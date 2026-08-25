México
Agregar Infobae enGoogle

Hay vacantes: Alemania busca enfermeras y enfermeros mexicanos

Alemania ofrece empleo a enfermeras y enfermeros mexicanos con sueldo de hasta 40 mil pesos

Una enfermra recorre un aeropuerto con su maleta.
Alemania busca enfermeras y enfermeros mexicanos titulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Enfermeras y enfermeros mexicanos tienen una nueva oportunidad profesional en Europa. Hospitales y centros de atención en Alemania buscan incorporar a su plantilla a personal titulado de México, ofreciendo salarios mensuales netos de hasta 42,300 pesos, prestaciones y capacitación en idioma alemán.

El registro debe realizarse antes del 21 de septiembre a través del Servicio Nacional de Empleo, que coordina todo el proceso junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con título profesional en enfermería y experiencia comprobable.

Las entrevistas presenciales se realizarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en distintas entidades mexicanas, y la capacitación en alemán podrá ser presencial en Jalisco o Monterrey, según el caso.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa facilita la movilidad laboral y formaliza la contratación de profesionales mexicanos en el sector salud alemán.

Requisitos y perfiles solicitados por instituciones alemanas

Para postularse, es indispensable tener licenciatura en Enfermería y cédula profesional vigente.

El mínimo de experiencia laboral comprobable es de seis meses para la mayoría de las posiciones, aunque algunos puestos técnicos requieren hasta tres años de práctica documentada.

Las vacantes exigen competencias en administración de medicamentos, manejo de heridas, monitoreo de signos vitales, planificación de cuidados, y atención tanto general como especializada.

Además, se valoran habilidades como trabajo en equipo, adaptación al cambio, liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con la calidad en el servicio.

Proceso de postulación y etapas clave

Quienes cumplan con el perfil podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre en el Servicio Nacional de Empleo, ya sea en línea o en las oficinas estatales.

PUBLICIDAD

Las entrevistas se llevarán a cabo en Hidalgo, Estado de México, Monterrey y Jalisco, de acuerdo con la vacante. Si el candidato resulta seleccionado, el curso presencial de alemán se impartirá en Jalisco o Monterrey, o bien de forma virtual si así lo decide la institución empleadora.

El reclutamiento arranca en agosto y se extiende durante tres meses, contemplando revisión documental, entrevistas y capacitación previa a la integración al sistema de salud alemán.

Condiciones laborales y beneficios

El rango salarial va de 37,900 a 41,900 pesos netos para personal de enfermería titulado, y hasta 42,300 pesos para técnicos.

Las prestaciones incluyen seguridad social pública y transporte, bajo contratos por tiempo determinado.

Las jornadas laborales normalmente son de lunes a viernes en turno matutino, aunque pueden variar en centros para personas adultas mayores.

La capacitación en alemán forma parte del paquete de integración y no es necesario dominar el idioma para iniciar el proceso.

Todo trámite es gratuito, y cualquier solicitud de pago para asegurar la plaza debe considerarse sospechosa.

Infografía con ilustraciones de personal médico, el mapa de México, la Puerta de Brandemburgo y textos sobre empleo sanitario en Alemania.
Requisitos y beneficios para postular a vacantes de salud en Alemania con ingresos de hasta 42,300 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones y responsabilidades del personal contratado

El personal seleccionado se encargará de cuidados básicos y especializados, planeación y ejecución de tratamientos, apoyo en diagnósticos, asesoría a familiares y pacientes, y colaboración en equipos multidisciplinarios.

Los técnicos en enfermería, además, asistirán a residentes adultos mayores, supervisarán auxiliares y colaborarán en la valoración de dependencias.

Se espera una actitud proactiva, orientación a la mejora continua y disposición para integrarse a un entorno multicultural.

Apoyo institucional y capacitación en idioma alemán

La formación en idioma alemán se otorga como parte del proceso de integración, ya sea de manera presencial en Jalisco o Monterrey, o virtual si así lo determina la institución contratante.

Durante todo el procedimiento, el Servicio Nacional de Empleo y el Portal del Empleo del Gobierno de México brindan acompañamiento y asesoría gratuita, y las imágenes que ilustran esta nota provienen de estos organismos oficiales.

Una enfermera vestida de azul apoya a un hombre mayor con bata médica cerca de una cama de hospital.
Los técnicos en enfermería, además, asistirán a residentes adultos mayores, supervisarán auxiliares y colaborarán en la valoración de dependencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidad de crecimiento y experiencia internacional

Esta convocatoria representa una vía para desarrollar una carrera internacional y acceder a mejores condiciones laborales, especialización y experiencia en uno de los sistemas de salud más avanzados de Europa.

Para quienes estén interesados en participar en este proceso de selección, se recomienda consultar toda la información detallada, requisitos y actualizaciones directamente en el Portal del Empleo del Gobierno de México.

Revisar los canales oficiales garantiza acceder a datos confiables y a una postulación segura.

Temas Relacionados

EnfermerasTrabajadores De La SaludAlemaniaEmpleoSneTramitesmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?

La Secretaría del Bienestar prevé concluir la entrega de los apoyos antes de finalizar el mes

¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de agosto

La moneda europea presenta un leve avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de agosto

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 25 de agosto

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la CDMX y Edomex

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 25 de agosto

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México

La cantante falleció a los 80 años, dejando un legado musical imborrable

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Decomisan más de 2 millones de pesos en efectivo, armas y miles de dosis de droga en Durango

Canadá replica alerta de EEUU en Mexicali: pide evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidentes

Emma Coronel revela cuál fue el momento más crítico que vivió durante su encarcelamiento en Estados Unidos

Destruyen 25 narcovehículos “Mounstruos” blindados en Tamaulipas donde operan el Cártel del Golfo y del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México

Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026: así quedan las dinámicas de cada día

Esto cuestan los boletos para Omar Courtz en CDMX y el más barato de todos

DEPORTES

David Faitelson arremete contra el Chino Huerta por su regreso a Pumas: “Siempre lo recibirán en casita en vez de triunfar en Europa”

David Faitelson arremete contra el Chino Huerta por su regreso a Pumas: “Siempre lo recibirán en casita en vez de triunfar en Europa”

Tras rechazar a equipos como América y Toluca, este sería el modesto salario del Chino Huerta en Pumas

Checó Pérez sorprende al mundo al hablar sobre su retiro de la Fórmula 1

Carlos Salcido revela a su equipo mexicano favorito para ganar la Leagues Cup: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el sexto partido de la serie en la LMB