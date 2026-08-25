México
Agregar Infobae enGoogle

Legisladores del PAN exigen que se abra una investigación por los vuelos privados atribuidos a Mara Lezama

Los panistas consideraron que la gobernadora de Quintana Roo debe aclarar sus viajes desde que era alcaldesa de Cancún

El PAN exige que investiguen los 97 vuelos privados que habría hecho Mara Lezama, desde que era alcaldesa de Cancún. Crédito: X/ @MaraLezama
El PAN exige que investiguen los 97 vuelos privados que habría hecho Mara Lezama, desde que era alcaldesa de Cancún. Crédito: X/ @MaraLezama
Guardar

Este lunes, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que se abra una investigación contra los vuelos privados atribuidos a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

De acuerdo con un reportaje de Reforma, la mandataria estatal morenista realizó 97 traslados privados, incluso, desde que era alcaldesa de Cancún, con costos estimados de entre 400 mil y 800 mil pesos por viaje.

La investigación periodística detalló que Lezama Espinosa habría hecho uso de diferentes aviones privados, como un Learjet 31A, un Gulfstream Aerospace G200 y un Hawker 750, cuya hora de viaje tiene un costo aproximado de seis mil dólares.

PUBLICIDAD

Mara Lezama habría derrochado un dineral en viajes

Lo anterior, significa que cada viaje a Orlando o Vail, los destinos más frecuentes de la gobernadora a Estados Unidos, cuestan alrededor de 406 mil pesos y 812 mil pesos, respectivamente.

Considerando el actual salario de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa –que es de 102 mil 598 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)– necesitaría entre cuatro y ocho meses íntegros de sus ingresos para cubrir el costo de tales vuelos.

En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas y sostiene que los desplazamientos fueron de carácter familiar o privado
En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas y sostiene que los desplazamientos fueron de carácter familiar o privado

PAN exige investigación contra la gobernadora de Quintana Roo

En consecuencia, el diputado federal, Ernesto Sánchez Rodríguez, y la senadora Mayilu Martínez, ambos del PAN, cuestionaron los gastos de la gobernadora en viajes lujosos y compararon el precio de cada uno con la entrega de 400 becas a estudiantes de la zona.

PUBLICIDAD

También solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar los servicios relacionados con estos vuelos y revisar la Cuenta Pública de la actual administración de Quintana Roo para determinar si existe algún tipo de irregularidad.

Aprovechando el nuevo escándalo de Lezama Espinosa, los panistas recordaron que, con base en información de la Secretaría de Bienestar de la entidad, la pobreza creció 7.6 por ciento en un año, lo que significa un aumento de más de 52 mil personas en esta condición.

Además, indicaron que las autoridades estatales deberían enfocarse en darle prioridad a problemáticas locales y destinar los recursos públicos a temas de seguridad, pobreza, el sargazo, etcétera.

Lezama justifica vuelos privados a EEUU

Tras darse a conocer el reportaje de Reforma, Mara Lezama rechazó la cifra de vuelos difundida y aclaró que los viajes privados que hizo nunca fueron pagados con recursos públicos.

“Derivado de mis responsabilidades como servidora pública en la que estoy comprometida al cien por ciento y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que, por supuesto jamás fueron solventados con dinero público”, explicó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La gobernadora calificó el número de viajes publicados en el reportaje, como algo que “no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible. Mi compromiso es trabajar 24/7, sin descanso”.

Apuntó que los vuelos que realizó “respondieron al carácter familiar y en lo que responde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno”.

“Vengo de la sociedad civil, trabajé más de tres décadas en la iniciativa privada, es decir, he trabajado toda mi vida. Jamás he faltado a la verdad, soy gobernadora desde hace cuatro años y mi esposo y mis hijos no están y nunca han estado en la vida política”, concluyó.

Sheinbaum exhortó a que Mara Lezama aclare la polémica sobre presuntos viajes. | Presidencia
Sheinbaum exhortó a que Mara Lezama aclare la polémica sobre presuntos viajes. | Presidencia

Los viajes de la morenista

El reportaje de Reforma detalla que comenzó a realizar vuelos privados cuando aún se desempeñaba como alcaldesa de Cancún, y sumó 31, pese a que su salario mensual neto era de 71 mil 302 pesos.

Aunque la investigación documentó que 97 vuelos fueron privados, desde que asumió la gubernatura estatal, la mandataria suma un total de 119 traslados de entrada y salida de México, incluyendo viajes comerciales a Roma, Madrid, Londres, París, Toronto y Vancouver.

Vamos a ver si las autoridades hacen caso al PAN e inician una investigación contra Mara Lezama por los vuelos privados que se le atribuyeron tras la publicación de un reportaje.

Temas Relacionados

MorenaQuintana RooMara LezamaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?

La Secretaría del Bienestar prevé concluir la entrega de los apoyos antes de finalizar el mes

¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de agosto

La moneda europea presenta un leve avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de agosto

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 25 de agosto

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la CDMX y Edomex

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 25 de agosto

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México

La cantante falleció a los 80 años, dejando un legado musical imborrable

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Canadá replica alerta de EEUU en Mexicali: pide evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidentes

Emma Coronel revela cuál fue el momento más crítico que vivió durante su encarcelamiento en Estados Unidos

Destruyen 25 narcovehículos “Mounstruos” blindados en Tamaulipas donde operan el Cártel del Golfo y del Noreste

EEUU entrega 10 criminales a México por delitos relacionados con el narco: “La cooperación está dando resultados”, asegura embajador

ENTRETENIMIENTO

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México

Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026: así quedan las dinámicas de cada día

Esto cuestan los boletos para Omar Courtz en CDMX y el más barato de todos

DEPORTES

Tras rechazar a equipos como América y Toluca, este sería el modesto salario del Chino Huerta en Pumas

Tras rechazar a equipos como América y Toluca, este sería el modesto salario del Chino Huerta en Pumas

Checó Pérez sorprende al mundo al hablar sobre su retiro de la Fórmula 1

Carlos Salcido revela a su equipo mexicano favorito para ganar la Leagues Cup: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el sexto partido de la serie en la LMB

¿Cuándo es la siguiente competencia de Isaac del Toro?