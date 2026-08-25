Esto cuestan los boletos para Omar Courtz en CDMX y el más barato de todos

Omar Courtz lanzó su álbum debut "Primera Musa", el 20 septiembre de 2024 - crédito cortesía Breakfast Live

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Omar Courtz llega al Palacio de los Deportes el 28 de octubre con el Por Si Mañana No Estoy Tour 2026.

La preventa arranca este miércoles 26 de agosto a las 11:00 horas a través de Ticketmaster con Preventa Banamex; la venta general abre el viernes 28 de agosto a la misma hora.

El Nivel D es el más barato: $1,190 pesos para ver a Omar Courtz en CDMX

El Palacio de los Deportes ofrece cinco zonas con precios diferenciados. El Nivel D, a $1,190 pesos, es la entrada más accesible. Le sigue el Nivel E a $1,391 pesos, después el Nivel C a $2,643 pesos, la Pista a $2,046 pesos y el Nivel B a $3,075 pesos como la opción de mayor precio.

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La brecha entre el boleto más barato y el más caro supera los $1,800 pesos, una diferencia que refleja la ubicación dentro del recinto y el tipo de experiencia que ofrece cada zona.

Ventajas y desventajas del boleto más barato para CDMX

Omar Courtz tendrá una gira por México donde presentará tres conciertos en octubre y noviembre (Instagram/@omarcourtz)

El Nivel D a $1,190 pesos es la puerta de entrada más económica al show de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes. Su principal ventaja es el precio: permite ver la producción completa del Por Si Mañana No Estoy Tour —luces, pantallas, segmento en B-Stage— por menos de la mitad del costo del boleto más caro.

La desventaja es la distancia. El Nivel D se ubica en las gradas altas del recinto, lo que implica una vista alejada del escenario principal y del B-Stage, el segmento íntimo donde Courtz interpreta versiones acústicas. El detalle visual de la producción se pierde a esa altura.

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Otra limitación es el audio: en las zonas altas de recintos cerrados como el Palacio de los Deportes, el sonido puede llegar con menor definición que en la Pista o en los niveles intermedios.

Tres ciudades, tres recintos: la gira completa en México

1,190 cuestan los boletos para Omar Courtz (Instagram/omarcourtz)

México es el único país con tres fechas dentro de la gira latinoamericana de Courtz. Además de la CDMX, el artista puertorriqueño se presenta el 31 de octubre en la Arena VFG de Guadalajara, donde el boleto más barato es la Sección 330 a $1,711 pesos, y el más caro son las Graderas preferenciales B a $3,072 pesos.

La última parada es el 6 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey. Ahí, el boleto de menor precio es Profiles C a $1,140 pesos y el tope llega a $4,099 pesos con el Platinum.

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El setlist que el público mexicano puede esperar

Omar Courtz podría interpretar estas canciones (Instagram/omarcourtz)

El show más reciente del tour, presentado el 21 de agosto en el Kia Forum de Inglewood, da una referencia clara de lo que verá el público en México. La apertura incluye temas como El Mundo Se Va a Acabar, Sirena, Forever y Gantel con Ñengo Flow.

El segmento de B-Stage, uno de los momentos más esperados, incluye Por Si Mañana No Estoy, una versión acústica de Margiela y Sex. El cierre regresa al escenario principal con colaboraciones como Moonlight con Eladio Carrión, What U Need? con Myke Towers y Comernos con Bad Gyal.

Courtz llega a México en un momento de expansión: suma más de 10 millones de seguidores en plataformas digitales y tiene colaboraciones con Bad Bunny, Anuel AA, Rauw Alejandro y Ñengo Flow en su catálogo reciente.

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Los precios para las tres ciudades, en lista

Por Si Mañana No Estoy Tour 2026 (Instagram/@omarcourtz)

Precios para el Palacio de los Deportes, CDMX

Pista: $2,046

Nivel B: $3,075

Nivel C: $2,643

Nivel D: $1,190

Nivel E: $1,391

Precios para la Arena VFG, Guadalajara

General A: $2,219

Graderas preferenciales B: $3,072

Graderas preferenciales C: $2,451

Nivel inferior: $2,129

Nivel superior: $1,944

Sección 330: $1,711

Precios Auditorio Banamex, Monterrey

Beyond: $2,219

Platinum: $4,099

Platinum B: $2,046

Profiles: $2,038

Profiles B: $1,463

Profiles C: $1,140