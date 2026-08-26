México

Últimos días para obtener la licencia de conducir cerca de tu domicilio: termina programa de módulos móviles en Edomex

Apaxco, Tultepec y Xalatlaco reciben este sábado las sedes itinerantes del Estado de México con atención para automovilistas, motociclistas y choferes, según el tipo de permiso que necesites tramitar

Un hombre con sudadera gris extiende los brazos hacia una furgoneta morada en movimiento frente a un edificio de fachada blanca.
La recepción de documentos es de 9:00 a 17:30 horas; el servicio concluye a las 18:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Movilidad del Estado de México operará hasta el sábado 29 de agosto el programa de unidades móviles para tramitar licencias de conducir sin necesidad de acudir a una oficina fija.

Los módulos recorren municipios de la zona metropolitana del Valle de México y ofrecen trámites de primera vez, renovación, canje y duplicado.

Este video muestra una jornada al aire libre para la expedición de licencias de conducir para motocicletas.

Municipios y sedes para el viernes 28 de agosto

La recepción de documentos es de 9:00 a 17:30 horas; el servicio concluye a las 18:00 horas. Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, que también forman parte del programa, atienden de 9:00 a 15:00 horas.

Para licencias de servicio particular, las unidades estarán en:

Cuautitlán Izcalli: estacionamiento de Outlets Punta Norte, Hacienda de Sierra Vieja 2, col. Hacienda del Parque.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, col. Rey Neza.

Xalatlaco: frente al Palacio Municipal, Av. 16 de Septiembre 1.

Apaxco: frente al Palacio Municipal, Av. Juárez s/n.

Para licencias de servicio público, los módulos operarán en:

Tultepec: Calle 10 de Junio Norte s/n, pueblo Santiago Teyahualco, y Plaza Hidalgo 1 frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: Av. Halcón, manzana 3, casa 36, col. Conjuntos Tulpetlac.

Xalatlaco: Av. 16 de Septiembre 1, frente al Palacio Municipal.

Apaxco: Av. Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Municipios y sedes para el sábado 29 de agosto

Una van compacta color vino y blanca, con puertas traseras abiertas y el texto 'Expedición de Licencias', está estacionada frente a un edificio con personas alrededor
Para renovación o canje, se requiere la licencia anterior, CURP, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago. (Gobierno Edomex)

Para licencias de servicio particular:

Apaxco: frente al Palacio Municipal, Av. Juárez s/n.

Tultepec: Plaza Hidalgo 1, frente al Palacio Municipal.

Xalatlaco: Av. 16 de Septiembre 1, frente al Palacio Municipal.

Para licencias de servicio público, los módulos de las Caravanas Itinerantes estarán en:

Tultepec: Plaza Hidalgo 1, frente al Palacio Municipal.

Xalatlaco: Av. 16 de Septiembre 1, frente al Palacio Municipal.

Apaxco: Av. Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Costos del trámite en 2026

Las tarifas vigentes para este año son:

Licencia Tipo A (automovilista): $777 pesos.

Licencia Tipo C (motociclista): $777 pesos.

Licencia Tipo E (chofer particular): $1,017 pesos.

Permiso provisional Tipo B: $777 pesos.

Permiso provisional Tipo A: $3,694 pesos.

Duplicado de licencia: $525 pesos.

Documentos necesarios según el tipo de trámite

Mano sostiene una licencia de conducir del Estado de México con la foto de Laura Méndez García, fondo desenfocado de la Pirámide del Sol en Teotihuacan.
En caso de que el plástico anterior no sea legible o se requiera actualizar algún dato, también se deberá presentar identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener una licencia por primera vez, los solicitantes deben presentar en original y copia:

Acta de nacimiento certificada o carta de naturalización.

CURP actualizada y certificada por el Registro Nacional de Población (Renapo).

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o matrícula consular).

Comprobante de domicilio del Estado de México con antigüedad máxima de tres meses.

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago de derechos.

Aprobación del examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Para renovación o canje, se requiere la licencia anterior, CURP, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago. En caso de que el plástico anterior no sea legible o se requiera actualizar algún dato, también se deberá presentar identificación oficial.

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Requisito adicional para motociclistas

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)
Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Quienes tramiten la Licencia Tipo C deben contar, antes de iniciar el trámite, con el Certificado Estándar de Competencia EC1631 “Conducción de motocicleta”.

Este documento se obtiene de forma independiente y es condición indispensable para continuar con el proceso.

De dónde surgió el programa de módulos móviles en Edomex

Los módulos recorren municipios de la zona metropolitana desde hace varias semanas como parte de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, una iniciativa del Gobierno del Estado de México para acercar trámites administrativos a la población sin que esta tenga que trasladarse a oficinas centrales.

El programa contempla dos tipos de unidades: las de la Secretaría de Movilidad, que atienden trámites de servicio particular y público, y los módulos de las Caravanas Itinerantes, que operan con horario reducido y pueden registrar mayor demanda. Las autoridades recomiendan llegar antes del cierre de recepción de documentos para garantizar la atención.

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Las ubicaciones son itinerantes y pueden modificarse semana a semana, por lo que se recomienda verificar la sede más cercana antes de acudir.

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