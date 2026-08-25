Legisladores del PAN exigen que se abra una investigación por los vuelos privados atribuidos a Mara Lezama

El PAN exige que investiguen los 97 vuelos privados que habría hecho Mara Lezama, desde que era alcaldesa de Cancún. Crédito: X/ @MaraLezama

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Este lunes, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que se abra una investigación contra los vuelos privados atribuidos a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

De acuerdo con un reportaje de Reforma, la mandataria estatal morenista realizó 97 traslados privados, incluso, desde que era alcaldesa de Cancún, con costos estimados de entre 400 mil y 800 mil pesos por viaje.

La investigación periodística detalló que Lezama Espinosa habría hecho uso de diferentes aviones privados, como un Learjet 31A, un Gulfstream Aerospace G200 y un Hawker 750, cuya hora de viaje tiene un costo aproximado de seis mil dólares.

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Mara Lezama habría derrochado un dineral en viajes

Lo anterior, significa que cada viaje a Orlando o Vail, los destinos más frecuentes de la gobernadora a Estados Unidos, cuestan alrededor de 406 mil pesos y 812 mil pesos, respectivamente.

Considerando el actual salario de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa –que es de 102 mil 598 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)– necesitaría entre cuatro y ocho meses íntegros de sus ingresos para cubrir el costo de tales vuelos.

En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas y sostiene que los desplazamientos fueron de carácter familiar o privado

PAN exige investigación contra la gobernadora de Quintana Roo

En consecuencia, el diputado federal, Ernesto Sánchez Rodríguez, y la senadora Mayilu Martínez, ambos del PAN, cuestionaron los gastos de la gobernadora en viajes lujosos y compararon el precio de cada uno con la entrega de 400 becas a estudiantes de la zona.

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También solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar los servicios relacionados con estos vuelos y revisar la Cuenta Pública de la actual administración de Quintana Roo para determinar si existe algún tipo de irregularidad.

Aprovechando el nuevo escándalo de Lezama Espinosa, los panistas recordaron que, con base en información de la Secretaría de Bienestar de la entidad, la pobreza creció 7.6 por ciento en un año, lo que significa un aumento de más de 52 mil personas en esta condición.

Además, indicaron que las autoridades estatales deberían enfocarse en darle prioridad a problemáticas locales y destinar los recursos públicos a temas de seguridad, pobreza, el sargazo, etcétera.

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Lezama justifica vuelos privados a EEUU

Tras darse a conocer el reportaje de Reforma, Mara Lezama rechazó la cifra de vuelos difundida y aclaró que los viajes privados que hizo nunca fueron pagados con recursos públicos.

“Derivado de mis responsabilidades como servidora pública en la que estoy comprometida al cien por ciento y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que, por supuesto jamás fueron solventados con dinero público”, explicó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La gobernadora calificó el número de viajes publicados en el reportaje, como algo que “no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible. Mi compromiso es trabajar 24/7, sin descanso”.

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Apuntó que los vuelos que realizó “respondieron al carácter familiar y en lo que responde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno”.

“Vengo de la sociedad civil, trabajé más de tres décadas en la iniciativa privada, es decir, he trabajado toda mi vida. Jamás he faltado a la verdad, soy gobernadora desde hace cuatro años y mi esposo y mis hijos no están y nunca han estado en la vida política”, concluyó.

Sheinbaum exhortó a que Mara Lezama aclare la polémica sobre presuntos viajes. | Presidencia

Los viajes de la morenista

El reportaje de Reforma detalla que comenzó a realizar vuelos privados cuando aún se desempeñaba como alcaldesa de Cancún, y sumó 31, pese a que su salario mensual neto era de 71 mil 302 pesos.

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Aunque la investigación documentó que 97 vuelos fueron privados, desde que asumió la gubernatura estatal, la mandataria suma un total de 119 traslados de entrada y salida de México, incluyendo viajes comerciales a Roma, Madrid, Londres, París, Toronto y Vancouver.

Vamos a ver si las autoridades hacen caso al PAN e inician una investigación contra Mara Lezama por los vuelos privados que se le atribuyeron tras la publicación de un reportaje.