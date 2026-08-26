México

Beca Uniformes y Útiles Escolares CDMX: la solución en caso de no haber recogido la tarjeta

Las familias de la Ciudad de México reciben un apoyo económico anual de 1,180 pesos para gastos escolares

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del programa Bienestar Educativo, convocó a estudiantes de secundaria que fueron seleccionados para recibir la tarjeta de uniformes y útiles escolares (X@BienestarEdu)
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del programa Bienestar Educativo, convocó a estudiantes de secundaria que fueron seleccionados para recibir la tarjeta de uniformes y útiles escolares (X@BienestarEdu)
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través del programa Mi Beca para Empezar, convocó a estudiantes de secundaria que fueron seleccionados para recibir la tarjeta de uniformes y útiles escolares, pero no pudieron recogerla en la Utopía Mixihuca.

En un comunicado a través de sus redes sociales, las autoridades informaron que ya pueden acudir a las oficinas correspondientes para recibir el apoyo.

Documentos para recoger la tarjeta de uniformes y útiles escolares

Para realizar el trámite, es necesario presentar una identificación oficial vigente, tanto original como copia, la CURP de la persona beneficiaria y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Además, se debe mostrar el aviso de convocatoria para recoger la tarjeta, el cual pudo haber llegado por mensaje de WhatsApp, carta en el domicilio o correo electrónico.

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El Gobierno de la Ciudad de México, a través del programa Mi Beca para Empezar, convocó a estudiantes de secundaria que fueron seleccionados para recibir la tarjeta de uniformes y útiles escolares (X@BienestarEdu)
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del programa Mi Beca para Empezar, convocó a estudiantes de secundaria que fueron seleccionados para recibir la tarjeta de uniformes y útiles escolares (X@BienestarEdu)

Como alternativa, los padres o tutores pueden verificar si su hija o hijo es beneficiario ingresando la CURP en el portal http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/. Las autoridades reiteraron la invitación a quienes no han recogido su tarjeta para que acudan con la documentación requerida.

Detalles del programa

Las familias de la Ciudad de México reciben un apoyo económico anual de 1,180 pesos para gastos escolares, entregado en un solo depósito. El método de pago varía: quienes ya participaron en años previos mantienen la tarjeta que se les dio anteriormente, mientras que los de nuevo ingreso deben revisar en línea, usando la CURP, cuándo y dónde recoger la suya a través del portal del Fideicomiso Bienestar Educativo.

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El depósito correspondiente a este apoyo escolar se realiza por medio del programa Mi Beca para Empezar o mediante una tarjeta específica para útiles y uniformes.

Personas y estudiantes en uniforme escolar frente a una pantalla informativa y un cajero automático en una plaza pública con un gran banner de Mi Beca para Empezar.
Beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar acuden al Zócalo de la Ciudad de México para revisar y disponer del apoyo económico correspondiente al mes de mayo de 2026, bajo la atenta mirada de sus tutores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes que continúan en el programa pueden utilizar la tarjeta que recibieron en ciclos pasados, sin necesidad de hacer trámites nuevos. Para quienes ingresan por primera vez, es obligatorio consultar detalles como la fecha, hora y sede de entrega en el sitio web oficial, introduciendo la CURP del estudiante.

MI Beca para Empezar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Foto: X/@AnitaLomeli.
MI Beca para Empezar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Foto: X/@AnitaLomeli.

Gastos escolares estimados y comparación con el apoyo

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio para cubrir útiles, uniformes, calzado y cuotas escolares puede llegar a 12,422 pesos por estudiante en este año. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio unitario de prendas básicas como camisas, pantalones o suéteres varía entre 174 y 367 pesos, dependiendo del artículo y del proveedor.

Así, el apoyo otorgado representa solo una fracción del costo total estimado para el regreso a clases.

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