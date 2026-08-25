Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a un hombre de 23 años que arrastraba el cadáver de su amigo envuelto en una bolsa de plástico por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. El detenido aseguró que intentaba llevar el cuerpo con los familiares de la víctima.

Arrastraba un cadáver embolsado en plena vía pública

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron al sujeto en la intersección de la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte, en la colonia Lindavista.

Las autoridades lo encontraron en aparente situación vulnerable mientras trasladaba a una persona que no daba señales de vida. “La víctima estaba envuelta en una bolsa de plástico y era arrastrada por la vía pública”.

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El hecho fue detectado por personal de la SSC que patrullaba la zona, lo que permitió la intervención inmediata de los agentes.

Lo que dijo el detenido

Al ser interrogado, el hombre de 23 años explicó que su amigo había dejado de responder a sus llamados. Decidió envolverlo en una bolsa de plástico con el propósito de trasladarlo hasta los familiares de la víctima.

La información compartida por la SSC no precisó cuándo ni cómo murió la víctima, ni en qué lugar ocurrió el deceso. Tampoco se informó si el sujeto portaba pertenencias de la víctima al momento de la detención.

En redes sociales se compartió una versión en la que se menciona que el detenido solicitó una ambulancia, misma que acreditó el deceso del sujeto.

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Acordonaron la zona y llamaron al Ministerio Público

Tras la detención, la SSC dio parte al agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del caso para ordenar los peritajes correspondientes.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona donde ocurrieron los hechos fue acordonada para preservar posibles indicios. Los peritos debían determinar las causas y circunstancias de la muerte, así como establecer si existía algún vínculo entre el fallecimiento y la conducta del detenido.

Situación jurídica del detenido

El hombre de 23 años fue informado de sus derechos de ley tras ser asegurado por los elementos de la SSC.

Quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes son las responsables de definir su situación jurídica y de conducir las investigaciones correspondientes.

La descripción de “aparente situación vulnerable” con la que las autoridades caracterizaron al detenido forma parte del reporte oficial de la SSC, aunque no se proporcionaron más detalles sobre su condición al momento de los hechos.

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Peritajes, el paso clave

La causa de muerte de la víctima permanece sin determinar al momento en que la SSC difundió el reporte. Los peritajes ordenados por el Ministerio Público son la pieza central para establecer si se trató de una muerte natural, accidental o si existió algún tipo de responsabilidad penal.

El resultado de esas diligencias también determinará los cargos que podrían formularse en contra del detenido, cuya situación jurídica quedó pendiente de resolución por parte de las autoridades ministeriales.

Muertes en situación de calle, un problema que crece en México

El censo de 2025 registró 2 mil 869 personas en situación de calle en la Ciudad de México, un aumento de 155 % respecto al conteo anterior de 2023-2024, que había identificado mil 124. Investigaciones citadas por el Congreso capitalino estiman que la cifra real podría superar las 10 mil 400, muy por encima de los registros oficiales.

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La muerte de personas en esta condición es frecuente y, en muchos casos, sin explicación pública. El 21 de agosto, un hombre de entre 35 y 40 años fue hallado sin vida sobre una jardinera en la calle San Ildefonso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El 5 de agosto, otro hombre en situación de calle murió atropellado por una camioneta en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la capital, el panorama es igual de preocupante. Durante los primeros cinco meses de 2026, al menos ocho personas sin hogar murieron en distintos puntos de Guadalajara, Jalisco, sin que en varios casos se dieran a conocer las circunstancias. En 2025, esa misma ciudad registró 15 homicidios de personas en situación de calle en su área metropolitana, ninguno esclarecido por la Fiscalía estatal.

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En Puebla, la Fiscalía General del Estado documentó 16 muertes de personas sin hogar entre enero y mayo de 2026, un promedio de una cada nueve días. El 87,5 % de las víctimas eran hombres, con edades de entre 29 y 82 años, y en siete de los 16 casos no fue posible localizar a ningún familiar.