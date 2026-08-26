Galilea Montijo se burla de mujer con la boca chueca: “¿Iríamos al mismo?”

(Facebook Galilea Montijo)

Guardar

Galilea Montijo volvió a mostrar su sentido del humor al compartir en sus historias de Instagram un video relacionado con una característica de su rostro que ella misma ha reconocido públicamente. La conductora de Hoy y de La Casa de los Famosos México retomó una publicación de una página de memes en la que aparece una mujer con la boca y el ojo desviados hacia un lado.

El meme hacía referencia a la situación que puede presentarse “cuando el odontólogo se pasa de anestesia”. Galilea decidió compartirlo y añadió una breve pregunta que llamó la atención de sus seguidores: “¿Iríamos al mismo?”. Con ese comentario, la presentadora hizo referencia de manera indirecta a la apariencia que ha tenido últimamente de su boca y su ojo.

PUBLICIDAD

La publicación generó comentarios y risas entre usuarios de redes sociales, quienes tomaron la reacción de Montijo como una muestra de que ha decidido abordar con humor una situación que durante meses estuvo relacionada con su recuperación física.

¿Por qué Galilea tiene la boca y el ojo desviados?

La conductora Galilea Montijo durante su participación en la Conferencia de prensa de la Cuarta temporada en la serie "La Casa de los Famosos" en Televisa San Ángel. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La propia Galilea Montijo explicó anteriormente que el problema surgió después de una cirugía estética de ceja y cuello realizada en febrero de 2026. Según relató, el procedimiento inicialmente contemplaba elevar la ceja, pero también incluyó una intervención en el cuello.

Durante su recuperación, el equipo médico le habría enviado un líquido para ayudar a desinflamar la zona. Montijo contó que, después de aplicárselo, sufrió una quemadura de segundo y tercer grado que provocó una fuerte contractura y afectó el control de algunas zonas de su rostro. La situación hizo que durante varios meses tuviera dificultades para controlar la boca y el ojo.

PUBLICIDAD

A pesar de las complicaciones, la conductora continuó trabajando mientras buscaba tratamientos y atención especializada para recuperar el movimiento facial. Actualmente, ha señalado que se encuentra recuperada aproximadamente en un 90%, mientras también ha reflexionado sobre la importancia de la ética médica y del seguimiento después de una intervención.

Galilea Montijo enfrenta críticas por su actitud en La Casa de los Famosos

Galilea Montijo anticipó cambios inesperados para la cuarta gala de eliminación de LCDLFM 4. (Especial Infobae México)

El comentario sobre su rostro ocurre además en un momento en el que Galilea Montijo enfrenta críticas en redes sociales por su desempeño como conductora de La Casa de los Famosos México. Tras su participación en la emisión de ayer, algunos usuarios cuestionaron su actitud durante el programa y expresaron su molestia en redes sociales.

PUBLICIDAD

Las críticas han colocado nuevamente a la presentadora en el centro de la conversación digital. Aunque el video que compartió sobre su rostro pertenece a un tono completamente distinto, su publicación llega mientras su nombre también es objeto de comentarios por su manera de conducir el reality.

Así, entre memes, cuestionamientos y polémica, Galilea decidió ser ella misma quien hiciera referencia a su característica facial. “¿Iríamos al mismo?” fue la frase con la que acompañó el video, una respuesta que convirtió una situación que alguna vez generó preocupación en un momento de humor compartido con sus seguidores.