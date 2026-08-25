Graciela Domínguez inicia su gestión en Sinaloa: estas son sus primeras acciones como gobernadora

Graciela Domínguez asume la gubernatura y reúne a su gabinete.

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Graciela Domínguez Nava comenzó este martes sus actividades como gobernadora de Sinaloa, después de que el Congreso del Estado la eligiera como titular del Poder Ejecutivo tras la salida de Rubén Rocha Moya.

Su llegada al cargo abre una nueva etapa en la administración estatal, aunque por ahora sus primeras acciones se han concentrado principalmente en la organización y coordinación de su equipo de gobierno.

Luego de su designación, la mandataria encabezó una reunión en Palacio de Gobierno con integrantes del Gabinete Estatal, legal y ampliado. El encuentro fue uno de sus primeros actos al frente del Ejecutivo y tuvo como objetivo establecer una ruta de trabajo con las distintas áreas de la administración.

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Reunión con el gabinete, entre sus primeras acciones

Durante el encuentro realizado en el Salón Gobernadores, Domínguez Nava pidió a las y los funcionarios estatales trabajar de manera coordinada y sumar esfuerzos para atender las necesidades de la población.

Reunión con gabinete de Sinaloa.

La gobernadora planteó que las dependencias deben mantener una dinámica de trabajo conjunto y enfocarse en generar resultados en el corto plazo.

El planteamiento se realizó ante las y los secretarios que integran el gabinete estatal, quienes manifestaron su disposición para continuar con las tareas de gobierno bajo la conducción de la nueva titular del Ejecutivo.

Por ahora, el encuentro representa una de las primeras medidas públicas de Domínguez Nava desde su llegada al cargo.

Las prioridades que marcó la nueva gobernadora

Durante su primera reunión con el gabinete, la mandataria puso sobre la mesa una serie de objetivos relacionados principalmente con la coordinación institucional y la atención de asuntos prioritarios para Sinaloa.

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Trabajar en equipo y dar resultados: las primeras prioridades de Graciela Domínguez como gobernadora.

Entre los puntos que se desprenden de este primer encuentro están:

Trabajar de manera coordinada entre las diferentes dependencias estatales .

Dar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Estatal .

Atender los asuntos considerados prioritarios para la entidad.

Buscar resultados en el corto plazo .

Mantener una comunicación directa con las distintas áreas del gobierno.

Estos planteamientos constituyen las primeras directrices públicas de Domínguez Nava como gobernadora. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha presentado en este encuentro un paquete de nuevas políticas públicas ni un calendario detallado para su implementación.

¿Qué ha hecho Graciela Domínguez tras llegar al cargo?

Además de asumir formalmente la gubernatura, una de las primeras actividades de Domínguez Nava fue reunirse con los responsables de las diferentes áreas de la administración estatal.

Tras asumir la gubernatura, Domínguez Nava encabezó una reunión con el gabinete estatal para coordinar las primeras acciones de su administración.

El objetivo fue conocer y coordinar el trabajo del gabinete legal y ampliado, así como establecer prioridades para esta nueva etapa del gobierno.

La gobernadora también hizo un llamado a los funcionarios para mantener el trabajo conjunto y responder a las necesidades de la población sinaloense. Con ello, su primera intervención pública como titular del Ejecutivo se enfocó en la coordinación administrativa y en acelerar la atención de los asuntos considerados urgentes o prioritarios.

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Su llegada ocurre tras la salida de Rocha Moya

La llegada de Domínguez Nava a la gubernatura se produjo después de que Rubén Rocha Moya dejara el cargo. El Congreso de Sinaloa intervino en el proceso de sustitución y eligió a Domínguez Nava como nueva titular del Ejecutivo estatal.

Este contexto resulta relevante para entender el inicio de su gestión, aunque sus primeras acciones públicas se han centrado hasta ahora en la operación del gobierno y en la coordinación con los funcionarios estatales.

Graciela Domínguez asumió la gubernatura de Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya del cargo. (Ruben Rocha Moya )

Domínguez Nava, quien previamente formó parte de la administración estatal, enfrenta ahora el reto de conducir el gobierno durante el periodo que corresponda a su designación y definir las medidas concretas que marcarán esta nueva etapa.

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Por el momento, su agenda inicial se ha enfocado en reunirse con el gabinete, establecer prioridades y solicitar resultados en el corto plazo. Será durante las próximas semanas cuando se conozcan las políticas, cambios administrativos y acciones específicas que impulsará desde el Ejecutivo estatal.