Carlos Salcido revela a su equipo mexicano favorito para ganar la Leagues Cup: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

Carlos Salcido dio a conocer a su equipo favorito de la Liga MX para ganar la Leagues Cup 2026 (Fernando Carranza @Cuartoscuro)

Guardar

Carlos Salcido observó a los equipos mexicanos con vida en la Leagues Cup 2026 y colocó a Toluca como su favorito para levantar el título, por la madurez que ha mostrado en partidos de eliminación directa. El exjugador afirmó que este tipo de duelos los juega perfecto y proyectó una final con protagonismo de la Liga MX, en entrevista con a Milenio.

Salcido advirtió que el desempeño de León, América, Toluca y Rayados permite imaginar una ronda de semifinales e incluso una final con clubes exclusivamente mexicanos. Señaló que los cuatro exponentes de la Liga MX tienen posibilidades de hacer un gran trabajo y no descartó una semifinal o una final entre equipos mexicanos.

PUBLICIDAD

Los dos equipos mexicanos tendrán opciones de televisión abierta para disputar su boleto a las semifinales del torneo internacional. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Toluca fue el favorito de Salcido: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

Para Salcido, Toluca y Monterrey encabezaban la lista de favoritos para disputar la final, aunque destacó que América llegó tras una fase de reestructuración y León sorprendió por su récord perfecto en la primera ronda. Durante la misma charla, dijo que el conjunto escarlata es muy maduro en ese tipo de partidos y los sabe jugar perfecto, según la entrevista con Milenio.

El torneo, que vive su cuarta edición bajo el nuevo formato, no ha tenido aún un campeón de la Liga MX. Salcido consideró que la adaptación de Monterrey al estilo de Matías Almeyda y el ánimo de León los convierte en rivales incómodos, pero insistió en la experiencia de Toluca en fases de eliminación. Explicó que a veces este tipo de clubes que van, juegan y disfrutan los partidos sin una carga extra, son los que sacan los resultados.

PUBLICIDAD

La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)

Salcido concluyó que cualquier equipo mexicano tenía posibilidades reales, pero se inclinó por la madurez de Toluca y la solidez de Rayados para romper la hegemonía de la MLS en la Leagues Cup.

El máximo galardón para el campeón del torneo binacional (X / LIGA BBVA MX)

¿Cuándo juegan los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup?

Los equipos de la Liga MX buscan su lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2026 con duelos programados para este martes 25 y miércoles 26 de agosto. Las transmisiones incluyen opciones de televisión abierta y streaming, lo que permitirá a los aficionados seguir los partidos sin costo en territorio mexicano.

Esféricos a utilizar para esta edición del campeonato (X / LIGA BBVA MX)

La serie de encuentros inicia este martes con Monterrey enfrentando a Chicago Fire a las 18:30 horas, seguido del partido entre León y Real Salt Lake a las 20:30. Ambos juegos estarán disponibles únicamente mediante Apple TV.

PUBLICIDAD

Los equipos mexicanos buscan avanzar luego de una fase inicial con eliminaciones sorpresivas, mientras que Chicago Fire y Real Salt Lake llegan tras superar a rivales de la Liga MX y la MLS.

El miércoles, la cartelera ofrece alternativas en televisión abierta. Toluca juega contra Austin FC a las 18:30 horas, encuentro que se transmitirá por Imagen Televisión y Apple TV. Más tarde, América se enfrenta a Columbus Crew a las 20:45, partido disponible por TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión y Apple TV.

Club América lidera la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esto, los aficionados de Toluca y América podrán ver los partidos sin recurrir a plataformas de paga.