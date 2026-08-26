La Bebeshita es la nueva confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

Aristeo Cázares rechazó a la bebeshita (Foto: captura de pantalla/Youtube Daniela Alexis)

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Durante la mañana de este 26 de agosto se dio a conocer que Daniela Alexis, “La Bebeshita, será una de las granjeras que formará parte de La Granja VIP 2026.

¿Cómo fue la confirmación?

Al igual que sus otros compañeros, tras el conteo regresivo de los conductores, La Bebeshita salió de un huevo gigante y caminó entre confeti y emoción.

¿Quién es La Bebeshita?

Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como La Bebeshita, es una de las figuras del entretenimiento mexicano que ha sabido moverse entre la televisión abierta y las redes sociales. Nació el 11 de diciembre de 1990 en Ciudad de México y construyó su nombre frente a las cámaras desde un reality de citas.

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Su primer escaparate fue Enamorándonos, donde su personalidad directa y su estilo sin filtros la diferenciaron del resto de los participantes. Desde ahí, las oportunidades en televisión llegaron de forma sostenida.

Daniela Alexis, conocida como 'La Bebeshita', se integra al programa matutino Hoy con una nueva sección para solteros (IG)

Programas como Venga la Alegría Fin de Semana y MasterChef Junior ampliaron su presencia en TV Azteca. Al mismo tiempo, construyó una comunidad de millones de seguidores en Instagram y YouTube, donde publica contenido de entretenimiento, rutinas de belleza y pasajes de su vida cotidiana.

Su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en Estados Unidos sumó exposición internacional a su carrera. Daniela Alexis también ha hablado con apertura sobre sus cirugías estéticas, un tema que sus seguidores reciben como un gesto de honestidad.

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En enero de 2026 se integró al reality Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa.