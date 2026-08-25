Hay vacantes: Alemania busca enfermeras y enfermeros mexicanos

Alemania busca enfermeras y enfermeros mexicanos titulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Enfermeras y enfermeros mexicanos tienen una nueva oportunidad profesional en Europa. Hospitales y centros de atención en Alemania buscan incorporar a su plantilla a personal titulado de México, ofreciendo salarios mensuales netos de hasta 42,300 pesos, prestaciones y capacitación en idioma alemán.

El registro debe realizarse antes del 21 de septiembre a través del Servicio Nacional de Empleo, que coordina todo el proceso junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con título profesional en enfermería y experiencia comprobable.

Las entrevistas presenciales se realizarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en distintas entidades mexicanas, y la capacitación en alemán podrá ser presencial en Jalisco o Monterrey, según el caso.

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Esta iniciativa facilita la movilidad laboral y formaliza la contratación de profesionales mexicanos en el sector salud alemán.

Requisitos y perfiles solicitados por instituciones alemanas

Para postularse, es indispensable tener licenciatura en Enfermería y cédula profesional vigente.

El mínimo de experiencia laboral comprobable es de seis meses para la mayoría de las posiciones, aunque algunos puestos técnicos requieren hasta tres años de práctica documentada.

Las vacantes exigen competencias en administración de medicamentos, manejo de heridas, monitoreo de signos vitales, planificación de cuidados, y atención tanto general como especializada.

Además, se valoran habilidades como trabajo en equipo, adaptación al cambio, liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con la calidad en el servicio.

Proceso de postulación y etapas clave

Quienes cumplan con el perfil podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre en el Servicio Nacional de Empleo, ya sea en línea o en las oficinas estatales.

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Las entrevistas se llevarán a cabo en Hidalgo, Estado de México, Monterrey y Jalisco, de acuerdo con la vacante. Si el candidato resulta seleccionado, el curso presencial de alemán se impartirá en Jalisco o Monterrey, o bien de forma virtual si así lo decide la institución empleadora.

El reclutamiento arranca en agosto y se extiende durante tres meses, contemplando revisión documental, entrevistas y capacitación previa a la integración al sistema de salud alemán.

Condiciones laborales y beneficios

El rango salarial va de 37,900 a 41,900 pesos netos para personal de enfermería titulado, y hasta 42,300 pesos para técnicos.

Las prestaciones incluyen seguridad social pública y transporte, bajo contratos por tiempo determinado.

Las jornadas laborales normalmente son de lunes a viernes en turno matutino, aunque pueden variar en centros para personas adultas mayores.

La capacitación en alemán forma parte del paquete de integración y no es necesario dominar el idioma para iniciar el proceso.

Todo trámite es gratuito, y cualquier solicitud de pago para asegurar la plaza debe considerarse sospechosa.

Requisitos y beneficios para postular a vacantes de salud en Alemania con ingresos de hasta 42,300 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones y responsabilidades del personal contratado

El personal seleccionado se encargará de cuidados básicos y especializados, planeación y ejecución de tratamientos, apoyo en diagnósticos, asesoría a familiares y pacientes, y colaboración en equipos multidisciplinarios.

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Los técnicos en enfermería, además, asistirán a residentes adultos mayores, supervisarán auxiliares y colaborarán en la valoración de dependencias.

Se espera una actitud proactiva, orientación a la mejora continua y disposición para integrarse a un entorno multicultural.

Apoyo institucional y capacitación en idioma alemán

La formación en idioma alemán se otorga como parte del proceso de integración, ya sea de manera presencial en Jalisco o Monterrey, o virtual si así lo determina la institución contratante.

Durante todo el procedimiento, el Servicio Nacional de Empleo y el Portal del Empleo del Gobierno de México brindan acompañamiento y asesoría gratuita, y las imágenes que ilustran esta nota provienen de estos organismos oficiales.

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Los técnicos en enfermería, además, asistirán a residentes adultos mayores, supervisarán auxiliares y colaborarán en la valoración de dependencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidad de crecimiento y experiencia internacional

Esta convocatoria representa una vía para desarrollar una carrera internacional y acceder a mejores condiciones laborales, especialización y experiencia en uno de los sistemas de salud más avanzados de Europa.

Para quienes estén interesados en participar en este proceso de selección, se recomienda consultar toda la información detallada, requisitos y actualizaciones directamente en el Portal del Empleo del Gobierno de México.

Revisar los canales oficiales garantiza acceder a datos confiables y a una postulación segura.