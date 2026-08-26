México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: oficial, revelan el calendario tentativo de pagos de octubre para todos los beneficiarios

Ambos programas retomarán los pagos tras una suspensión de 4 meses motivada por las vacaciones

El próximo periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de octubre
El próximo periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de octubre
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El próximo periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de octubre. Cabe señalar que este depósito será el primero del ciclo escolar 2026-2027, y aunque no se ha dado a conocer el calendario oficial, se ha revelado una agenda tentativa de cómo se podrían distribuir los recursos.

Ambos programas retomarán los pagos tras una suspensión de 4 meses motivada por las vacaciones; cada uno deposita 1,900 pesos de manera bimestral directamente en la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la Beca Rita Cetina ofrece 700 pesos extra por cada estudiante adicional inscrito bajo la responsabilidad de un mismo padre o tutor.

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Joven sonriente con sudadera blanca, mochila y sobre rojo del Gobierno de México. Logo de birrete dorado y escudo con figura. Texto blanco 'Becas Bienestar'.
Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos políticas son impulsadas por el Gobierno de México y gestionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) con la finalidad de evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Calendarios tentativos de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

La publicación del calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos. Bajo esta lógica, la agenda de distribución podría difundirse tentativamente el lunes 5 de octubre.

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Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)
Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)

Por ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, quien encabeza esta entidad, serán los encargados de comunicar cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

  • Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

El video muestra diversas escenas de eventos públicos en México relacionados con programas de becas. Se observan grupos de adultos y estudiantes de diferentes edades, incluyendo niños en uniformes escolares. Un gráfico identifica la "Beca Universal Rita Cetina" para Educación Básica. También aparecen jóvenes posando frente a grandes letras. Las imágenes reflejan la entrega de apoyos educativos a la población estudiantil en el país.

Beca Benito Juárez

  • Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Generalmente, los estudiantes reciben antes los fondos correspondientes a la Beca Rita Cetina y después los de la Beca Benito Juárez. En ciertos casos, ambos apoyos económicos comparten el mismo calendario de pagos.

Impacto social

El programa Beca Rita Cetina ofrece apoyo universal a estudiantes de educación básica en México, incluyendo primaria y secundaria. Esta iniciativa beneficia a más de 20,000,000 de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas en todo el país.

Por su parte, la Beca Benito Juárez está dirigida a jóvenes de educación media superior, específicamente a quienes cursan la preparatoria. Este apoyo alcanza de manera universal a aproximadamente 4,000,000 de estudiantes de bachillerato a nivel nacional.

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