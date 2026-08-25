México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Carlos Salcido revela a su equipo mexicano favorito para ganar la Leagues Cup: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

América, León, Toluca y Monterrey son los equipos de la Liga Mx que continúan con vida en el torneo binacional

Carlos Salcido dio a conocer a su equipo favorito de la Liga MX para ganar la Leagues Cup 2026 (Fernando Carranza @Cuartoscuro)
Carlos Salcido dio a conocer a su equipo favorito de la Liga MX para ganar la Leagues Cup 2026 (Fernando Carranza @Cuartoscuro)
Guardar

Carlos Salcido observó a los equipos mexicanos con vida en la Leagues Cup 2026 y colocó a Toluca como su favorito para levantar el título, por la madurez que ha mostrado en partidos de eliminación directa. El exjugador afirmó que este tipo de duelos los juega perfecto y proyectó una final con protagonismo de la Liga MX, en entrevista con a Milenio.

Salcido advirtió que el desempeño de León, América, Toluca y Rayados permite imaginar una ronda de semifinales e incluso una final con clubes exclusivamente mexicanos. Señaló que los cuatro exponentes de la Liga MX tienen posibilidades de hacer un gran trabajo y no descartó una semifinal o una final entre equipos mexicanos.

PUBLICIDAD

Los dos equipos mexicanos tendrán opciones de televisión abierta para disputar su boleto a las semifinales del torneo internacional. (Ilustración: Jesús Beltrán)
Los dos equipos mexicanos tendrán opciones de televisión abierta para disputar su boleto a las semifinales del torneo internacional. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Toluca fue el favorito de Salcido: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

Para Salcido, Toluca y Monterrey encabezaban la lista de favoritos para disputar la final, aunque destacó que América llegó tras una fase de reestructuración y León sorprendió por su récord perfecto en la primera ronda. Durante la misma charla, dijo que el conjunto escarlata es muy maduro en ese tipo de partidos y los sabe jugar perfecto, según la entrevista con Milenio.

El torneo, que vive su cuarta edición bajo el nuevo formato, no ha tenido aún un campeón de la Liga MX. Salcido consideró que la adaptación de Monterrey al estilo de Matías Almeyda y el ánimo de León los convierte en rivales incómodos, pero insistió en la experiencia de Toluca en fases de eliminación. Explicó que a veces este tipo de clubes que van, juegan y disfrutan los partidos sin una carga extra, son los que sacan los resultados.

PUBLICIDAD

La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)
La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)

Salcido concluyó que cualquier equipo mexicano tenía posibilidades reales, pero se inclinó por la madurez de Toluca y la solidez de Rayados para romper la hegemonía de la MLS en la Leagues Cup.

El máximo galardón para el campeón del torneo binacional
El máximo galardón para el campeón del torneo binacional (X / LIGA BBVA MX)

¿Cuándo juegan los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup?

Los equipos de la Liga MX buscan su lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2026 con duelos programados para este martes 25 y miércoles 26 de agosto. Las transmisiones incluyen opciones de televisión abierta y streaming, lo que permitirá a los aficionados seguir los partidos sin costo en territorio mexicano.

Esféricos a utilizar para esta edición del campeonato
Esféricos a utilizar para esta edición del campeonato (X / LIGA BBVA MX)

La serie de encuentros inicia este martes con Monterrey enfrentando a Chicago Fire a las 18:30 horas, seguido del partido entre León y Real Salt Lake a las 20:30. Ambos juegos estarán disponibles únicamente mediante Apple TV.

Los equipos mexicanos buscan avanzar luego de una fase inicial con eliminaciones sorpresivas, mientras que Chicago Fire y Real Salt Lake llegan tras superar a rivales de la Liga MX y la MLS.

El miércoles, la cartelera ofrece alternativas en televisión abierta. Toluca juega contra Austin FC a las 18:30 horas, encuentro que se transmitirá por Imagen Televisión y Apple TV. Más tarde, América se enfrenta a Columbus Crew a las 20:45, partido disponible por TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión y Apple TV.

Dos jugadores de fútbol del Club América con uniformes amarillos se abrazan en el campo. Se ven espectadores, un arco de portería y vallas publicitarias.
Club América lidera la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esto, los aficionados de Toluca y América podrán ver los partidos sin recurrir a plataformas de paga.

Temas Relacionados

Carlos SalcidoLeagues Cup 2026Liga MxClub AméricaClub PueblaClub LeónClub Tolucamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Confianza y pertenencia: claves en Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en la región centro del país

La satisfacción general de los colaboradores y el orgullo de pertenencia son ejes centrales en las empresas reconocidas este año, según los resultados del listado 2026

Confianza y pertenencia: claves en Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en la región centro del país

Chofer de combi en Morelos cobra de más a adulto mayor y termina con fuerte multa

El operador no habría respetado la tarifa preferencial de cinco pesos y el caso quedó registrado en video antes de llegar a las autoridades

Chofer de combi en Morelos cobra de más a adulto mayor y termina con fuerte multa

Qué exclusivo perfume usaba ‘El Chapo’ Guzmán, según Emma Coronel

La ex reina de belleza aseguró que el exlíder del Cártel de Sinaloa prefería una fragancia específica

Qué exclusivo perfume usaba ‘El Chapo’ Guzmán, según Emma Coronel

Muestra Internacional de Mujeres en el Cine llega a CDMX: cuándo y dónde disfrutar de la programación

Esta muestra también tendrá presencia en la ciudad de Morelia, Michoacán el día 29 de agosto

Muestra Internacional de Mujeres en el Cine llega a CDMX: cuándo y dónde disfrutar de la programación

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 25 de agosto

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 25 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destruyen 25 narcovehículos “Mounstruos” blindados en Tamaulipas donde operan el Cártel del Golfo y del Noreste

Destruyen 25 narcovehículos “Mounstruos” blindados en Tamaulipas donde operan el Cártel del Golfo y del Noreste

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EEUU entrega 10 criminales a México por delitos relacionados con el narco: “La cooperación está dando resultados”, asegura embajador

Quién es “El Abulón” y cómo llegó a ser el segundo al mando de Los Mezcales, exsocios del CJNG

Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían estado en el bautizo de sus hijas

ENTRETENIMIENTO

Qué exclusivo perfume usaba ‘El Chapo’ Guzmán, según Emma Coronel

Qué exclusivo perfume usaba ‘El Chapo’ Guzmán, según Emma Coronel

Kenia Os deslumbra durante concierto de Anyma en CDMX y adelanta inédita colaboración

Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían estado en el bautizo de sus hijas

Mónica Escobedo es la décima participante confirmada para La Granja VIP 2

Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez

DEPORTES

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el sexto partido de la serie en la LMB

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el sexto partido de la serie en la LMB

¿Cuándo es la siguiente competencia de Isaac del Toro?

Rayados vs Chicago Fire: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026: dónde ver gratis por televisión abierta los Cuartos de Final en México

América lanza promoción en los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte