a las familias es que el señalamiento de una víctima mediante fotografía no constituye prueba suficiente para proceder contra una persona. Por ello, la Fiscalía espera los resultados del análisis de videograbaciones que se encuentran en las áreas de informática, forense e inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en la ciudad de Chihuahua.

PUBLICIDAD

Una niña cubre su rostro con las manos abiertas, un gesto que indica una defensa contra el abuso infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arroyo explicó que una de las niñas señaló a una maestra, pero no pudo identificarla por su nombre. La autoridad busca corroborar mediante las cámaras que la persona señalada sea la misma que aparece en el material de video, con el fin de evitar que alguien inocente sea privado de su libertad.

Una madre identificada únicamente como Mónica, cuya hija también figura entre las víctimas, señaló a Norte Digital que el agente del Ministerio Público asignado a su caso se comprometió a enviar correos electrónicos periódicos a Chihuahua para solicitar avances en el análisis de los videos. Ese mecanismo no ha dado resultados o simplemente no se ha ejecutado, según su relato.

PUBLICIDAD

12 niños con diagnóstico positivo a abuso sexual y un contexto de 121 víctimas en Ciudad Juárez

Las autoridades confirmaron que 12 menores que asistían a la Guardería Gussi dieron positivo a abuso sexual durante las investigaciones. Esa cifra ubica al establecimiento como el quinto con más víctimas dentro de una crisis más amplia documentada entre 2024 y 2025 en Ciudad Juárez.

En ese periodo, las autoridades registraron 121 víctimas de abuso sexual en ocho centros de cuidado infantil de la ciudad. La distribución por establecimiento es la siguiente: Mundo de Colores, con 35 casos; Techo Comunitario, con 26; ISSSTE, con 19; Loon, con 15; Guardería Gussi, con 12; Niñito Jesús, con 9; Mi Pequeño Tambor, con 4; y Guardería Mitla, con 1.

PUBLICIDAD

La Procuraduría le exigió al Icbf Regional Tolima garantizar atención y protección integral permanente por el caso de Mía Cataleya Ramírez en El Espinal - crédito Procuraduría General de la Nación

La FGE en Chihuahua argumenta una elevada carga de trabajo como factor que ha retrasado la revisión de las videograbaciones del caso Gussi. Esa justificación no ha sido aceptada por las familias, que exigen celeridad ante la gravedad de los hechos.

“Estamos muy desesperadas las madres de familia”, declaró Arroyo al Diario de Juárez. La abogada cuestionó que las investigaciones no hayan alcanzado todavía el umbral necesario para judicializar alguno de los 12 expedientes.

El proceso ha resultado agotador para las familias, que deben acudir a la Fiscalía, participar en movilizaciones y acompañar a sus hijos en sesiones de atención psicológica. Ese desgaste acumulado se suma a la incertidumbre sobre el avance real de las indagatorias.

PUBLICIDAD

Arroyo exigió a la Fiscalía que acelere las diligencias. “Que agilicen las investigaciones, que no sean indolentes a la situación, son casos graves y estamos esperando justicia”, expresó ante el Diario de Juárez.

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

Marcha del 30 de agosto: familias de cuatro casos distintos convocan en Ciudad Juárez

Ante la falta de resultados, madres afectadas por distintos casos de abuso sexual infantil en Ciudad Juárez organizaron una marcha denominada “¡Marchemos! Por las infancias”, prevista para el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas. La movilización partirá de la Catedral de Ciudad Juárez y concluirá en el puente Santa Fe, con un recorrido por la avenida Juárez.

La convocatoria reúne a cuatro familias de casos distintos: una madre vinculada al caso de la guardería Mi Mundo de Colores, una madre del caso Gussi, la abuela de una víctima del Colegio Americano y la madre de la niña Alana. Las organizadoras también invitan a familias de niñas y adolescentes desaparecidas a sumarse a la protesta.

PUBLICIDAD

Las exigencias de la marcha van más allá de la celeridad en las investigaciones. Las familias piden transparencia en los juzgados, actuaciones imparciales y con perspectiva de infancia, así como una rendición de cuentas sobre el estado de cada expediente.

“Invitamos a toda la ciudadanía que se solidarice con estos casos, que empatice con los casos de abuso sexual infantil que se han suscitado”, convocó Arroyo. La abogada también hizo un llamado a madres con carpetas de investigación abiertas que consideren que no han recibido justicia para que se sumen a la movilización del domingo.